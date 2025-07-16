Олександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Пан Суддя з розважального шоу «Хто зверху?» Олександр Педан розповів, як мало не зіпсував один з найважливіших днів у житті.
Кумедною історією з особистого архіву Олександр поділився за лаштунками зйомок інтелектуально-розважального шоу «єПитання» (Новий канал), де взяв участь разом із дружиною.
Я впевнений, що день весілля точно запам’ятовується на все життя. Нам із дружиною запам’ятався насамперед тим, що ми підійшли до цього досить некласично, – розповідає Педан. – Коли я їхав до Інни, то вирішив вилізти в люк автівки, на якій мене везли хлопці. Та машина була вже майже мого віку, люк весь був у мастилі, а я в костюмі молочного кольору. За відчуттями – я їхав, як Річард Гір у фільмі «Красуня». А насправді, по-перше, з букета повилітали майже всі троянди. По-друге, я повністю замастив свій святковий піджак. Коли дійшов до квартири й постукав у двері, відчинила теща і сказала: «Боже, як замастив піджак!» І замість того, щоб робити викуп нареченої, ми відмивали мій look усіма засобами, які тільки були. Бо попереду – цілий день весілля, фотосесія і застілля. В той момент це звучало як трагедія. Але зараз згадується зі сміхом, як анекдот. Тому, вважаю, що в моменті треба простіше ставитись до форс-мажорів.
Якби так сталося, то я б нічого б не змінював! Тому що це запам’ятовується, – говорить Педан. – Хоча, звісно, зараз не зробив би такого з самого початку. Але тоді я був інший, і такі помилки були потрібні. Це ж досвід (усміхається).
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