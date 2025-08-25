«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі

За лаштунками зйомок шоу «Хто знає?» український ветеран Олександр Терен розповів, як вони з другом ошелешили Івано-Франківськ.

Подорож з близьким другом – це вже пригода. Бо почуваєшся вільно та впевнено, і в голову частенько приходять шалені ідеї. Інколи навіть не усвідомлюєш, до чого може призвести те чи інше рішення. Так сталося і з Олександром Тереном.

Курйоз з подорожі, що стався кілька років тому, хлопець пригадав за лаштунками зйомок квіз-шоу «Хто знає?», яке вже 26 серпня стартує на Новому каналі.

Якось у студентські часи ми з другом поїхали в гори. По дорозі зупинилися в Івано-Франківську. Дуже довго гуляли містом, аж не зогледілись, як стемніло. Житло ми чомусь тоді й не шукали. Тож вирішили залишитися ночувати десь біля озера, на яке натрапили випадково, в наметі, який ми мали з собою. Гарне місце! Розклалися і заснули, – пригадує Олександр. – Вранці прокинулись і чуємо, що навколо розмовляють люди, хтось бігає, їздять велосипеди. Визирнули з намету, а навколо нас – безліч людей. Виявилося, що це озеро посеред міста дуже популярне серед франківців! Там люди відпочивають, займаються спортом. А ми собі розклалися з наметом і спимо (сміється). Нам було так соромно! Швиденько вилізли, зібралися й поїхали далі відпочивати в гори.

«Холостяк» Олександр Терен / Пресслужба Нового каналу

