Історія кохання Белли та Едварда знову на великих екранах: «Сутінки» повертаються в прокат

«Сутінки» знову в кіно: культова вампірська сага повертається на великі екрани.

«Сутінки» повертаються в українські кінотеатри: насичена екшеном сучасна історія кохання між підліткою та вампіром за мотивами серії бестселерів Стефені Маєр – знову на великих екранах із 26 березня.

Повернення стрічки на великі екрани є частиною глобального святкування ювілею культової книжкової серії, яке розпочалося ще минулого року з нагоди 20-річчя твору. Книга Стефені Маєр свого часу стала світовим феноменом і дала початок одній із найуспішніших молодіжних кінофраншиз.

Студії дедалі частіше повертають відомі стрічки на великі екрани, даючи глядачам можливість знову пережити ці історії в кінотеатрі. У межах цієї глобальної тенденції «Сутінкова сага» знову виходить і в український прокат.

За сюжетом, Белла Свон (Крістен Стюарт) завжди почувалася трохи інакшою і ніколи не прагнула вписатися в компанію популярних дівчат у своїй школі в Фініксі. Коли її мама вдруге виходить заміж і відправляє Беллу жити до батька в дощове маленьке містечко Форкс, вона не очікує, що в її житті щось суттєво зміниться.

Та все змінюється, коли вона знайомиться з таємничим і приголомшливо красивим Едвардом Калленом (Роберт Паттінсон) – хлопцем, не схожим на жодного з тих, кого вона зустрічала раніше. Едвард – вампір, але без іклів, а його родина відрізняється від інших тим, що вони вирішили не пити людської крові. Розумний і дотепний, Едвард ніби бачить Беллу наскрізь.

Невдовзі між ними спалахує пристрасний, захопливий і незвичайний роман. Для Едварда Белла – це те, на що він чекав 90 років: його споріднена душа. Але чим ближчими вони стають, тим більше Едвард змушений боротися з первісним потягом до запаху її крові, який може довести його до неконтрольованого шаленства.

Та що станеться, коли до міста прибуде інший клан вампірів і почне їм загрожувати?

Про феномен «Сутінкової саги»

Франшиза «Сутінки» створена за мотивами бестселерної серії Сутінкова сага. Книги очолювали список бестселерів The New York Times, а їхній загальний наклад перевищив 17 мільйонів примірників. «Сутінки» стали культурним феноменом із відданою фанатською спільнотою, яка з нетерпінням чекала на екранізацію.

Продюсер Грег Мурадіан уперше прочитав «Сутінки» ще до того, як підлітковий роман здобув світове визнання – фактично ще до його публікації. Грега привабила не стільки екзотичність історії, скільки її універсальність:

«Було знято тисячі фільмів про вампірів. Але що вирізняє цю історію – це любовна лінія. Вампіризм тут фактично є метафорою підліткової туги й бажання».

У мережі існує понад 350 фан-сайтів, присвячених цій історії.

Режисерка Кетрін Гардвік перенесла на екран цю сучасну, візуально насичену та емоційно напружену історію в дусі «Ромео і Джульєтти» – про заборонене кохання між вампіром і смертною.