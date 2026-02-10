Віталіна Біблів розповіла, як Вєрка Сердючка допомогла їй виграти конкурс
Акторка комедійних серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів пригадала студентські роки.
А в юності вже мала здобутки, які виділяли її з усієї маси школярів та студентів.
Я була «першим баяном» міста Василькова у 91-му чи 92-му році! – розповідає Віталіна Біблів у YouTube-проекті «Секретний інгредієнт». – В мене ж тато баяніст, дід покійний і дядько взагалі були віртуозами, із заплющеними очима могли підібрати будь-яку композицію. І я, видно, в них вдалася. У мене була дуже хороша техніка!
Це був не просто конкурс краси, а саме конкурс талантів. Тож я перемогла завдяки тому, що спочатку перевтілилась у Вєрку Сердючку, а потім читала монолог прибиральниці, – пригадує Біблів. – В акторському плані настільки вразила суддів, що з усіх дівчат, які і танцювали, і співали там, вирішили титул «Міс Васильків – 97» віддати мені. Та стрічка десь вдома у мами в тумбочці досі лежить. А ще подарували велику майолікову вазу, яку благополучно розбили на моє 16-річчя (сміється).
