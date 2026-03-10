«Марті Супрім. Геній комбінацій» повертається у прокат напередодні оскарівських перегонів

10 березня 2026 15:12 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

«Марті Супрім. Геній комбінацій» повертається у прокат напередодні оскарівських перегонів
Марті Супрім
Пресслужба

Із 12 березня фільм Джоша Сафді з Тімоті Шаламе та Ґвінет Пелтроу, номінований на 9 «Оскарів-2026», повертається в український прокат.

Уже 15 березня в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі під час 98-ї церемонії вручення премії «Оскар» Академія кінематографічних мистецтв і наук відзначить найкращі фільми, випущені 2025 року. Тож для всіх поціновувачів кіно це чудова нагода передивитися або побачити вперше одну з головних стрічок року.

У ролях: Тімоті Шаламе, Ґвінет Пелтроу, Одесса Азайон, Кевін О’Лірі, Тайлер Оконма, Абель Феррара, Френ Дрешер.

За сюжетом Марті – молодий і амбітний мрійник-серцеїд. Коли життя розігрує невдалу партію, він не здається, а шукає нові комбінації. Це історія про боротьбу, віру в себе та шлях до величі – навіть тоді, коли здається, що перевага не на боці гравця.

Стрічка натхненна реальною історією легендарного американського гравця Марті Райсмана. У фільмі його художній образ втілив Тімоті Шаламе – роль, написана спеціально для актора, яку критики вже назвали однією з найяскравіших у його кар’єрі. Шаламе виконував усі трюки самостійно та з 2018 року інтенсивно тренувався з професійними наставниками з настільного тенісу, адже за сюжетом його персонаж є популяризатором гри та дворазовим чемпіоном США серед чоловіків.

Партнеркою Тімоті Шаламе стала Ґвінет Пелтроу – одна з найяскравіших постатей Голлівуду. Серед інших зірок, що зіграли у фільмі, – музикант і володар «Греммі» Тайлер Оконма (Tyler, The Creator), легендарний режисер і актор Абель Феррара («Король Нью-Йорка»), яскрава Одесса Азайон («Втікачі», «Мешканка», «Примари») та культова комедійна акторка Френ Дрешер – улюблениця мільйонів завдяки серіалу «Няня».

«Марті Супрім. Геній комбінацій» став найбільш високобюджетним фільмом студії A24 з бюджетом у 70 мільйонів доларів.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

фільм

Матеріали на тему

«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму
Події

«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму
Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого
Новини

Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого
«П'ять ночей у Фредді 2»: відбувся допрем'єрний показ фільму
Події

«П'ять ночей у Фредді 2»: відбувся допрем'єрний показ фільму
«Найбагатша жінка світу»: у Києві відбулася прем’єра фільму з Ізабель Юппер
Події

«Найбагатша жінка світу»: у Києві відбулася прем’єра фільму з Ізабель Юппер
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

На що варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що близькій людині потрібен психолог

На що варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що близькій людині потрібен психолог
«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»

«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»
«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму

«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму
Чому iPhone 13 залишається найпопулярнішим смартфоном в Україні в 2026 році

Чому iPhone 13 залишається найпопулярнішим смартфоном в Україні в 2026 році

Популярне відео

«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»

«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK