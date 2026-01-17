Зважені та щасливі 10 сезон 11 випуск від 07.12.2025 дивитися онлайн

17 січня 2026
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Зважені та щасливі 10 сезон 11 випуск від 07.12.2025 дивитися онлайн
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 07.12.2025
07.12.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 11 випуск 10 сезону шоу Зважені та щасливі. 11 випуск проєкту Зважені та щасливі 10 сезон від 07.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться в 11 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: після 11 тижнів боротьби за нове життя учасники нарешті побачать тих, заради кого вони так змінилися – своїх рідних. Адже попереду – День краси. Стилісти проєкту допоможуть героїням і героям розкрити новий образ – аби вони могли якнайкраще представити рідним нових себе. Але скільки часу учасники зможуть провести з родиною – залежить лише від них самих. У спеціальному конкурсі вони боротимуться за найцінніше: хвилини поруч із близькими, які 11 тижнів не бачили їх у новому тілі та з новими силами. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 11 випуск від 07.12.2025.

11 випуск шоу Зважені та щасливі 10 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

