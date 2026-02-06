Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

6 лютого 2026
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Крик 7
B&H film distribution

Стала відома дата прем’єри фільму «Крик 7» в Україні

Фільм «Крик 7» вийде в український прокат 26 лютого. Нова частина культової горор-франшизи знову повертає на екран Сідні Прескотт — героїню, з якої почалася історія «Крику».

За сюжетом Сідні намагається залишити минуле позаду. Вона переїхала, виховує доньку та живе життям, у якому більше немає постійного страху. Але серія жорстоких убивств дає зрозуміти: минуле не відпускає. Під загрозою опиняється її донька, і Сідні знову змушена вступити в протистояння з убивцею в масці, щоб захистити свою родину.

Окрему увагу привертає команда проєкту. Режисером фільму став Кевін Вільямсон — автор сценарію першого «Крику», який багато в чому визначив тон усієї франшизи. Сценарій сьомої частини написав Гай Б’юсік, який працював над п’ятою та шостою частинами. Таке поєднання імен поєднує новий фільм із витоками серії та водночас продовжує лінію останніх частин.

«Крик 7» обіцяє зберегти напружену атмосферу, фірмовий саспенс і історію, в центрі якої знову Сідні Прескотт — уже не лише як жертва, а й як мати, готова боротися до кінця.

Крик 7

