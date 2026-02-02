Ціна героїзму та жага до життя: воєнна драма «Живий» про подвиг спецпризначенця ГУР на телеканалі 2+2

24 лютого на телеканалі 2+2 відбудеться прем’єра 4-серійної воєнної драми «Живий», на створення якої надихнула реальна історія командира батальйону спецпідрозділу ГУР «Артан» Руслана Фінчука з позивним «Хохол».

Восени 2023 року, під час бойового завдання, він опинився в тилу позицій ворога, намагаючись врятувати побратимів. Зв’язок з ним було втрачено, і довгий час його вважали загиблим. Проте розвідник вижив. Поранений, без їжі та води, він три доби повз замінованим полем, перебуваючи під постійною загрозою ворожих дронів і снайперів, аби дістатися до своїх.

Цей шлях став випробуванням не лише фізичної витривалості, а й сили духу. Вижити йому вдалося завдяки внутрішній дисципліні, відповідальності перед побратимами та любові до дружини, чию присутність він відчував поруч навіть у найтемніші моменти.

Командир батальйону спецпідрозділу ГУР «Артан» Руслан Фінчук

Історія неймовірного порятунку українського спецпризначенця набула широкого розголосу в Україні та за її межами й стала основою серіалу «Живий» – розповіді про незламність, ціну героїзму та жагу до життя.

Для нашого каналу принципово важливо розповідати історії реальних героїв цієї війни – людей, які щодня роблять неможливе і часто залишаються в тіні. Це частина нашої соціальної відповідальності як медіа – говорити про справжню ціну свободи, про силу людського духу й про тих, завдяки кому ми маємо змогу жити й працювати. Такі проєкти – це не лише про пам’ять, а й про підтримку, надію та повагу до українських воїнів і їхніх родин, – зазначає генеральний продюсер телеканалу 2+2 Сергій Кизима.

Головну роль у серіалі виконав актор театру та кіно Андрій Ісаєнко. Також у стрічці знялися Олександр Зарубей, Андрій Федінчик, Євген Ламах, Дмитро Рибалевський, Елеонора Кравченко, Ренат Сєттаров та інші.

Андрій Ісаєнко - герой воєнної драми «Живий» / пресслужба телеканалу 2+2

До роботи над серіалом були залучені військові консультанти – бійці, які разом із Русланом Фінчуком виконували те саме бойове завдання. У стрічці використано їхні реальні позивні, що додає історії автентичності та документальної точності.

Серіал знято ТЕТ Продакшн на замовлення каналу 2+2. Стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Режисери стрічки: Сергій Сторожев, Олексій Єсаков.

Оператор: Максим Мельник.

Автор сценарію: Тамара Грантовська.

Продюсери: Сергій Кизима, Тетяна Шуліка, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко.

Не пропустіть прем'єру воєнної драми «Живий» на телеканалі 2+2 вже 24 лютого о 18.30.