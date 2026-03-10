«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму

Напередодні старту національного прокату стрічки «Кутюр» у київському кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбулася офіційна прем’єра фільму.

Показ відвідали представники медіа, блогери, інфлюенсери, а також гості зі світу кіно, моди та креативних індустрій. Зокрема, одними з перших серед українських глядачів картину з Анджеліною Джолі побачили співак Дантес, блогери Богдан Шелудяк, Надія Кожухар, Ірина Царікова, Таня Шкабуріна, Катерина Соколова, а також співачка та ведуча Анна Тульєва.

За сюжетом під час Тижня моди в Парижі перетинаються життя трьох жінок – режисерки, моделі та візажистки, – оголюючи виклики й стійкість, що ховаються за фасадом краси та публічного перформансу.

Події фільму розгортаються на тлі реального Паризького тижня моди — з автентичними локаціями та професіоналами індустрії. Стрічку знімали у просторі Chanel, зокрема на легендарних сходах на rue Cambon, однак без брендингу – модний дім у фільмі залишається вигаданим.

Максін (Анджеліна Джолі) – американська режисерка, яка переживає складний життєвий період і несподівано опиняється втягнутою у новий зв’язок зі своїм давнім творчим партнером (Луї Гаррель).

Ада (Аньєр Аней) – нова зірка модельного світу, що тікає від наперед визначеного майбутнього у рідному Південному Судані.

Анжель (Елла Рампф) – візажистка, яка працює у тіні подіумів.

Творці фільму вибудовують історію як колаж із кількох жіночих доль, де між сюжетними лініями виникають тонкі рими, а за соціальними ролями відкриваються справжні внутрішні історії.

«Кутюр» – у національному прокаті з 5 березня 2026 року.

