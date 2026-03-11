Історія кохання Белли та Едварда знову на великих екранах: «Сутінки» повертаються в прокат

11 березня 2026 12:15 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Історія кохання Белли та Едварда знову на великих екранах: «Сутінки» повертаються в прокат
Сутінки
Пресслужба

«Сутінки» знову в кіно: культова вампірська сага повертається на великі екрани.

«Сутінки» повертаються в українські кінотеатри: насичена екшеном сучасна історія кохання між підліткою та вампіром за мотивами серії бестселерів Стефені Маєр – знову на великих екранах із 26 березня.

Повернення стрічки на великі екрани є частиною глобального святкування ювілею культової книжкової серії, яке розпочалося ще минулого року з нагоди 20-річчя твору. Книга Стефені Маєр свого часу стала світовим феноменом і дала початок одній із найуспішніших молодіжних кінофраншиз.

Студії дедалі частіше повертають відомі стрічки на великі екрани, даючи глядачам можливість знову пережити ці історії в кінотеатрі. У межах цієї глобальної тенденції «Сутінкова сага» знову виходить і в український прокат.

За сюжетом, Белла Свон (Крістен Стюарт) завжди почувалася трохи інакшою і ніколи не прагнула вписатися в компанію популярних дівчат у своїй школі в Фініксі. Коли її мама вдруге виходить заміж і відправляє Беллу жити до батька в дощове маленьке містечко Форкс, вона не очікує, що в її житті щось суттєво зміниться.

Та все змінюється, коли вона знайомиться з таємничим і приголомшливо красивим Едвардом Калленом (Роберт Паттінсон) – хлопцем, не схожим на жодного з тих, кого вона зустрічала раніше. Едвард – вампір, але без іклів, а його родина відрізняється від інших тим, що вони вирішили не пити людської крові. Розумний і дотепний, Едвард ніби бачить Беллу наскрізь.

Невдовзі між ними спалахує пристрасний, захопливий і незвичайний роман. Для Едварда Белла – це те, на що він чекав 90 років: його споріднена душа. Але чим ближчими вони стають, тим більше Едвард змушений боротися з первісним потягом до запаху її крові, який може довести його до неконтрольованого шаленства.

Та що станеться, коли до міста прибуде інший клан вампірів і почне їм загрожувати?

Про феномен «Сутінкової саги»

Франшиза «Сутінки» створена за мотивами бестселерної серії Сутінкова сага. Книги очолювали список бестселерів The New York Times, а їхній загальний наклад перевищив 17 мільйонів примірників. «Сутінки» стали культурним феноменом із відданою фанатською спільнотою, яка з нетерпінням чекала на екранізацію.

Продюсер Грег Мурадіан уперше прочитав «Сутінки» ще до того, як підлітковий роман здобув світове визнання – фактично ще до його публікації. Грега привабила не стільки екзотичність історії, скільки її універсальність:

«Було знято тисячі фільмів про вампірів. Але що вирізняє цю історію – це любовна лінія. Вампіризм тут фактично є метафорою підліткової туги й бажання».

У мережі існує понад 350 фан-сайтів, присвячених цій історії.

Режисерка Кетрін Гардвік перенесла на екран цю сучасну, візуально насичену та емоційно напружену історію в дусі «Ромео і Джульєтти» – про заборонене кохання між вампіром і смертною.

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

«Марті Супрім. Геній комбінацій» повертається у прокат напередодні оскарівських перегонів
Новини

«Марті Супрім. Геній комбінацій» повертається у прокат напередодні оскарівських перегонів
Чому iPhone 13 залишається найпопулярнішим смартфоном в Україні в 2026 році
Тренди

Чому iPhone 13 залишається найпопулярнішим смартфоном в Україні в 2026 роціPR
«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму
Події

«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму
«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»
Меломан

«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»

«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»
«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму

«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму
Чому iPhone 13 залишається найпопулярнішим смартфоном в Україні в 2026 році

Чому iPhone 13 залишається найпопулярнішим смартфоном в Україні в 2026 році
«Марті Супрім. Геній комбінацій» повертається у прокат напередодні оскарівських перегонів

«Марті Супрім. Геній комбінацій» повертається у прокат напередодні оскарівських перегонів

Популярне відео

«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»

«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK