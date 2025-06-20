Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків

20 червня 2025 17:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків
Співачка Lida Lee
Пресслужба Нового каналу

Співачка Lida Lee, яка стала ведучою шостого сезону реаліті «Кохання на виживання», поділилася родинною історією кохання, що пройшла крізь десятиліття.

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Як досягти гармонії у стосунках і зробити так, щоб вони стали міцними та витримали всі випробування? Відповідь на це запитання має нова ведуча реаліті Нового каналу «Кохання на виживання» Lida Lee. Співачка не вірить у те, що існує певна формула для ідеального сімейного життя, але впевнена в одному: справжні почуття витримують усе.

У кожного свій рецепт «успіху» в стосунках. Для когось це діти, для когось – фінансова стабільність, для когось – свобода у межах пари, – вважає ведуча реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee. – Але єдине, що точно не зруйнувати, – це справжнє кохання.

Співачка Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

Такі стосунки не про відсутність конфліктів, а про здатність прожити їх разом. Іноді – з гумором, як це робили в родині ведучої. 

Мої бабуся з дідусем прожили разом 68 років. І коли я питала, чи хотілося колись розійтись, бабуся відповідала: «Розійтись – ні. А вбити – так!», – з усмішкою розповідає Lida Lee. – І це про справжні стосунки: коли проходиш через усі сварки, непорозуміння, випробування, але залишаєшся разом. Кохання, віра одне в одного та здатність приймати партнера таким, який він є, – ось що може врятувати стосунки. Навіть у найекстремальніших умовах.

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Сварки бувають навіть у найміцніших пар. І Lida Lee знає про це не з чуток. 

Життя – це взагалі суцільне випробування для будь-яких стосунків, – говорить Lida. – А хто з нас не проходив через бурі? (Усміхається.)

Нагадаємо, 

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Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків

Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків

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