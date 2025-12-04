Народні процедури для підвищення лібідо: чим здивує новий випуск «Кохання на виживання»
Реаліті «Кохання на виживання», прем’єрні випуски якого виходитимуть на Новому каналі, продовжує вражати глядачів новими випробуваннями та ще відвертішими історіями пар.
І цього разу випробування перетворилося на справжній народний «спа-комплекс», але з дуже пікантним підтекстом. Тож кожна неправильна відповідь дівчини стала для хлопця черговим і доволі екзотичним покаранням.
- Настоянка з імбиру, яка стимулює сексуальне збудження.
- Контрастні ванни пахової зони – занурення у тази з крижаною та холодною водою.
- Компрес з бджолиного підмору, собачого жиру та меду: чаклунський еліксир треба витримати 20 хвилин.
- Стояння на цвяхах упродовж хвилини, що стимулює покращення кровообігу статевих органів.
