Lida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків

Співачка Lida Lee, яка стала ведучою шостого сезону реаліті «Кохання на виживання», поділилася родинною історією кохання, що пройшла крізь десятиліття.

Як досягти гармонії у стосунках і зробити так, щоб вони стали міцними та витримали всі випробування? Відповідь на це запитання має нова ведуча реаліті Нового каналу «Кохання на виживання» Lida Lee. Співачка не вірить у те, що існує певна формула для ідеального сімейного життя, але впевнена в одному: справжні почуття витримують усе.

У кожного свій рецепт «успіху» в стосунках. Для когось це діти, для когось – фінансова стабільність, для когось – свобода у межах пари, – вважає ведуча реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee. – Але єдине, що точно не зруйнувати, – це справжнє кохання.

Співачка Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

Такі стосунки не про відсутність конфліктів, а про здатність прожити їх разом. Іноді – з гумором, як це робили в родині ведучої.

Мої бабуся з дідусем прожили разом 68 років. І коли я питала, чи хотілося колись розійтись, бабуся відповідала: «Розійтись – ні. А вбити – так!», – з усмішкою розповідає Lida Lee. – І це про справжні стосунки: коли проходиш через усі сварки, непорозуміння, випробування, але залишаєшся разом. Кохання, віра одне в одного та здатність приймати партнера таким, який він є, – ось що може врятувати стосунки. Навіть у найекстремальніших умовах.

Сварки бувають навіть у найміцніших пар. І Lida Lee знає про це не з чуток.

Життя – це взагалі суцільне випробування для будь-яких стосунків, – говорить Lida. – А хто з нас не проходив через бурі? (Усміхається.)

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