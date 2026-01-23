Зважені та щасливі 10 сезон 13 випуск від 21.12.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 13 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: вирішальний тиждень перед фіналом на проєкті «Зважені та щасливі». Позаду три місяці тренувань, важких випробувань, зламів і перемог. Попереду – останні конкурси, останні можливості здобути бонуси та довести, що саме ти гідний місця у фіналі. На фінальному зважуванні тижня стане зрозуміло, хто покине табір за крок до фіналу, а хто продовжить боротьбу за головний приз і звання переможця проєкту. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 13 випуск від 21.12.2025.