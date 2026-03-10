«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму
Напередодні старту національного прокату стрічки «Кутюр» у київському кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбулася офіційна прем’єра фільму.
За сюжетом під час Тижня моди в Парижі перетинаються життя трьох жінок – режисерки, моделі та візажистки, – оголюючи виклики й стійкість, що ховаються за фасадом краси та публічного перформансу.
Події фільму розгортаються на тлі реального Паризького тижня моди — з автентичними локаціями та професіоналами індустрії. Стрічку знімали у просторі Chanel, зокрема на легендарних сходах на rue Cambon, однак без брендингу – модний дім у фільмі залишається вигаданим.
Максін (Анджеліна Джолі) – американська режисерка, яка переживає складний життєвий період і несподівано опиняється втягнутою у новий зв’язок зі своїм давнім творчим партнером (Луї Гаррель).
Ада (Аньєр Аней) – нова зірка модельного світу, що тікає від наперед визначеного майбутнього у рідному Південному Судані.
Анжель (Елла Рампф) – візажистка, яка працює у тіні подіумів.
«Кутюр» – у національному прокаті з 5 березня 2026 року.
Нагадаємо,