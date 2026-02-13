Sergii Garant про кохання після 15 років шлюбу: чоловіча сила без крику

У час, коли гучність часто плутають із силою, а швидкість емоцій – із їхньою глибиною, Sergii Garant свідомо обирає шлях виваженості та внутрішньої тиші.

Його новий творчий етап присвячений розмові про кохання – щирій, позбавленій зайвої драматизації та демонстративних жестів. Це спроба повернути у музичний простір справжність, яка не потребує яскравих декорацій.

Артист перебуває у шлюбі понад півтора десятиліття та виховує чотирьох дітей. Саме цей життєвий досвід став фундаментом його позиціонування: зріла чоловіча присутність, у якій гармонійно поєднуються спокій, відповідальність і глибоке, перевірене часом почуття до жінки. Це погляд чоловіка, який вже все довів собі та світу, і тепер готовий ділитися справжніми сенсами.

Для мене кохання – це вибір, який ти робиш щодня, незважаючи на обставини чи втому. Чоловіча сила проявляється у вмінні залишатися поруч, чути без слів і не знецінювати те, що було побудовано роками. Справжня близькість народжується саме там, де закінчується гра на публіку, – говорить артист сайту TV.ua (Телетиждень).

Його інтерпретація пісні «Безсоння» стала маніфестом цього підходу. У центрі твору панує історія близькості, створена для моментів, коли жінка залишається наодинці зі своїми думками в тиші нічного міста. Така музика дає слухачці необхідне відчуття того, що її бачать, розуміють і обирають серед тисяч інших.

Sergii Garant транслює образ впевненого чоловіка, чия присутність дарує захист і тепло. Його творчість створює приватний простір між двома людьми – територію, у якій слова мають особливу вагу, а паузи між акордами говорять значно більше за гучні обіцянки чи стадіонні гасла. Це музика, яку хочеться слухати в навушниках, коли світ навколо перестає існувати.

У попередніх роботах артиста – «Жити» та «Досягай» – домінувала енергія руху та внутрішня рівновага. Тепер у цій стриманості з’являється новий акцент – пристрасть, яка народжується не з миттєвого імпульсу, а з глибокого зв’язку.

Вже у березні артист готує новий реліз, покликаний розкрити цю тему у значно яскравіших барвах. Майбутня прем'єра поєднає зріле бачення з енергією справжнього магнетизму. Це буде ритмічна, майже фізична розповідь про те солодке тяжіння, яке виникає між двома людьми. У новому звучанні артист звертається до метафор спокуси та п’янкої близькості, де кожен дотик і погляд мають свій особливий смак. Це музика про «хімію», яка стає лише міцнішою з роками, перетворюючи звичні стосунки на простір нескінченного відкриття одне одного.

Я співаю про конкретну жінку. Про ту, чию руку ти тримаєш у темряві. Про ту, яку ти вже обрав одного разу і яку свідомо хочеш обирати далі, щохвилини, – зазначає він.

У світі швидких емоцій та поверхневих стосунків Sergii Garant будує уважний та вільний від токсичності чоловічий образ. Це музика, що звучить як приватне зізнання, позбавлене моралізаторства чи коучингових порад. Артист не вчить жити – він запрошує у свій світ, де панує повага та емоційна безпека. Цей етап означає поглиблення сенсів та перехід до усвідомленої чоловічої присутності, що виключає потребу в будь-яких зовнішніх доказах сили.

Найважливіші речі у житті завжди звучать тихо. Вони не потребують крику, щоб бути почутими, але залишаються в серці надовго.