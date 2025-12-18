Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого

Актор серіалів «Сім’я по неділях» та «Голова» Євген Лісничий порадив фільми, які має побачити кожен.

Дивитись кіно про війну в Україні, живучи в цей історичний і стресовий час, непросто. Але вони такі потрібні! Насамперед для міжнародної аудиторії та для збереження в пам’яті важливих подій та факту боротьби нашого народу проти ворога назавжди. Але все ж інколи треба зібратися з силами та переглянути щемкі картини, які створюють наші митці.

Про них і розповів актор серіалів Нового каналу «Сім’я по неділях» та «Голова» Євген Лісничий.

Я рідко маю час на перегляд фільмів, – ділиться Женя. – Зазвичай дні розплановані зйомками та дубляжем. Але якщо випадає нагода, то вмикаю щось справді вартісне. Часто це наші фільми. Тож сьогодні вирішив поділитися добіркою українських картин про війну. Це актуально і про нас з вами, тому таке важливо дивитись. Стрічки різні за форматом і стилістикою. Тож обирайте ближчі для себе!

«20 днів у Маріуполі» (2023 рік)

У фільмі показують руйнування та втрати, яких зазнало місто Маріуполь у перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Протягом 20 днів знімальна група зафіксувала понад 30 годин матеріалу про бомбардування житлових кварталів, жертви серед цивільного населення та масові поховання. Фільм створили режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка-журналістка Василіса Степаненко. Команда Associated Press перебувала в місті в лютому та березні 2022 року, ставши останніми міжнародними журналістами в облозі.

Фільм отримав численні міжнародні нагороди: приз глядацьких симпатій на Sundance, BAFTA та «Оскар 2024» у категорії «Найкращий документальний фільм». Роботу команди Associated Press відзначили Пулітцерівською та Шевченківською преміями.

«Ми, наші улюбленці та війна» (2024 рік)

Документальний фільм Антона Птушкіна про життя людей та їхніх домашніх тварин під час повномасштабного вторгнення. У стрічці розповідають історії українців, які змушені були залишити свої домівки та водночас рятували тварин – від котів і собак до ведмедів, левів, лемурів та навіть хамелеона. Крізь ці історії глядач бачить, як війна впливає на повсякденне життя та як героїзм проявляється у простих, але важливих вчинках: рятуючи тварин, люди зберігають свою людяність і підтримують зв’язок з рідним домом.

Актор Євген Лісничий / Пресслужба Нового каналу

«Зима у вогні» (2015 рік)

«Погані дороги» (2020 рік)

Фільм про Революцію гідності на київському Майдані Незалежності взимку 2013-2014 років. Він розповідає про людей різного віку та професій, які виходили на барикади, об’єднані бажанням відстояти свої права та гідність. Через особисті історії учасників глядач бачить, як звичайні люди проявляють мужність, солідарність і стійкість у складні часи. Стрічка передає силу колективного духу й показує, що революція складалася з тисяч маленьких, але важливих рішень кожного.

Розповідають п’ять історій, що відбуваються на розбитих дорогах Донбасу під час війни. Кожна історія торкається тем любові, ненависті, довіри, зради та порушення особистих кордонів на тлі порушення державних. Через долі різних людей глядач бачить, як війна змінює життя, загострює стосунки і примушує робити важкі вибори.

«Кіборги» (2017 рік)

Фільм розповідає про боротьбу українських військових за Донецький аеропорт восени 2014 року, який став символом стійкості та незламності. Група молодих добровольців прибуває на двотижневе чергування, де вони навчаються, беруть участь у боях і намагаються зрозуміти себе та своє ставлення до війни, спілкуючись із побратимами і психологом. У стрічці перетинаються долі добровольців, професійних військових та мобілізованих – кожен зі своїми слабкими та сильними сторонами, але всі вони залежать один від одного. Фільм показує не лише героїзм, а й звичайних людей, які роблять вибір і готові йти до кінця заради країни.

