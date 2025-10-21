Катерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки

Зірка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова відповіла на тиск суспільства.

«Коли заміж? Уже пора народжувати!» Цю тезу хоча б раз у житті чула майже кожна жінка. Родичі, друзі, знайомі – всі чомусь вважають, що мають право визначати, коли настав саме той час для шлюбу чи дітей.

Та акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова з таким підходом категорично не згодна.

Мені 38 років, я незаміжня, у мене поки що немає дітей, і ви знаєте, я не страждаю, – зізнається акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова. – В принципі, коли чую цю фразу – «Суспільство тисне», – мені хочеться усміхнутися. Суспільство не має права на вас тиснути! Це абсолютно протиприродна історія. Якщо вам комфортно в своєму статусі – чудово! Якщо ні – це теж ок, але не треба під тиском «вже час» виходити заміж за «абикого» та народжувати. Бо потім можна прокинутися поруч із людиною, яку не кохаєш, і зрозуміти, що просто поспішила, зробила це не в той час.

Акторка Катерина Кузнецова / Пресслужба Нового каналу

Катерина наголошує: життя не змагання, і кожна жінка має свій темп та сценарій щастя.

Суспільство нам диктує хибні наративи. Але це не означає, що ми маємо зраджувати себе чи підлаштовуватись під чужі очікування, – впевнена акторка. – Це просто маячня. Не ведіться на це, будь ласка!

Нагадаємо,