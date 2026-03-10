«Марті Супрім. Геній комбінацій» повертається у прокат напередодні оскарівських перегонів

Із 12 березня фільм Джоша Сафді з Тімоті Шаламе та Ґвінет Пелтроу, номінований на 9 «Оскарів-2026», повертається в український прокат.

Уже 15 березня в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі під час 98-ї церемонії вручення премії «Оскар» Академія кінематографічних мистецтв і наук відзначить найкращі фільми, випущені 2025 року. Тож для всіх поціновувачів кіно це чудова нагода передивитися або побачити вперше одну з головних стрічок року.

У ролях: Тімоті Шаламе, Ґвінет Пелтроу, Одесса Азайон, Кевін О’Лірі, Тайлер Оконма, Абель Феррара, Френ Дрешер.

За сюжетом Марті – молодий і амбітний мрійник-серцеїд. Коли життя розігрує невдалу партію, він не здається, а шукає нові комбінації. Це історія про боротьбу, віру в себе та шлях до величі – навіть тоді, коли здається, що перевага не на боці гравця.

Стрічка натхненна реальною історією легендарного американського гравця Марті Райсмана. У фільмі його художній образ втілив Тімоті Шаламе – роль, написана спеціально для актора, яку критики вже назвали однією з найяскравіших у його кар’єрі. Шаламе виконував усі трюки самостійно та з 2018 року інтенсивно тренувався з професійними наставниками з настільного тенісу, адже за сюжетом його персонаж є популяризатором гри та дворазовим чемпіоном США серед чоловіків.

Партнеркою Тімоті Шаламе стала Ґвінет Пелтроу – одна з найяскравіших постатей Голлівуду. Серед інших зірок, що зіграли у фільмі, – музикант і володар «Греммі» Тайлер Оконма (Tyler, The Creator), легендарний режисер і актор Абель Феррара («Король Нью-Йорка»), яскрава Одесса Азайон («Втікачі», «Мешканка», «Примари») та культова комедійна акторка Френ Дрешер – улюблениця мільйонів завдяки серіалу «Няня».

«Марті Супрім. Геній комбінацій» став найбільш високобюджетним фільмом студії A24 з бюджетом у 70 мільйонів доларів.