Початок року: ТОП 7 новинок від BookChef
Колись феномен українського читача під час тривог і блекаутів будуть вивчати соціологи зі світовими іменами.
1. Т. Ченґ «Видих»
Висококонцептуальна наукова фантастика від справжнього майстра. Це збірка оповідань, в сюжетах творів поєднується неймовірна фантазія, роль ШІ, наслідки й перспективи науково-технічної революції, філософський підтекст, покаяння, прощення, інші чинники людяності.
2. «Знаки. Таємна мова Всесвіту»
Книга сертифікованого медіума Лори Лінн Джексон про послання близьких, які перебувають в Інших світах. Авторка спирається не тільки на власний дар, а й на роботи К. Юнга. Книга втішить при важкій втраті, допоможе не впасти у відчай після смерті близьких.
3. Л. Беррі «Тримай друзів близько»
4. Хосе Сильви, Філіп Міле «Метод Сильви для керування розумом»
Нонфікшн, книга про те, як підвищити інтелектуальний рівень. Текст містить серію вправ, які навчають медитації, релаксації, візуалізації та мисленню в глибших станах свідомості. У книзі є інструкції щодо кількох методів для практики разом з описами занять, а також реальні історії про те, як ці техніки вплинули на життя людей. Метод Сильви дає шанс жити щасливіше, ефективніше, тут і зараз.
5. Г’ю Гоуї «Бункер. Книга перша: Вовна»
Постапокаліптична фантастика. За книгами зняли серіал Silo. Сюжет: після воєн і екологічних катастроф люди живуть у підземному місті-бункері, що має три рівні по 48 поверхів. Загибель шерифа Голстона змушує шукати йому заміну. Кандидаткою на посаду стала Джульєтта – неординарна особистість, дуже розумна й талановита молода жінка, яка розбирається в усіх тонкощах постачання енергії для Бункера. Проти Джульєтти виступає директор ІТ, але мер Джанз підписує призначення, хоч і платить за це життям. Джульєтта бореться з Бернардом, який зайняв місце мера.
6. Ден Гіт «RESET. Як змінити те, що не працює»
7. Джон Маррс «Сімейний експеримент»
Психологічний трилер, антиутопія. Розповідає про віртуальне батьківство в реаліті-шоу «Сімейний експеримент». В шоу все контролюється ШІ – фізичний стан віртуальної дитини, її розвиток, навіть настрій батьків. Пекло настає, коли кожен рух учасників починають оцінювати глядачі.