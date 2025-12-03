Фіма Константиновський розповів про зміни в стосунках після весілля

3 грудня 2025 16:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Фіма Константиновський розповів про зміни в стосунках після весілля
Ведучий Фіма Константиновський
Ведучий Фіма Константиновський розповів про щорічну «золоту жилу», від якої відмовився заради коханої.

Коли більшість уявляє подружнє життя, часто звучить фраза: «От після весілля все стане інакше». Однак пари, яким вдалося вибудувати здорові й гармонійні стосунки, спростовують цей міф. Для них шлюб стає лише логічним продовженням того, що створювалося роками. 

Ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна на Новому каналі, Фіма Константиновський та його кохана Ліза залишилися щасливими закоханими, якими були й до весілля. А їхній союз за майже три роки разом став більш міцним. 

Після весілля у нас майже нічого не змінилося. З нових традицій – ми стараємося святкувати наші стосунки щомісяця. Це не про вручення якихось подарунків, а більше про час разом. Можемо поїхати кудись, зробити щось, піти на побачення, – каже Фіма Константиновський. – Насамперед не займаємо цей день. Звісно, якщо є робота, як-от ведення дня народження чи весілля, а це заробіток, то перенесемо. Але не скасуємо плани на нашу дату через зустріч із друзями, наприклад. Адже це наша «місячниця» (усміхається). І для нас вона дуже важлива.

Також пара вже будує плани на новорічну ніч. 

Я дуже часто веду заходи на Новий рік. Думаю, як і всі ведучі, бо це наша «золота жила». Але цьогоріч ми домовилися, що не працюватиму. Хочемо відсвяткувати разом. Думаю, десь у Києві. Можливо, з друзями. Так буде прикольно: приготувати щось, наповнювати келихи ігристим, чекати звернення президента о 12 годині ночі. Як і всі нормальні люди, – з усмішкою каже ведучий.

Фіма Константиновський з коханою / Пресслужба Нового каналу

