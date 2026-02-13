Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень

В новому 17-му сезоні проєкту «МастерШеф» ще більше конкурсів та нові смаки. Новий сезон, що повертає своїх з різних куточків світу.

Прем’єра 17-го сезону «МастерШеф» відбудеться 7 березня в ефірі телеканалу СТБ. Цієї весни проєкт виходитиме щосуботи та щонеділі о 19:00.

За звання найкращого змагатимуться аматори. Оцінюватимуть їх незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. А імена 20-ки глядачі дізнаються вже в перший тиждень.

«МастерШеф» в прямому сенсі повертає українців додому: аби здійснити давню мрію, на кастинг поспішають кулінари з Японії, Кіпру, Італії та інших країн. До нас завітають українські герої – військові, які захищали нас на передовій. У нас відбувся масштабний виїзний конкурс у парку ім. Т. Шевченка, де аматори готували просто неба, попри дощ та складні погодні умови, і ми зібрали рекордну суму коштів. Одне з випробувань ми присвятили нашим «любим хейтерам», поставивши собі амбітну задачу – перетворити їх на лаверів «МастерШеф». Чи вдалося? Дочекайтесь ефіру!» – інтригує керівник проєкту Дмитро Широбоков.

Страви рівня легендарної школи Le Cordon Bleu та страви з товарів з жовтими цінниками. Романтичні вечері для пар та пригощання діток. Майстер-клас від переможниці 15-го сезону Ненсі Топко, знайомство з найкращими українськими виноробами та перегони на гольф-карі просто під час конкурсу. Творці проєкту анонсують: цієї весни на глядачів очікує справжній МастерШеф-драйв. Буде смачно, весело та дуже цікаво!

Нашим аматорам вдалося вразити суддів вже з етапу кастингів. Віримо, що вони так само вразять і шанувальників проєкту. До речі, більшість страв учасники готуватимуть з доступних усім продуктів, тому наші глядачі з легкістю можуть повторити їх на власних кухнях і теж відчути себе «мастершефами», – зазначає Дмитро Широбоков.

Зйомки проєкту стартували у листопаді і триватимуть до кінця лютого з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог.

Дивіться прем’єру 17-го сезону «МастерШеф» 7 березня в ефірі телеканалу СТБ.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.