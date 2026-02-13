Sergii Garant про кохання після 15 років шлюбу: чоловіча сила без крику

13 лютого 2026 14:57 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Sergii Garant про кохання після 15 років шлюбу: чоловіча сила без крику
Sergii Garant про кохання після 15 років шлюбу: чоловіча сила без крику

У час, коли гучність часто плутають із силою, а швидкість емоцій – із їхньою глибиною, Sergii Garant свідомо обирає шлях виваженості та внутрішньої тиші.

Його новий творчий етап присвячений розмові про кохання – щирій, позбавленій зайвої драматизації та демонстративних жестів. Це спроба повернути у музичний простір справжність, яка не потребує яскравих декорацій.

Артист перебуває у шлюбі понад півтора десятиліття та виховує чотирьох дітей. Саме цей життєвий досвід став фундаментом його позиціонування: зріла чоловіча присутність, у якій гармонійно поєднуються спокій, відповідальність і глибоке, перевірене часом почуття до жінки. Це погляд чоловіка, який вже все довів собі та світу, і тепер готовий ділитися справжніми сенсами.

Для мене кохання – це вибір, який ти робиш щодня, незважаючи на обставини чи втому. Чоловіча сила проявляється у вмінні залишатися поруч, чути без слів і не знецінювати те, що було побудовано роками. Справжня близькість народжується саме там, де закінчується гра на публіку, – говорить артист сайту TV.ua (Телетиждень).

Його інтерпретація пісні «Безсоння» стала маніфестом цього підходу. У центрі твору панує історія близькості, створена для моментів, коли жінка залишається наодинці зі своїми думками в тиші нічного міста. Така музика дає слухачці необхідне відчуття того, що її бачать, розуміють і обирають серед тисяч інших.

Sergii Garant транслює образ впевненого чоловіка, чия присутність дарує захист і тепло. Його творчість створює приватний простір між двома людьми – територію, у якій слова мають особливу вагу, а паузи між акордами говорять значно більше за гучні обіцянки чи стадіонні гасла. Це музика, яку хочеться слухати в навушниках, коли світ навколо перестає існувати.

У попередніх роботах артиста – «Жити» та «Досягай» – домінувала енергія руху та внутрішня рівновага. Тепер у цій стриманості з’являється новий акцент – пристрасть, яка народжується не з миттєвого імпульсу, а з глибокого зв’язку. 

Вже у березні артист готує новий реліз, покликаний розкрити цю тему у значно яскравіших барвах. Майбутня прем'єра поєднає зріле бачення з енергією справжнього магнетизму. Це буде ритмічна, майже фізична розповідь про те солодке тяжіння, яке виникає між двома людьми. У новому звучанні артист звертається до метафор спокуси та п’янкої близькості, де кожен дотик і погляд мають свій особливий смак. Це музика про «хімію», яка стає лише міцнішою з роками, перетворюючи звичні стосунки на простір нескінченного відкриття одне одного.

Я співаю про конкретну жінку. Про ту, чию руку ти тримаєш у темряві. Про ту, яку ти вже обрав одного разу і яку свідомо хочеш обирати далі, щохвилини, – зазначає він.

У світі швидких емоцій та поверхневих стосунків Sergii Garant будує уважний та вільний від токсичності чоловічий образ. Це музика, що звучить як приватне зізнання, позбавлене моралізаторства чи коучингових порад. Артист не вчить жити – він запрошує у свій світ, де панує повага та емоційна безпека. Цей етап означає поглиблення сенсів та перехід до усвідомленої чоловічої присутності, що виключає потребу в будь-яких зовнішніх доказах сили.

Найважливіші речі у житті завжди звучать тихо. Вони не потребують крику, щоб бути почутими, але залишаються в серці надовго.

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень
Анонси на ТВ

Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень
«Шлях до злочину»: як пройшла київська прем’єра кримінального трилера зі зірковим кастом
Прем'єри

«Шлях до злочину»: як пройшла київська прем’єра кримінального трилера зі зірковим кастом
«Друга Ріка» презентувала пісню «7’Я в онлайні»: про розлуку як нову реальність українців
Меломан

«Друга Ріка» презентувала пісню «7’Я в онлайні»: про розлуку як нову реальність українців
Олександр Терен розповів про найромантичніше побачення
Новини

Олександр Терен розповів про найромантичніше побачення
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця

Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця
Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки

Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK