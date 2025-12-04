Реаліті «Кохання на виживання», прем’єрні випуски якого виходитимуть на Новому каналі, продовжує вражати глядачів новими випробуваннями та ще відвертішими історіями пар.

Героями нового випуску стали Настя та Даня, у пари вже тривалий час проблеми з інтимною близькістю. Вона хоче більше, йому, навпаки, достатньо кількох разів на місяць. Одним з випробувань у реаліті «Кохання на виживання» є блок запитань одне про одного: якщо хтось з партнерів відповідає неправильно, на іншого чекає покарання.

І цього разу випробування перетворилося на справжній народний «спа-комплекс», але з дуже пікантним підтекстом. Тож кожна неправильна відповідь дівчини стала для хлопця черговим і доволі екзотичним покаранням.

Народні процедури для підвищення лібідо: чим здивує новий випуск «Кохання на виживання» / Пресслужба Нового каналу

Настоянка з імбиру, яка стимулює сексуальне збудження.

Контрастні ванни пахової зони – занурення у тази з крижаною та холодною водою.

Компрес з бджолиного підмору, собачого жиру та меду: чаклунський еліксир треба витримати 20 хвилин.

Стояння на цвяхах упродовж хвилини, що стимулює покращення кровообігу статевих органів.

