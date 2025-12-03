Даша Астафʼєва розповіла про фізичну і духовну красу

Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва пригадала період, коли постійно хотіла виділятися.

Якщо в юності ми женемося за ідеалом, створеним соцмережами, то з віком дедалі частіше повертаємося до себе справжніх. Комусь підборіддя здавалося занадто гострим, усмішка – широкою, а локони – невдалими. Та з роками навіть у, здавалося б, найбільшій ваді ми починаємо бачити індивідуальну «візитівку».

Ведуча «Хто знає?» (Новий канал) Даша Астафʼєва теж змінила ставлення до себе.

Не знаю, краса – це благословення чи прокляття? Напевно, дивлячись, як її сприймати. Багато хто живе у створених собою ж міфах і думає: «Ось я красива, мені мають робити все: відчиняти двері, поступатися дорогою тощо». В мене ж був свій шлях. У дитинстві, коли я багато хворіла (Даша мала шкірну хворобу, яку так і не вдалося визначити, – прим. ред.), краса ставала мені кісткою поперек горла, – пригадує Даша Астафʼєва. – Як приїхала навчатися у Дніпро, була там дуже гарною дівчиною, і при цьому мала безліч комплексів. Тоді був період, коли постійно нарядно вдягалася, яскраво фарбувалася, натиралася тими пахучими каталогами. Дуже хотіла виділятися, бо в дитинстві страждала від того, що хворіла, і мене часто обзивали.

Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Озираючись на минуле, Даша розмірковує, що попри зовнішню красу, їй не вистачало внутрішньої.

Так, під час навчання я була і гарна, і добра. Однак не мала розуму, досвіду і того, що стало моєю фішкою пізніше. Завдяки знайомствам з різними людьми, які пояснили елементарні речі в мистецтві, культурі, музиці, кінематографі, я почала багато вивчати. Опановувала фотографію, читала біографії тих, кадрами з якими надихалася. Це стало для мене міцним плацдармом у знакових подіях, – зазначає ведуча «Хто знає?» – Краса дуже швидко набридає. Тому нехай моя історія стане прикладом. Розповідаю її, і самій приємно занурюватися у ці спогади, хоча деякі навіть болісні.

Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

