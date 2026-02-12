«Друга Ріка» презентувала пісню «7’Я в онлайні»: про розлуку як нову реальність українців

12 лютого 2026 20:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Сингл з майбутнього альбому «Другої Ріки»: «7’Я в онлайні» про стосунки, які доводиться проживати на відстані.

Гурт «Друга Ріка» презентував нову пісню «7’Я в онлайні» — про кохання і близькість у часи, коли фізична присутність стала розкішшю, а стосунки мільйонів українців існують через екран. Трек увійде до нового альбому, який побачить світ уже цієї весни. До прослуховування доступний на всіх платформах.
  
«7’Я в онлайні» — це не романтична історія у звичному сенсі. Пісня описує ситуацію, знайому сьогодні багатьом: чоловіки на фронті, жінки вдома або за кордоном, діти — між різними містами й країнами. Українська родина опинилася в унікальних обставинах, яких нині не переживає жодна інша країна у світі.

Лідер гурту Валерій Харчишин пояснює: в основі композиції — не особиста історія, а досвід, який переживають багато пар.

Для всіх людей кохання починається однаково. Це біохімічний момент, коли ти не можеш збрехати — ти дійсно готовий на все. Але час змінює людей, як і змінює кохання. Виникають форс-мажорні обставини — війна, ковід, катастрофи, які фізично й духовно розводять людей по різних країнах і містах, — говорить музикант.

«7’Я в онлайні» не намагається пояснити, як правильно зберегти стосунки. Це пісня про роки розлуки, про зміни, які за цей час відбуваються з людьми, і про момент, коли після тривалої дистанції доводиться чесно запитати себе: чи ці стосунки ще існують і що з ними робити далі.

Водночас Харчишин наголошує: «7’Я в онлайні» не про безнадію. Вона — про прийняття реальності та усвідомлення того, що життя триває. Про дітей як свідків і майбутніх оповідачів цієї історії — тих, хто житиме в країні після війни й пам’ятатиме: батьки, навіть перебуваючи на відстані, однаково їх любили».

Співак Валерій Харчишин / Пресслужба

Вперше наживо пісню «Друга Ріка» презентує під час великого шоу «Я є! 30 років» до 30-річчя гурту 8 березня у Палаці спорту, а згодом — на концертах в турі містами України та Європи, який розпочнеться 28 березня. Придбавши квиток, глядачі автоматично роблять донат, адже частина коштів піде на підтримку благодійного збору. 

Головна мета туру — зібрати 15 млн грн на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання для ГУР МО України. Для привернення уваги до благодійної ініціативи гурт разом із партнерами випустив кліп «Вже не сом» — іронічний ремейк легендарного хіта «Вже не сам».

 

