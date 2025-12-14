Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025 дивитися онлайн

14 грудня 2025 12:34 Юлія Туренко
Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025 дивитися онлайн
Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
12.12.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 9 випуск 14 сезону романтичного шоу Холостяк. 9 випуск проєкту Холостяк 14 сезон від 12.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 9 випуску проєкту Холостяк: цього тижня Тарас зробить крок, який змінить хід сезону: познайомиться з родинами тих, з ким може будувати майбутнє. Але перед зустрічами з батьками — найвідвертіші індивідуальні побачення. Кожна дівчина відкриє частину свого внутрішнього світу, яку не показувала нікому на проєкті. Тиждень, у якому питання «Чи можу я уявити нас разом?» вперше звучить по-справжньому. Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025.

9 випуск проєкту Холостяк 14 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

