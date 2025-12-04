«Це мій камінг-аут!»: з ким найчастіше обіймаються Віталіна Біблів та Ксенія Вертинська

Зірки серіалу «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів та Ксенія Вертинська розповіли про свою тактильність з людьми і не тільки…

4 грудня відзначають Всесвітній день обіймів! Насамперед, так, ви правильно зрозуміли, цей текст – знак, що сьогодні треба обіймати всіх і побільше! Ну і, по-друге, тут ексклюзивні думки від акторок комедійного серіалу Нового каналу «Сім’я по неділях».

Заслужена артистка України Віталіна Біблів, наприклад, у цей день зізналася, що обіймається не лише з людьми.

Я вважаю, що обійми – це дуже добре! – впевнено каже Віталіна. – Я люблю обійматися з усіма людьми. Наприклад, коли йду по вулиці, і до мене підходять діти, жінки та чоловіки та запитують: «Можна вас обійняти?» Це теплі, щирі, абсолютно не награні емоції людей. Вони – безцінні. Зрозуміла річ, я дуже люблю обіймати свого чоловіка, близьких, друзів… А ще я люблю обійматися з деревами. При нагоді, коли потрапляю в якусь іншу країну й бачу ці могутні, величезні дерева, то обов’язково їх обіймаю. У мене таке якесь споріднення з камінням і деревами. Тож у День обіймів я хочу зізнатися в коханні деревам – це мій камінг-аут.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

А от Ксенія Вертинська природу не згадала. Вона обіймає лише людей, та й то не всіх. Такі зміни відчула в собі після студентського періоду.

У моєму житті обійми відіграють важливу роль! Але скажу так: до років 20 я була неймовірно тактильною людиною, це був мій спосіб спілкування зі світом, а потім стала перебірлива, – ділиться Ксенія. – Я люблю обіймати своїх людей, цілувати, говорити їм щось приємне. А коли хтось зовсім не близький порушує мою особисту зону, то це викликає дискомфорт. Я вважаю, обіймати треба того, кого ви цінуєте. Тоді є обмін енергією і задоволення.

Акторка Ксенія Вертинська / Пресслужба Нового каналу

