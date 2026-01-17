Зважені та щасливі 10 сезон 11 випуск від 07.12.2025 дивитися онлайн

Дивіться в 11 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: після 11 тижнів боротьби за нове життя учасники нарешті побачать тих, заради кого вони так змінилися – своїх рідних. Адже попереду – День краси. Стилісти проєкту допоможуть героїням і героям розкрити новий образ – аби вони могли якнайкраще представити рідним нових себе. Але скільки часу учасники зможуть провести з родиною – залежить лише від них самих. У спеціальному конкурсі вони боротимуться за найцінніше: хвилини поруч із близькими, які 11 тижнів не бачили їх у новому тілі та з новими силами. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 11 випуск від 07.12.2025.