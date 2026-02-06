Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Лютий у Caribbean Club і Pepper’s Club — це щільний графік концертів, театральних вистав, вечірок та благодійних подій: від джазу й акустики до стендапу, вар’єте й танцювальних шоу.

Caribbean Club пропонує велику сцену для концертів, театральних постановок і шоу: від акустичного лайву TAYANNA до вистав «Чорного Квадрата», вар’єте «Рояль» і ювілейної Caribbean Disco Party з нагоди 28-річчя клубу.

Pepper’s Club зосереджується на живій музиці й благодійних форматах: триб’юти світовим артистам, український джаз, концерти #НаШапку, стендап на підтримку військових і регулярні танцювальні live-вечори.

Розклад найближчих подій Сaribbean Club

5, 7, 11, 14, 18, 21, 25 та 28 лютого: вистави театру «Чорний Квадрат»

Протягом лютого Caribbean Club прийматиме вистави театру «Чорний Квадрат». На сцені — гострі комедійні історії про стосунки, кохання й людські слабкості.

Протягом місяця покажуть постановки «Щастя завжди поруч», «Ніколи не дзвони мені, кохана», «Ліворуч від розлуки», «Ігри для дорослих», «Ідеальна зброя пристрасті», «Медовий місяць» та інші.

Вистави відбуваються українською мовою.

7, 14, 20, 21 і 28 лютого: Caribbean Disco Party

У лютому Caribbean Club продовжує серію Caribbean Disco Party — регулярних вечірок із живою музикою та танцями. Формат незмінний: кавер-гурти, добре знайомі хіти й повноцінний лайв на сцені.

Щосуботи з 18:30 до 22:30 у Caribbean Club виступатимуть гурти STORIES, TOKYO, No Comments і F.L.I.R.T., які перетворюватимуть популярні пісні на енергійні сценічні шоу. За ритми відповідатиме DJ Mustafaev — він підтримуватиме драйв на танцполі протягом усього вечора.

20 лютого вечірка матиме особливий формат, адже Caribbean Club святкуватиме 28 років з моменту відкриття. Ювілейна Caribbean Disco Party об’єднає живу музику, танцювальну програму й святкову атмосферу, присвячену історії клубу — 28 рокам концертів, вечірок і зустрічей навколо музики.

8 лютого: ShekBand: Jazz Family Trio

8 лютого на сцену клубу вийде ShekBand — сімейне джазове тріо, яке працює у жанрі contemporary jazz і послідовно вибудовує власну авторську мову. Концерт відбудеться з програмою Quest for Beauty, побудованою на оригінальних композиціях гурту.

Колектив виступає разом із 2015 року та є лауреатом понад 50 міжнародних джазових конкурсів, зокрема Tremplin Jazz d’Avignon у Франції. За останні роки гурт регулярно з’являвся на європейських фестивалях і ділив сцену з відомими представниками сучасної джазової сцени.

10 лютого: джазовий концерт хітів Френка Сінатри

10 лютого в Caribbean Club відбудеться концерт музики Френк Сінатра у виконанні Kyiv Jazz Quintet. У програмі — найвідоміші композиції Сінатри в аранжуваннях для п’ятискладового ансамблю — формат, що дозволяє почути знайомий матеріал у клубному звучанні.

12 лютого: Женя Галич із програмою «Акустика»

12 лютого в Caribbean Club пройде сольний акустичний концерт Жені Галича. Програма «Акустика» — це камерний формат, у якому звучать авторські пісні артиста, особисті вірші та композиції з репертуару гурту O.Torvald в акустичних аранжуваннях.

13 та 27 лютого: вар’єте «Рояль»

У лютому в Caribbean Club двічі покажуть вар’єте «Рояль» — камерне шоу для дорослої аудиторії, створене в естетиці класичного кабаре. Формат поєднує вокальні номери, хореографію та музичні перформанси, вибудувані як цілісна сценічна історія.

Музичну частину програми створив Олексій Боголюбов, а за постановки відповідають українські танцівниці, учасниці проєктів «Танцюю для тебе» та «Танці з зірками» — Анна Паламарчук, Катерина Тришина та Світлана Черниш.

У вартість квитка входить відвідування шоу та напій на двох. Під час виступів триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ.

15 лютого: акустичний концерт TAYANNA

15 лютого в Caribbean Club відбудеться акустичний концерт TAYANNA. Це буде особливий романтичний вечір, камерний формат без гучних ефектів та зайвих декорацій. У програмі — відомі хіти співачки, зокрема «Ейфорія», «Космос», «Миленький», «Темна вода», «До води», «Фантастична жінка», «Очі дівочі» та інші композиції, що формували її репертуар останніх років.

«Для мене цей акустичний концерт про тишу й близькість. Про моменти, коли не потрібно нічого доводити чи грати ролі. Я хочу, щоб цього вечора люди просто прийшли, сіли, видихнули й дозволили собі бути справжніми, зі своїми почуттями, думками, станами. Для мене важливо створити простір, де музика звучить не голосно, а глибоко і де кожна пісня проживається, а не просто виконується. Це вечір про любов! До іншого, до себе і до життя таким, яким воно є зараз», – ділиться TAYANNA.

16 лютого: концерт LELÉKA

16 лютого на сцену Caribbean Club вийде LELÉKA — етно-джазовий гурт, відомий поєднанням традиційного українського вокалу з сучасними аранжуваннями. У програмі — пісні з п’яти альбомів колективу, а також новий матеріал артпроєкту DONBA₴GRL, у якому LELÉKA працює з електронним звучанням і поп-естетикою.

Під час концерту наживо прозвучить конкурсна пісня Ridnym, із якою артистка стала фіналісткою Національного відбору на «Євробачення». Також до виступу долучаться спеціальні гості: Ярослава Джусь (бандура) та Максим Бережнюк (етнічні духові).

17 лютого: GLOBAL MUSIC BATTLE

GLOBAL MUSIC BATTLE — це новий формат, створений Павлом Шильком (DJ Pasha), який поєднує триб’ют-концерт і глядацьке голосування. Ідея проєкту — показати історію світової музики як діалог культур, а не змагання за першість.

Цього вечора на сцені «змагатимуться» Австралія та Канада. У програмі — п’ять пар культових артистів: Bee Gees vs Bryan Adams, Kylie Minogue vs Alanis Morissette, INXS vs The Weeknd, AC/DC vs Celine Dion, Savage Garden vs Nickelback. Їхні хіти прозвучать у п’яти раундах у виконанні двох команд вокалістів, а переможця «музичного двобою» визначатимуть глядачі.

19 лютого: танцювально-театральне шоу «CARMEN. Нова історія»

«CARMEN. Нова історія» — перше в Україні танцювально-театральне шоу, створене на основі бального танцю, яке поєднує хореографію, драматургію й сценічне шоу. Постановку представляє команда Step Way Showballet.

Розклад найближчих подій Pepper's Club

5, 12, 18 лютого: благодійні концерти #НаШапку

У виставі задіяні 16 танцівників і понад 20 номерів, через які розкривається історія свободи, вибору й жіночої сили. Це не класична опера й не традиційна театральна драма, а сучасне бальне шоу із чітким сюжетом і видовищним виконанням.

У лютому Pepper’s Club продовжує проєкт #НаШапку — серію благодійних концертів із вільним входом на підтримку фонду «СВОЇ», який збирає кошти на кісткові імпланти для поранених українських захисників.

5 лютого в межах проєкту виступить PANCHYSHYN & SVIT — дует незалежних музикантів з авторськими піснями. 12 лютого — співак і автор відомих хітів DIBROVA. А 19 лютого — Оркестр Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України зі спеціальною джазовою програмою. Гості вечора — Влад Бучко й Тарас Боровок.

7 та 14 лютого: INSIDE THE MUSIC: BRUNCH EDITION

У лютому Pepper’s Club продовжує серію INSIDE THE MUSIC: BRUNCH EDITION — музично-пізнавальних бранчів, у яких Павло Шилько говорить про відомі пісні й артистів у форматі живої розмови, а не лекції.

7 лютого відбудеться епізод, присвячений гурту Queen та їхньому впливу на українських слухачів. Розмова зосередиться на тому, як ця музика існувала в умовах радянських обмежень, звучала в приватних просторах і поступово ставала частиною культурного ландшафту. Музичні фрагменти наживо виконає гурт PENTAGON.

14 лютого бранч буде присвячений пісням про кохання різних десятиліть — від ніжних балад 50-х і романтики 60-х до пристрасті 80-х, відвертості 2000-х та емоційної багатогранності сучасної музики. Подію супроводжуватиме живий музичний супровід.

Вхід для дітей до 12 років — вільний.

8, 15 та 22 лютого: серія концертів «Королі Триб’ютів»

У лютому щонеділі в Pepper’s Club відбуватимуться концерти серії «Королі Триб’ютів» — безкоштовні live-виступи, присвячені культовим артистам світової сцени.

8 лютого бенд Satisfaction зіграє пісні KISS. 15 лютого гурт Jack London представить триб’ют Ed Sheeran — романтичну програму з найвідоміших хітів співака. 22 лютого серію завершить триб’ют Nirvana від M.Others.

10 лютого: «Джазові пісні про любов»

11 лютого: концерт LUIKU

10 лютого в Pepper’s Club відбудеться концерт «Джазові пісні про любов / All That Jazz and Love» у виконанні The Jazzy Sisters and Band. У програмі — класичні й сучасні джазові стандарти, ліричні балади й композиції у форматі камерного концерту.

У лютневій афіші Pepper’s — концерт гурту LUIKU, проєкту Дмитра Ципердюка на перетині world music та українського етнобіту. У звучанні колективу поєднуються українські, ромські, турецькі, польські, угорські, румунські й балканські мотиви.

Зі сцени прозвучать композиції «Карпатські квіти», Dancing, Luiku, «Ой, Йєзус Марія!», «Бай-бай, Соломія!» та інші треки. LUIKU виступає в розширеному складі із живими перкусіями, духовою секцією, акордеоном і вокалом.

14 лютого: Rockin’ Valentine

14 лютого в Pepper’s Club відбудеться спеціальна програма Rockin’ Valentine, приурочена до Дня закоханих. На сцені — гурт PENTAGON з добіркою романтичних композицій у рок-н-рольному та класичному роковому звучанні.

У програмі — відомі пісні про кохання, рок-балади та хіти, які протягом десятиліть формували музичну мову почуттів. Зокрема, наживо прозвучать All You Need Is Love, Love of My Life, Crazy Little Thing Called Love та інші композиції.

17 лютого: Олексій Коган та Jazz in Kyiv Band

17 лютого в Pepper’s Club — джазовий концерт за участі Олексія Когана та Jazz in Kyiv Band з програмою «Ваше і Наше улюблене». У програмі — авторська добірка Jazz in Kyiv Band з ретельно підібраних джазових і блюзових композицій у камерному форматі.

18 лютого: сольний концерт гурту «Обійми Дощу»

Гурт «Обійми Дощу» виступить із сольним концертом 18 лютого. Колектив працює в жанрі мелодійного прогресивного року, поєднуючи елементи неокласики, джазу та пост-року з українською поетичною лірикою.

Під час концерту прозвучать пісні «Після війни», «Не опускати руки», «Діти», «На відстані», «Сон», «Світанок» та інші композиції з різних періодів творчості гурту.

24 лютого: MuRik Happy Birthday Music Party

Голос легендарного гурту Green Grey MuRik виступить у Pepper’s Club із концертом і презентацією другої сольної платівки «Звичайне життя». Подія пройде 24 лютого у форматі MuRik Happy Birthday Music Party.

У програмі — прем’єра нового матеріалу, повноформатний live-виступ із фірмовим вокалом MuRik, DJ-set, а також участь спеціальних гостей, імена яких оголосять згодом.

Танці щоп’ятниці та щосуботи: live-вечори у Pepper’s Club

У лютому Pepper’s Club продовжує серію танцювальних вечорів із живими виступами. Щоп’ятниці та щосуботи в клубі лунатиме рок, попкавери, українські треки та хіти, які хочеться співати вголос.

На сцену вийдуть гурти EVDNCE, STORIES LIVE BAND, F.L.I.R.T., REAL BAND, No Comments, CRISPY BAND і Pentagon.

Нагадаємо,