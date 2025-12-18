Lida Lee розповіла про обстріл під час зйомок «Кохання на виживання»
Ведуча популярного реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee розповіла про один з найнебезпечніших моментів під час роботи над новим сезоном.
Та за всім цим драйвом, емоціями та інтригами глядачі навіть не здогадуються, в яких екстремальних умовах знімався сезон. Команда працювала під звуки повітряних тривог та вибухів, вночі разом із героями ховалася в укриттях.
Ведуча реаліті артистка Lida Lee говорить – їй та учасникам доводилось не лише долати непрості завдання, а й проживати реальну небезпеку. Цього тижня на глядачів чекає кілька епізодів, які знімали у Львові. Lida Lee поділилася подробицями однієї з ночей.
Це була просто жахлива ніч. Загалом під час зйомок постійно були масовані обстріли в Києві. Але все ж таки ми сподівалися, що у Львові буде трохи безпечніше, – розповідає Lida Lee. – Я пам'ятаю момент, коли серед ночі прокидаюсь у Львові від характерного звуку дрона, і майже одразу лунає вибух. Я подумала: ну все, більше не буде, пішла до вбиральні, навіть телефон не взяла. Виходжу – і знову чую цей звук настільки близько, наче той клятий дрон летить просто на мене. Всю ніч ми ховались у бомбосховищі. А пізніше дізналися, що прильоти були буквально за п’ять хвилин ходьби від нашого готелю.
Я дуже зраділа, коли дізналася, що цей сезон ми зніматимемо саме в Україні. Бо вдалося побувати в неймовірних місцях, які глядачі вже бачили та ще побачать у випусках, – говорить ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Я вперше в житті доїла корову, пасла кіз! Кілька місяців зйомок були важкими, але незабутніми (усміхається).
