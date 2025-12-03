Даша Астафʼєва розповіла про фізичну і духовну красу

3 грудня 2025 17:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Даша Астафʼєва розповіла про фізичну і духовну красу
Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва
Пресслужба Нового каналу

Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва пригадала період, коли постійно хотіла виділятися.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Якщо в юності ми женемося за ідеалом, створеним соцмережами, то з віком дедалі частіше повертаємося до себе справжніх. Комусь підборіддя здавалося занадто гострим, усмішка – широкою, а локони – невдалими. Та з роками навіть у, здавалося б, найбільшій ваді ми починаємо бачити індивідуальну «візитівку». 

Ведуча «Хто знає?» (Новий канал) Даша Астафʼєва теж змінила ставлення до себе. 

Не знаю, краса – це благословення чи прокляття? Напевно, дивлячись, як її сприймати. Багато хто живе у створених собою ж міфах і думає: «Ось я красива, мені мають робити все: відчиняти двері, поступатися дорогою тощо». В мене ж був свій шлях. У дитинстві, коли я багато хворіла (Даша мала шкірну хворобу, яку так і не вдалося визначити, – прим. ред.), краса ставала мені кісткою поперек горла, – пригадує Даша Астафʼєва. – Як приїхала навчатися у Дніпро, була там дуже гарною дівчиною, і при цьому мала безліч комплексів. Тоді був період, коли постійно нарядно вдягалася, яскраво фарбувалася, натиралася тими пахучими каталогами. Дуже хотіла виділятися, бо в дитинстві страждала від того, що хворіла, і мене часто обзивали.

Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Озираючись на минуле, Даша розмірковує, що попри зовнішню красу, їй не вистачало внутрішньої.

Так, під час навчання я була і гарна, і добра. Однак не мала розуму, досвіду і того, що стало моєю фішкою пізніше. Завдяки знайомствам з різними людьми, які пояснили елементарні речі в мистецтві, культурі, музиці, кінематографі, я почала багато вивчати. Опановувала фотографію, читала біографії тих, кадрами з якими надихалася. Це стало для мене міцним плацдармом у знакових подіях, – зазначає ведуча «Хто знає?» – Краса дуже швидко набридає. Тому нехай моя історія стане прикладом. Розповідаю її, і самій приємно занурюватися у ці спогади, хоча деякі навіть болісні.

Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Даша Астаф`єва Хто знає Хто знає 2 сезон

Матеріали на тему

Фіма Константиновський розповів про зміни в стосунках після весілля
Новини

Фіма Константиновський розповів про зміни в стосунках після весілля
Антоніна Хижняк розповіла про зйомки під обстрілом
Новини

Антоніна Хижняк розповіла про зйомки під обстрілом
«НУ МАМ»: фільм, який нагадає, чому мама – це найголовніше слово у світі
Прем'єри

«НУ МАМ»: фільм, який нагадає, чому мама – це найголовніше слово у світі
Сила вигаданих світів: чому художні історії формують наш характер
Lifestyle

Сила вигаданих світів: чому художні історії формують наш характерРеклама
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим

Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим
МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK