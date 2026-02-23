Ведучий Андрій Черепущак розсекретив несподіваний факт із власного минулого
До прем’єри нового сезону реаліті про стосунки свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!» лишається тиждень, а його ведучий Андрій Черепущак Андрій Черепущак зізнався, кого ніколи не покохає.
Втім, нещодавно в інтерв’ю ведучий відверто зізнався: нині він холостяк і навіть переконаний, що, можливо, просто не створений для стосунків, бо занадто цінує власний простір.
Якщо б у мене були стосунки, ми б точно не жили разом, – зізнався ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі Андрій Черепущак. – Ми б зустрічалися: два дні побули, і на чотири розійшлися. Щоб у кожного був свій простір, кожен займався своїми справами. Скучили – зустрілись. У мене вже були відносини, коли день у день ви прокидаєтеся поруч із тим самим лицем, такий формат поки що не хочу (сміється). Але ж це все змінюється. Ми змінюємось, наші настрої теж.
Окремо ведучий розповів і про власні червоні прапорці у стосунках. Для нього одним із ключових критеріїв є віра.
Якщо людина не вірить у Бога – це найперший red flag, бо для мене це важливо. Я приймаю будь-яку релігію, але от замислився, чи міг би бути з людиною, яка сповідує іслам або інше віросповідання. Думаю, що ні. І якщо це атеїст, який не вірить у це все і ще й насміхається, для мене це важко, – ділиться Андрій. – Татова мама була дуже релігійна, щовечора ходила на службу в церкву. Неділя – це святе, звісно. Вона і мене водила. В якийсь окремий момент, до речі, я думав, що, може, стану священником. Ну, зрозуміло, я знав кожну молитву, все знав, і мені це подобалось: і цей тембр голосу, і це протягування слів. Мені було дуже цікаво. А потім різко все змінилося, щось у мене сталося. Я взагалі перестав ходити в церкву.
Зараз знову до церкви ходжу. Але не тому, що треба піти на недільну службу. Для мене може бути і вівторок, і середа, і неділя. Ходжу навіть просто не на службу, а тоді, коли відчуваю, що треба. Приходжу, сиджу, проговорюю якісь свої моменти, – говорить Андрій Черепущак. – Я точно вірю і знаю, що там хтось є й допомагає мені, і завжди дякую за це. Кожен має право вірити в щось своє. Мені це допомагає, мені з цим легше. Багато священників на мене підписано. Оце коли був Великдень, я ходив святити паску, і священник підходить, кропить мене. «Я вас знаю», – каже. А я йому: «ну то кропіть більше!» (сміється).
