Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків
Співачка Lida Lee, яка стала ведучою шостого сезону реаліті «Кохання на виживання», поділилася родинною історією кохання, що пройшла крізь десятиліття.
У кожного свій рецепт «успіху» в стосунках. Для когось це діти, для когось – фінансова стабільність, для когось – свобода у межах пари, – вважає ведуча реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee. – Але єдине, що точно не зруйнувати, – це справжнє кохання.
Такі стосунки не про відсутність конфліктів, а про здатність прожити їх разом. Іноді – з гумором, як це робили в родині ведучої.
Мої бабуся з дідусем прожили разом 68 років. І коли я питала, чи хотілося колись розійтись, бабуся відповідала: «Розійтись – ні. А вбити – так!», – з усмішкою розповідає Lida Lee. – І це про справжні стосунки: коли проходиш через усі сварки, непорозуміння, випробування, але залишаєшся разом. Кохання, віра одне в одного та здатність приймати партнера таким, який він є, – ось що може врятувати стосунки. Навіть у найекстремальніших умовах.
Життя – це взагалі суцільне випробування для будь-яких стосунків, – говорить Lida. – А хто з нас не проходив через бурі? (Усміхається.)
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