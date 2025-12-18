Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого

18 грудня 2025 18:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого
Актор Євген Лісничий
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалів «Сім’я по неділях» та «Голова» Євген Лісничий порадив фільми, які має побачити кожен.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Дивитись кіно про війну в Україні, живучи в цей історичний і стресовий час, непросто. Але вони такі потрібні! Насамперед для міжнародної аудиторії та для збереження в пам’яті важливих подій та факту боротьби нашого народу проти ворога назавжди. Але все ж інколи треба зібратися з силами та переглянути щемкі картини, які створюють наші митці. 

Про них і розповів актор серіалів Нового каналу «Сім’я по неділях» та «Голова» Євген Лісничий. 

Я рідко маю час на перегляд фільмів, – ділиться Женя. – Зазвичай дні розплановані зйомками та дубляжем. Але якщо випадає нагода, то вмикаю щось справді вартісне. Часто це наші фільми. Тож сьогодні вирішив поділитися добіркою українських картин про війну. Це актуально і про нас з вами, тому таке важливо дивитись. Стрічки різні за форматом і стилістикою. Тож обирайте ближчі для себе!

«20 днів у Маріуполі» (2023 рік)

У фільмі показують руйнування та втрати, яких зазнало місто Маріуполь у перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Протягом 20 днів знімальна група зафіксувала понад 30 годин матеріалу про бомбардування житлових кварталів, жертви серед цивільного населення та масові поховання. Фільм створили режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка-журналістка Василіса Степаненко. Команда Associated Press перебувала в місті в лютому та березні 2022 року, ставши останніми міжнародними журналістами в облозі. 

Фільм отримав численні міжнародні нагороди: приз глядацьких симпатій на Sundance, BAFTA та «Оскар 2024» у категорії «Найкращий документальний фільм». Роботу команди Associated Press відзначили Пулітцерівською та Шевченківською преміями.

«Ми, наші улюбленці та війна» (2024 рік)

Документальний фільм Антона Птушкіна про життя людей та їхніх домашніх тварин під час повномасштабного вторгнення. У стрічці розповідають історії українців, які змушені були залишити свої домівки та водночас рятували тварин – від котів і собак до ведмедів, левів, лемурів та навіть хамелеона. Крізь ці історії глядач бачить, як війна впливає на повсякденне життя та як героїзм проявляється у простих, але важливих вчинках: рятуючи тварин, люди зберігають свою людяність і підтримують зв’язок з рідним домом.

Актор Євген Лісничий / Пресслужба Нового каналу

«Зима у вогні» (2015 рік)

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Фільм про Революцію гідності на київському Майдані Незалежності взимку 2013-2014 років. Він розповідає про людей різного віку та професій, які виходили на барикади, об’єднані бажанням відстояти свої права та гідність. Через особисті історії учасників глядач бачить, як звичайні люди проявляють мужність, солідарність і стійкість у складні часи. Стрічка передає силу колективного духу й показує, що революція складалася з тисяч маленьких, але важливих рішень кожного.

«Погані дороги» (2020 рік)

Розповідають п’ять історій, що відбуваються на розбитих дорогах Донбасу під час війни. Кожна історія торкається тем любові, ненависті, довіри, зради та порушення особистих кордонів на тлі порушення державних. Через долі різних людей глядач бачить, як війна змінює життя, загострює стосунки і примушує робити важкі вибори.

«Кіборги» (2017 рік)

Фільм розповідає про боротьбу українських військових за Донецький аеропорт восени 2014 року, який став символом стійкості та незламності. Група молодих добровольців прибуває на двотижневе чергування, де вони навчаються, беруть участь у боях і намагаються зрозуміти себе та своє ставлення до війни, спілкуючись із побратимами і психологом. У стрічці перетинаються долі добровольців, професійних військових та мобілізованих – кожен зі своїми слабкими та сильними сторонами, але всі вони залежать один від одного. Фільм показує не лише героїзм, а й звичайних людей, які роблять вибір і готові йти до кінця заради країни.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Серіал Голова Євген Лісничий фільм Сімя по неділях

Матеріали на тему

Lida Lee розповіла про обстріл під час зйомок «Кохання на виживання»
Новини

Lida Lee розповіла про обстріл під час зйомок «Кохання на виживання»
Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою
Новини

Володимир Дантес розповів про порівняння з Сергієм Притулою
Історія, яку зрозуміють усі, хто хоч раз чекав на «плюс»: Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2
Анонси на ТВ

Історія, яку зрозуміють усі, хто хоч раз чекав на «плюс»: Starlight Media оголошує про серіал «Повернення» на ICTV2
Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Телешоу

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 20.11.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 20.11.2025
«Однієї тихої ночі»: у Києві відбувся зірковий показ фільму

«Однієї тихої ночі»: у Києві відбувся зірковий показ фільму

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Поле 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 19.11.2025

Поле 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 19.11.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 18.11.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 18.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK