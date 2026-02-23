Ведучий Андрій Черепущак розсекретив несподіваний факт із власного минулого

Ведучий Андрій Черепущак розсекретив несподіваний факт із власного минулого
Ведучий Андрій Черепущак
Пресслужба Нового каналу

До прем’єри нового сезону реаліті про стосунки свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!» лишається тиждень, а його ведучий Андрій Черепущак Андрій Черепущак зізнався, кого ніколи не покохає.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Особисте життя ведучого Нового каналу Андрія Черепущака, відомого як Галицька Діва, лишається загадкою для його шанувальниць. Він не афішує романів і не ділиться подробицями приватного. 

Втім, нещодавно в інтерв’ю ведучий відверто зізнався: нині він холостяк і навіть переконаний, що, можливо, просто не створений для стосунків, бо занадто цінує власний простір. 

Якщо б у мене були стосунки, ми б точно не жили разом, – зізнався ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі Андрій Черепущак. – Ми б зустрічалися: два дні побули, і на чотири розійшлися. Щоб у кожного був свій простір, кожен займався своїми справами. Скучили – зустрілись. У мене вже були відносини, коли день у день ви прокидаєтеся поруч із тим самим лицем, такий формат поки що не хочу (сміється). Але ж це все змінюється. Ми змінюємось, наші настрої теж.

Ведучий Андрій Черепущак / Пресслужба Нового каналу

Окремо ведучий розповів і про власні червоні прапорці у стосунках. Для нього одним із ключових критеріїв є віра.

Якщо людина не вірить у Бога – це найперший red flag, бо для мене це важливо. Я приймаю будь-яку релігію, але от замислився, чи міг би бути з людиною, яка сповідує іслам або інше віросповідання. Думаю, що ні. І якщо це атеїст, який не вірить у це все і ще й насміхається, для мене це важко, – ділиться Андрій. – Татова мама була дуже релігійна, щовечора ходила на службу в церкву. Неділя – це святе, звісно. Вона і мене водила. В якийсь окремий момент, до речі, я думав, що, може, стану священником. Ну, зрозуміло, я знав кожну молитву, все знав, і мені це подобалось: і цей тембр голосу, і це протягування слів. Мені було дуже цікаво. А потім різко все змінилося, щось у мене сталося. Я взагалі перестав ходити в церкву.

Зараз, каже Андрій, його віра стала більш усвідомленою. Він не прив’язує її до конкретного дня чи обов’язкової служби.

Зараз знову до церкви ходжу. Але не тому, що треба піти на недільну службу. Для мене може бути і вівторок, і середа, і неділя. Ходжу навіть просто не на службу, а тоді, коли відчуваю, що треба. Приходжу, сиджу, проговорюю якісь свої моменти, – говорить Андрій Черепущак. – Я точно вірю і знаю, що там хтось є й допомагає мені, і завжди дякую за це. Кожен має право вірити в щось своє. Мені це допомагає, мені з цим легше. Багато священників на мене підписано. Оце коли був Великдень, я ходив святити паску, і священник підходить, кропить мене. «Я вас знаю», – каже. А я йому: «ну то кропіть більше!» (сміється).

