Холостяк 14 сезон 11 випуск від 26.12.2025 – хто переміг у проєкті
Хто став переможцем шоу Холостяк 14 сезон? Названо ім'я переможниці 2025 року проєкту Холостяк 14 сезон. Хто переміг у шоу Холостяк 14 сезон, кого обрав Тарас Цимбалюк – читайте на нашому сайті TV.UA.
Хто ж заволодів серцем найбажанішого чоловіка країни і з ким Тарас захотів залишитися після проєкту?
І так, переможницею 14 сезону найромантичнішого шоу України Холостяк стала Надін Головчук.
