ZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші

1 грудня 2025 14:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Співачка ZLATA OGNEVICH
Пресслужба Нового каналу

Українська артистка ZLATA OGNEVICH розповіла, що почала працювати в 10 років, аби купувати всі омріяні речі для школи.

До нового навчального року залишилось менше тижня! Тому діти активно готуються до школи, купуючи нові look’и та омріяне шкільне приладдя з фотографіями кумирів. 

За лаштунками зйомок ігрового проєкту Нового каналу «Хто зверху?», новий сезон якого стартує вже 25 вересня о 20:00, українська співачка ZLATA OGNEVICH пригадала, як вона готувалася до школи.

Я виросла в Криму. Пам’ятаю, що перед шкільним сезоном, наприкінці серпня, у нас була традиція: поїхати у Сімферополь на ринок «Таврія» і купити зошити, які пахнуть ваніллю, ручки, написане якими зникає, та одяг, про який мріяла все літо. Форму я вдягала лише в початкових класах, потім уже всі носили, хто що хоче, – пригадує артистка. – Тоді для нас, дітей, це була справжня мрія – поїхати з Судака до Сімферополя на такий шопінг.

ZLATA OGNEVICH в дитинстві / Пресслужба Нового каналу

Щоб точно придбати все омріяне й потім протягом року мати змогу купувати собі «хотілки», Злата влітку працювала.

Я була працьовитою дитиною. Почала підзаробляти з 10 років, бо мені потрібна була фінансова незалежність. Дуже хотіла цього. Тому за туристичний сезон, за три місяці, мені потрібно було заробити кишенькові гроші на наступні дев’ять місяців. До приїзду туристів наступного літа, відповідно, – розповідає Огнєвіч. – Тому що я лише не робила! Наприклад, зважувала людей, працювала в ларьку, продавала пиво, цигарки, шоколадки. Потім працювала в шоу-програмі, в мене було своє ціле відділення. Ще була офіціанткою, касиром у піцерії.

ZLATA OGNEVICH в дитинстві / Пресслужба Нового каналу

