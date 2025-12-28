Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025 – хто переміг у проєкті

28 грудня 2025 14:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025 – хто переміг у проєкті
Холостяк 14 сезон 11 випуск: переможниця проєкту 26.12.2025
instagram.com/holostyakstb

Хто став переможцем шоу Холостяк 14 сезон? Названо ім'я переможниці 2025 року проєкту Холостяк 14 сезон. Хто переміг у шоу Холостяк 14 сезон, кого обрав Тарас Цимбалюк – читайте на нашому сайті TV.UA.

Читайте такожХто зверху 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 20.11.2025
Головний герой проєкту Холостяк 14 сезон Тарас Цимбалюк зробив свій вибір, освідчившись у почуттях одній із дівчат. До суперфіналу дійшли двоє учасниць – фотомодель Надін Головчук та менеджерка у сфері мілтек Анастасія Половинкіна.

Хто ж заволодів серцем найбажанішого чоловіка країни і з ким Тарас захотів залишитися після проєкту?

І так, переможницею 14 сезону найромантичнішого шоу України Холостяк стала Надін Головчук.

Тарас Цимбалюк та переможниця проєкту Холостяк 14 сезон - Надін Головчук / instagram.com/holostyakstb

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Холостяк новини Тарас Цимбалюк хто став переможцем проєкту фінал телешоу 2025 Холостяк 14 сезон

Матеріали на тему

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
Телешоу

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
Легендарні оксфорди Santoni та причини їх популярності
Lifestyle

Легендарні оксфорди Santoni та причини їх популярностіРеклама
Даша Астафʼєва розповіла, як протидіяла тиску суспільства та близьких
Новини

Даша Астафʼєва розповіла, як протидіяла тиску суспільства та близьких
POSITIFF поділився ідеями новорічних презентів
Новини

POSITIFF поділився ідеями новорічних презентів
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Даша Астафʼєва розповіла, як протидіяла тиску суспільства та близьких

Даша Астафʼєва розповіла, як протидіяла тиску суспільства та близьких
Легендарні оксфорди Santoni та причини їх популярності

Легендарні оксфорди Santoni та причини їх популярності
POSITIFF поділився ідеями новорічних презентів

POSITIFF поділився ідеями новорічних презентів
Віталіна Біблів розповіла про традиції на Різдво

Віталіна Біблів розповіла про традиції на Різдво

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 21.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 21.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK