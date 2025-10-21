Катерина Кузнецова розповіла, що думає про шлюб та чому щастя жінки не залежить від обручки
21 жовтня 2025 13:50
Акторка Катерина Кузнецова
Пресслужба Нового каналу
Зірка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова відповіла на тиск суспільства.
Та акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова з таким підходом категорично не згодна.
Мені 38 років, я незаміжня, у мене поки що немає дітей, і ви знаєте, я не страждаю, – зізнається акторка серіалу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова. – В принципі, коли чую цю фразу – «Суспільство тисне», – мені хочеться усміхнутися. Суспільство не має права на вас тиснути! Це абсолютно протиприродна історія. Якщо вам комфортно в своєму статусі – чудово! Якщо ні – це теж ок, але не треба під тиском «вже час» виходити заміж за «абикого» та народжувати. Бо потім можна прокинутися поруч із людиною, яку не кохаєш, і зрозуміти, що просто поспішила, зробила це не в той час.
Акторка Катерина Кузнецова / Пресслужба Нового каналу
Суспільство нам диктує хибні наративи. Але це не означає, що ми маємо зраджувати себе чи підлаштовуватись під чужі очікування, – впевнена акторка. – Це просто маячня. Не ведіться на це, будь ласка!
