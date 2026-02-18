Фіма Константиновський розповів, як стає кращим в оточенні молодших стендаперів

Як написати класний стендап? Поради від Фіми Константиновського.

Від 2022 року стендап перетворився на певну форму терапії для українців. З тоном жартів змінився й запит аудиторії, а сцена для коміків стала місцем, де можна проговорити те, що болить. Стендапери почали порушувати теми втоми, тривожності, волонтерства й нової реальності.

Фіма Константиновський, ведучий проєктів Нового каналу, займався гумором ще задовго до того, як це стало мейнстримом. А нещодавно вирішив повернутися у стендап зі свіжим матеріалом, над яким вже працює.

Раніше в мене була проблема – я писав частіше про себе. Взагалі будь-який матеріал створюється з власних вражень, емоцій, світогляду тощо. Тобто стендап – насамперед позиція людини щодо певних речей. Якщо комік має здатність глянути на щось з іншого боку – оце суперський монолог, – каже Фіма Константиновський. – І от у минулому я переважно жартував про себе. Так, видавав класні жарти, але глядачі не впізнавали себе в моїх монологах. Зараз намагаюся зробити так, щоб стендап був більше про стосунки. Будь-які! Але важливо не йти в банальщину. Впевнений, що навіть найбанальніші теми можна розглядати з небанального погляду.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Фіма додає, що в стендапі, окрім оригінальних думок на ситуації та речі, також важливий досвід.

Зараз я частіше виступаю серед молодих, маловідомих коміків і отримую задоволення. Дуже цікаво спостерігати за ними й порівнювати їхні монологи з власними. Вони наполегливо працюють над собою і жартами, часто виходять на сцену з допрацьованим матеріалом, – пояснює ведучий Нового. – Я переконався: хоч скільки б працював на телебаченні чи не вів подій, все одно стендап – це окрема історія. Ні з чим не порівнюється. Хтось, наприклад, не зміг би провести якийсь телепроєкт, але в стендапі розірве мене чи когось ще на досвіді. І байдуже, йому 18, 25 чи 30+ років.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,