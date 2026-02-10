Віталіна Біблів розповіла, як Вєрка Сердючка допомогла їй виграти конкурс

10 лютого 2026 14:17
Віталіна Біблів розповіла, як Вєрка Сердючка допомогла їй виграти конкурс
Акторка Віталіна Біблів
Акторка комедійних серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів пригадала студентські роки.

Від Віталіни Біблів неможливо відірвати погляд ані коли вона на сцені театру, ані коли на екрані в серіалі. Така активна та харизматична вона з дитинства! 

А в юності вже мала здобутки, які виділяли її з усієї маси школярів та студентів.

Я була «першим баяном» міста Василькова у 91-му чи 92-му році! – розповідає Віталіна Біблів у YouTube-проекті «Секретний інгредієнт». –  В мене ж тато баяніст, дід покійний і дядько взагалі були віртуозами, із заплющеними очима могли підібрати будь-яку композицію. І я, видно, в них вдалася. У мене була дуже хороша техніка!

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Також зірка серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» на Новому каналі має титул «Міс Васильків – 97».

Це був не просто конкурс краси, а саме конкурс талантів. Тож я перемогла завдяки тому, що спочатку перевтілилась у Вєрку Сердючку, а потім читала монолог прибиральниці, – пригадує Біблів. – В акторському плані настільки вразила суддів, що з усіх дівчат, які і танцювали, і співали там, вирішили титул «Міс Васильків – 97» віддати мені. Та стрічка десь вдома у мами в тумбочці досі лежить. А ще подарували велику майолікову вазу, яку благополучно розбили на моє 16-річчя (сміється).

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

