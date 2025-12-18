Lida Lee розповіла про обстріл під час зйомок «Кохання на виживання»

Ведуча популярного реаліті «Кохання на виживання» Lida Lee розповіла про один з найнебезпечніших моментів під час роботи над новим сезоном.

Щовечора з понеділка по четвер глядачі Нового каналу збираються біля телевізорів, аби на власні очі побачити, як пари проходять випробування, з’ясовують стосунки та вирішують, чи варто їм після всього пережитого залишатися разом. Не дарма нові випуски реаліті стають лідерами слота, а кожен новий епізод викликає хвилю обговорень у соцмережах.

Та за всім цим драйвом, емоціями та інтригами глядачі навіть не здогадуються, в яких екстремальних умовах знімався сезон. Команда працювала під звуки повітряних тривог та вибухів, вночі разом із героями ховалася в укриттях.

Ведуча реаліті артистка Lida Lee говорить – їй та учасникам доводилось не лише долати непрості завдання, а й проживати реальну небезпеку. Цього тижня на глядачів чекає кілька епізодів, які знімали у Львові. Lida Lee поділилася подробицями однієї з ночей.

Це була просто жахлива ніч. Загалом під час зйомок постійно були масовані обстріли в Києві. Але все ж таки ми сподівалися, що у Львові буде трохи безпечніше, – розповідає Lida Lee. – Я пам'ятаю момент, коли серед ночі прокидаюсь у Львові від характерного звуку дрона, і майже одразу лунає вибух. Я подумала: ну все, більше не буде, пішла до вбиральні, навіть телефон не взяла. Виходжу – і знову чую цей звук настільки близько, наче той клятий дрон летить просто на мене. Всю ніч ми ховались у бомбосховищі. А пізніше дізналися, що прильоти були буквально за п’ять хвилин ходьби від нашого готелю.

Ведуча Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

Попри ризики, ведуча зізнається: щиро тішилася, що сезон з її участю знімали не за кордоном.

Я дуже зраділа, коли дізналася, що цей сезон ми зніматимемо саме в Україні. Бо вдалося побувати в неймовірних місцях, які глядачі вже бачили та ще побачать у випусках, – говорить ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Я вперше в житті доїла корову, пасла кіз! Кілька місяців зйомок були важкими, але незабутніми (усміхається).

Нагадаємо,