Початок року: ТОП 7 новинок від BookChef

Колись феномен українського читача під час тривог і блекаутів будуть вивчати соціологи зі світовими іменами.

1. Т. Ченґ «Видих»

Щоб не падало з неба: ракети, дрони, сніг чи дощ, ми – нація, яка читає. Видавництво BookChef задовольняє смаки всіх читачів і пропонує новинки різної тематики.

Висококонцептуальна наукова фантастика від справжнього майстра. Це збірка оповідань, в сюжетах творів поєднується неймовірна фантазія, роль ШІ, наслідки й перспективи науково-технічної революції, філософський підтекст, покаяння, прощення, інші чинники людяності.

2. «Знаки. Таємна мова Всесвіту»

Книга сертифікованого медіума Лори Лінн Джексон про послання близьких, які перебувають в Інших світах. Авторка спирається не тільки на власний дар, а й на роботи К. Юнга. Книга втішить при важкій втраті, допоможе не впасти у відчай після смерті близьких.

3. Л. Беррі «Тримай друзів близько»

4. Хосе Сильви, Філіп Міле «Метод Сильви для керування розумом»

Психологічний трилер з детективною зав’язкою. Крістен помирає на вечірці, яку влаштували заможні мешканки передмістя Лос-Анджелеса з «Клубу матусь Західного Голлівуду». Головними підозрюваними стають найближчі подруги Кірстен – Вітні, Брук і Джейд. Розслідування показує, що усі вони мають таємниці. Роман став дослідженням одержимості, ревнощів та того темного й незвіданого, на що люди готові піти у відчаї.

Нонфікшн, книга про те, як підвищити інтелектуальний рівень. Текст містить серію вправ, які навчають медитації, релаксації, візуалізації та мисленню в глибших станах свідомості. У книзі є інструкції щодо кількох методів для практики разом з описами занять, а також реальні історії про те, як ці техніки вплинули на життя людей. Метод Сильви дає шанс жити щасливіше, ефективніше, тут і зараз.

5. Г’ю Гоуї «Бункер. Книга перша: Вовна»

Постапокаліптична фантастика. За книгами зняли серіал Silo. Сюжет: після воєн і екологічних катастроф люди живуть у підземному місті-бункері, що має три рівні по 48 поверхів. Загибель шерифа Голстона змушує шукати йому заміну. Кандидаткою на посаду стала Джульєтта – неординарна особистість, дуже розумна й талановита молода жінка, яка розбирається в усіх тонкощах постачання енергії для Бункера. Проти Джульєтти виступає директор ІТ, але мер Джанз підписує призначення, хоч і платить за це життям. Джульєтта бореться з Бернардом, який зайняв місце мера.

6. Ден Гіт «RESET. Як змінити те, що не працює»

7. Джон Маррс «Сімейний експеримент»

Бізнес-книга, радить, як знайти точки впливу і перегрупувати ресурси для ефективної діяльності. Її автор – старший науковий співробітник центру CASE Університету Дюка, має ступінь магістра ділового адміністрування Гарвардської школи бізнесу.

Психологічний трилер, антиутопія. Розповідає про віртуальне батьківство в реаліті-шоу «Сімейний експеримент». В шоу все контролюється ШІ – фізичний стан віртуальної дитини, її розвиток, навіть настрій батьків. Пекло настає, коли кожен рух учасників починають оцінювати глядачі.