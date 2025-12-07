Дует із військовим, здійснення дитячої мрії і несподіваний камео нареченого: MÉLOVIN дав грандіозний концерт у Києві

7 грудня 2025 14:10
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Співак MÉLOVIN
Пресслужба

5 грудня в Atlas Plaza (ex Stereo Plaza) відбулося одне з найбільших шоу в кар’єрі MÉLOVIN.

Концерт, приурочений до 10-річчя артиста на сцені, зібрав понад 4000 глядачів і став яскравою подією, яка обʼєднала прем’єру альбому “MRoom13”, театралізовані елементи та емоційні сюрпризи.

Концерт перетворився на справжній перформанс із символами, драматургією та несподіваними появами гостей. Однією з найбільш обговорюваних стала поява на сцені нареченого артиста – військового медика Петра Злоті, який перевтілився у Диявола та став частиною образу шоу. Пізніше Петро подарував MÉLOVIN 501 червону троянду, але утримався від будь-яких коментарів.

MÉLOVIN дав грандіозний концерт у Києві / Пресслужба

Ще одним незабутнім моментом став дует із військовим Андрієм, з яким MÉLOVIN виконав пісню “просто лети”. Їхній спільний виступ зворушив зал – особливо після історії захисника, яку артист озвучив зі сцени.

“Якось так вийшло, що під час всеукраїнського туру я виконував цю пісню з дівчатами, хлопцями різного віку, але жодного разу не було військових. А сьогодні зі мною заспіває саме він – Андрій із позивним “Маестро”. Я хочу, щоб ви його зустріли так, як мене на кожній пісні, хочу щоб ви запалили ліхтарики і щоб, коли він вийшов, побачив, яка кількість українських зірок у вигляді вас, шановно публіко, в цій залі світить для нього. Щоб його життєвий шлях завжди був освітлений світлом, любовʼю і вашим теплом”, – звернувся до глядачів MÉLOVIN.

До шоу долучилися й інші герої туру. На сцену вийшла 11-річна Софія, мрію якої про власний баян MÉLOVIN здійснив під час концерту в Полтаві. Зворушлива присутність дівчинки стала одним із найтепліших епізодів вечора.

Серед зіркових гостей сцени були alyona alyona, LAMA, LEONA та iSKRA. Дует із iSKRA виявився особливо емоційним – просто під час номеру MÉLOVIN заявив, що офіційно передає їй права на виконання пісні “Обиратиму себе”.

“Я дякую, що ти зʼявився в моєму житті більше року тому, перевернув його на 180 градусів. Зробив із мене мене. Тільки завдяки тобі про мене знають як про iSKRA, я можу дарувати те, що ти даруєш людям протягом 10 років! Я безмежно вдячна, що в моєму житті зʼявився ти. Ти – вау! Ти – янгол! Я люблю тебе”, – поділилася iSKRA.

MÉLOVIN дав грандіозний концерт у Києві / Пресслужба

Не обійшлося і без традицій туру: під час пісні “я горю не згораю” артист дарував глядачам червоні троянди. Цей жест уже став фірмовим символом шоу і щоразу викликає в залі хвилю оплесків.

MÉLOVIN дав грандіозний концерт у Києві / Пресслужба

Під час концерту MÉLOVIN також уперше відкрито розповів про масштаби інвестицій у проєкт. За його словами, підготовка "MRoom13 Show" коштувала команді 1 200 000 грн, а створення нового альбому – близько 30 000 євро. Артист закликав глядачів підтримувати українську музику прослуховуваннями та принципово бойкотувати російський контент.

MÉLOVIN дав грандіозний концерт у Києві / Пресслужба

Концерт завершився виконанням найбільших хітів MÉLOVIN, а на біс артист повернувся з піснею “я горю не згораю” з нового альбому – композицією, яка вже встигла підкорити слухачів. Нагадаємо, тур на честь 10-річчя творчості артиста продовжиться у лютому. 

Нагадаємо, 

