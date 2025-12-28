Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 дивитися онлайн

Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 дивитися онлайн
Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
19.12.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 10 випуск 14 сезону романтичного шоу Холостяк. 10 випуск проєкту Холостяк 14 сезон від 19.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 10 випуску проєкту Холостяк: цього тижня три дівчини вперше переступлять поріг дому Тараса. Город, сімейні рецепти, шкільні спогади, прогулянки місцями сили його дитинства – кожна з героїнь побачить справжнього Тараса таким, яким його знає лише родина. Та чи зможуть вони знайти спільну мову з його батьками? І хто залишить найсильніше враження на сім’ю Холостяка? Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025.

10 випуск проєкту Холостяк 14 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

