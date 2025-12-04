Народні процедури для підвищення лібідо: чим здивує новий випуск «Кохання на виживання»

4 грудня 2025 12:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Реаліті «Кохання на виживання», прем’єрні випуски якого виходитимуть на Новому каналі, продовжує вражати глядачів новими випробуваннями та ще відвертішими історіями пар.

Героями нового випуску стали Настя та Даня, у пари вже тривалий час проблеми з інтимною близькістю. Вона хоче більше, йому, навпаки, достатньо кількох разів на місяць. Одним з випробувань у реаліті «Кохання на виживання» є блок запитань одне про одного: якщо хтось з партнерів відповідає неправильно, на іншого чекає покарання. 

І цього разу випробування перетворилося на справжній народний «спа-комплекс», але з дуже пікантним підтекстом. Тож кожна неправильна відповідь дівчини стала для хлопця черговим і доволі екзотичним покаранням. 

Народні процедури для підвищення лібідо: чим здивує новий випуск «Кохання на виживання» / Пресслужба Нового каналу

Народні процедури для підвищення лібідо:

  • Настоянка з імбиру, яка стимулює сексуальне збудження.
  • Контрастні ванни пахової зони – занурення у тази з крижаною та холодною водою.
  • Компрес з бджолиного підмору, собачого жиру та меду: чаклунський еліксир треба витримати 20 хвилин.
  • Стояння на цвяхах упродовж хвилини, що стимулює покращення кровообігу статевих органів.

Чи допомагають такі процедури та як їх правильно виконувати – дивіться на Новому каналі в реаліті «Кохання на виживання».

Нагадаємо, 

