Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень

13 лютого 2026 17:05 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень
МастерШеф 17 сезон
Пресслужба каналу СТБ

В новому 17-му сезоні проєкту «МастерШеф» ще більше конкурсів та нові смаки. Новий сезон, що повертає своїх з різних куточків світу.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла про трансформації, які відчуває після народження сина
Прем’єра 17-го сезону «МастерШеф» відбудеться 7 березня в ефірі телеканалу СТБ. Цієї весни проєкт виходитиме щосуботи та щонеділі о 19:00.

За звання найкращого змагатимуться аматори. Оцінюватимуть їх незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. А імена 20-ки глядачі дізнаються вже в перший тиждень.

«МастерШеф» в прямому сенсі повертає українців додому: аби здійснити давню мрію, на кастинг поспішають кулінари з Японії, Кіпру, Італії та інших країн. До нас завітають українські герої – військові, які захищали нас на передовій. У нас відбувся масштабний виїзний конкурс у парку ім. Т. Шевченка, де аматори готували просто неба, попри дощ та складні погодні умови, і ми зібрали рекордну суму коштів. Одне з випробувань ми присвятили нашим «любим хейтерам», поставивши собі амбітну задачу – перетворити їх на лаверів «МастерШеф». Чи вдалося? Дочекайтесь ефіру!» – інтригує керівник проєкту Дмитро Широбоков.

Страви рівня легендарної школи Le Cordon Bleu та страви з товарів з жовтими цінниками. Романтичні вечері для пар та пригощання діток. Майстер-клас від переможниці 15-го сезону Ненсі Топко, знайомство з найкращими українськими виноробами та перегони на гольф-карі просто під час конкурсу. Творці проєкту анонсують: цієї весни на глядачів очікує справжній МастерШеф-драйв. Буде смачно, весело та дуже цікаво!

Нашим аматорам вдалося вразити суддів вже з етапу кастингів. Віримо, що вони так само вразять і шанувальників проєкту. До речі, більшість страв учасники готуватимуть з доступних усім продуктів, тому наші глядачі з легкістю можуть повторити їх на власних кухнях і теж відчути себе «мастершефами», – зазначає Дмитро Широбоков.

Зйомки проєкту стартували у листопаді і триватимуть до кінця лютого з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог.

Дивіться прем’єру 17-го сезону «МастерШеф» 7 березня в ефірі телеканалу СТБ.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

МастерШеф телешоу Ектор Хіменес-Браво Володимир Ярославський Ольга Мартиновська анонси прем`єра шоу онлайн МастерШеф 17 сезон телешоу 2026

Матеріали на тему

Тарас Яремій розповів про участь у реаліті «Кохання по-новому»
Новини

Тарас Яремій розповів про участь у реаліті «Кохання по-новому»
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
Телешоу

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
«Кохання на виживання»: Lida Lee розповіла, як насправді проходили зйомки проєкту
Новини

«Кохання на виживання»: Lida Lee розповіла, як насправді проходили зйомки проєкту
Sergii Garant про кохання після 15 років шлюбу: чоловіча сила без крику
Новини

Sergii Garant про кохання після 15 років шлюбу: чоловіча сила без крику
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця

Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця
Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки

Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK