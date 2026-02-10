Леся Нікітюк розповіла про трансформації, які відчуває після народження сина

Зірка проектів «єПитання на Новому» та «Хто зверху?» Леся Нікітюк розповіла про весілля та материнство.

Відома українська ведуча та інфлюенсерка Леся Нікітюк тривалий час була чи не найзавиднішою холостячкою нашої країни. Всі шаленіли з цікавості, хто підкорить серце зірки. Врешті обранцем Лесі став військовослужбовець Дмитро Бабчук. Наразі пара заручена.

Підготовка до весілля ще на етапі мрії. Ми сплануємо все настільки швидко, наскільки Дмитру дозволятиме його робота, – ділиться Леся. – Весілля хочемо. Хоча, насправді, я ніколи про нього не думала, мені завжди не вистачало фантазії. Когось іншого я бачила у весільній сукні, а себе дуже довго – ні. А от зараз бачу (усміхається).

Леся Нікітюк з коханим / Пресслужба Нового каналу

Також Леся розповіла, як трансформувалося її життя після того, як вона вперше стала мамою. Нагадаємо, що влітку 2025 року телеведуча народила сина Оскара.

Єдиний мінус материнства – менше спиш, – каже зірка проектів Нового каналу. – Але той кайф, який я відчуваю зараз... Дитина відкрила моє серце, пробудила в мені ту любов. Я думала, що раніше відчувала любов, але не знала, що це почуття може бути саме такої сили. Для мене відкривається невідома галактика. Народжуйте й не бійтеся! Байдуже, скільки вам років та який у вас статус.

Леся Нікітюк з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,