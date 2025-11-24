Холостяк 14 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 21.11.2025

24 листопада 2025 21:31 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Холостяк 14 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 21.11.2025
instagram.com/holostyakstb

21.11.2025 на телеканалі СТБ в етер вийшов 6 випуск романтичного проєкту Холостяк 14 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 14 сезон у 6 випуску від 21.11.2025 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На цьому тижні на проєкті емоції били через край. По-перше, було багато індивідуальних побачень, по-друге, одразу з двома дівчинами на одному тижні у Холостяка були поцілунки. А найбільші емоції вирували перед і на самій Церемонії троянд.

Перед Церемонією Юлія вирішила поговорити з Тарасом. Вона йому розповіла, що сумує за сином, бо дуже рідко йому телефонує. Холостяк пообіцяв, що зробить так, щоб вона мала змогу при будь-якому своєму бажанні подзвонити сину. Дівчину це теж не влаштувало. Після чого Юлія сказала, що вона не відчуває емоційний баланс і взагалі Тарас перестав до неї проявляти достатньо уваги. Цимбалюк був шокований такими словами. Дівчина сказала, що хоче покинути проєкт. Холостяк спитав напряму у учасниці, чому вона хоче поїхати додому, адже відчував, що вона щось не договорює. Юлія знову почала розповідати, що сумує за сином, хоча перед цим зізналась, що не вперше покидає дитину на довгий термін, і тоді все було нормально.

Тарас відпустив дівчину з проєкту, адже був шокований розвитком подій. Після розмови з Юлією Холостяк розпочав Церемонію троянд. І перед її початком звернувся до дівчат, що залишились на проєкті, попросивши їх одразу сказати правду і поїхати додому, якщо вони прийшли за популярністю, розвинути свої соціальні мережі, або просто сумно сидіти вдома. Всі дівчата промовчали, хоча деякі з них підозрюють, що ще залишились учасниці на проєкті з такими намірами.

Юлія Коренюк

Учасниця шоу Холостяк 14 сезон – Юлія Коренюк / instagram.com/holostyakstb

