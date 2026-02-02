Катерина Кузнецова зізналася, чи відмовляється від службових романів з партнерами по серіалам та фільмам

Акторка комедійного серіалу Нового каналу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова розповіла про романи на зйомках і розбиті сім’ї.

Романи на знімальних майданчиках – тема, яка завжди викликає жвавий інтерес та неабиякі обговорення. Спільні зйомки, емоції, довгі гастролі, сцени кохання й близькість, яка з екрану легко переходить у реальність. Голлівуд знає десятки прикладів, коли екранна любов ставала реальною, руйнуючи попередні стосунки. Українська кіноіндустрія – не виняток. Але чи справді акторська професія приречена на романи за кадром?

Акторка комедійного серіалу Нового каналу «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова у подкасті «Право на…» зізналася – про службові романи замислювалась, однак відповідь знайшла швидко.

Якби я була трохи інакше влаштована, то, мабуть, у мене був би роман з кожним партнером у кіно. Адже в нашій роботі є момент певної пристрасті, коли легко піддатися емоціям. Але в мене чіткі кордони, – говорить Катерина Кузнецова. – Я якось подумала: якщо зараз вступлю в романтичні стосунки з одним партнером, то що далі? Потім буде інший – ще талановитіший, ще цікавіший: цей блондин, той шатен, той ще якийсь. Для мене це вже виглядає як певна розбещеність.

Актриса Катерина Кузнецова / Пресслужба Нового каналу

Часто обставини складаються так, що емоціям складно протистояти. Проте Катерина переконана, що акторство – це не суцільні романи й плітки, а насамперед серйозна й виснажлива робота.

Звісно, такі історії між акторами трапляються. Експедиції, відрядження, дружина чи чоловік лишається вдома. І як кажуть, «сам Бог велів». Я в жодному разі нікого не засуджую – такі ситуації існують. Але мені хочеться вірити в більш традиційну історію: що акторська професія – це насамперед важка праця, – поділилася Катерина. – Так, є кулуарні розмови, плітки, романи – людям це цікаво, це завжди приваблює увагу. Але за кадром усе ж таки стоїть серйозна робота, а не лише емоції й чутки.

