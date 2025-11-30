Холостяк 14 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 28.11.2025

30 листопада 2025 12:13 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Холостяк 14 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 28.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 28.11.2025
stb.ua

28.11.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 7 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 7 випуску від 28.11.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.

Читайте такожСвіт навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
На цьому тижні Тарас Цимбалюк разом з дівчатами у Карпатах потрапили на справжні вечорниці. Гра на трембіті, українська музика, старовинні обряди – все це Холостяк організував для дівчат.

Під час вечорниць Тарас вирішив поговорити з Валерією. Дівчині він зізнався, що бачить, як вона повільно відкривається, і тому не бачить її готовності рухатися вперед їхнім відносинам. Холостяк прийняв рішення, і на початку тижня попрощався з Валерією.

Валерія Жуковська

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Валерія Жуковська / instagram.com/holostyakstb

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Холостяк телешоу новини Тарас Цимбалюк хто покинув шоу Холостяк 14 сезон

Матеріали на тему

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
Телешоу

Холостяк 14 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 28.11.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025
Телешоу

МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
Телешоу

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим
Новини

Даша Астафʼєва розповіла, як розділяє побут з коханим
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 5 випуску від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 6 випуску від 21.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 13.11.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 13.11.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 14.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 13.11.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 13.11.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 15.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 14.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK