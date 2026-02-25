Загублений світ: на телеканалі 2+2 стартує новий сезон проєкту

25 лютого 2026 22:14 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Загублений світ: на телеканалі 2+2 стартує новий сезон проєкту
Загублений світ: на телеканалі 2+2 стартує новий сезон проєкту
пресслужба телеканалу 2+2

З 1 березня інформаційно-розважальний проєкт «Загублений світ» повертається в ефір телеканалу «2+2».

Читайте такожСтала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень
Незмінні ведучі Максим Сухенко та Геннадій Попенко щонеділі об 11:45 занурюватимуть глядачів у вир відкриттів та загадок, феномени на межі науки, історії, психології та містики.

У свіжих випусках розкажуть про те, що монстри з легенд реальні, про те, як дороги впливають на наші долі, як зумери створюють проривні технології, чому театр стає дієвою психотерапією та як звичайні речі програмують наші емоції. Програма також досліджуватиме «цифрове кохання» та трансформацію людських стосунків під впливом технологій.

Новий сезон «Загубленого світу» – це не просто продовження. Це спроба відповісти на ті запитання, які люди ставлять найчастіше. Чи можемо ми зрозуміти мову тварин? Чи був Великий потоп – і якщо так, то де його сліди? Чому люди на всіх континентах будують піраміди? Ми сфокусувалися на пошуку відповідей разом з українськими науковцями, першовідкривачами та провідними світовими експертами. Кожна серія – це нове дослідження. Ми покажемо унікальні підводні зйомки затоплених міст у Чорному морі, як українські вчені вчаться комунікувати з китами. Розберемося з легендами про драконів, які, як виявляється, можуть мати своє коріння в українських Карпатах. Розкажемо про найбільше в Європі поховання мамонтів і шерстистих носорогів, яке знаходиться в центральній Україні. І це лише частина відкриттів, – зазначає продюсер і ведучий проєкту Максим Сухенко.

Читайте такожЧому складно дозволити собі відчувати й тим більше говорити про свій біль
Серед ключових тем сезону: дослідження НЛО, підземні цивілізації та загадкове життя грибів; виклики цифровізації та ризики тотальної цифрової диктатури; розповіді про героїв, які виборюють нашу свободу, та трансформацію суспільства в реаліях війни.

Окрему увагу автори приділять українському контексту: таємницям нашої мови, погляду на інтимну культуру, а також глобальним урбаністичним процесам – від розвитку світового метрополітену до появи феномена «будинків-фортець».

У новому сезоні ми досліджуватимемо глибокі та актуальні теми, які справді хвилюють суспільство і змушують замислитися. В одній із програм говоритимемо про речі, що надихають людину. Адже вони мають власну енергетику, формують наш світ, допомагають виражати себе, почуватися впевненіше й комфортніше, а від цього часто залежить і якість життя. Я також поділюся особистою історією, розповім про річ, яку завжди ношу із собою як талісман. Уперше розкажу про свого батька-різьбяра і про те, яке значення його роботи мають для нашої родини. Крім того, ми спробуємо розгадати феномен так званої «магії театру»: як сцена здатна впливати на людину, змінювати її емоції та навіть життя. Буде дуже цікаво, – додає ведучий Геннадій Попенко.

Відкриє сезон 1 березня об 11:45 випуск «Загублений світ. Ключ до планети», присвячений революційним науковим відкриттям у спілкуванні з природою. Глядачі побачать, як за допомогою штучного інтелекту та біоакустики вчені розшифровують складну систему сигналів китів та намагаються порозумітися з іншими видами. Автори розкажуть, чому цивілізація втратила здатність чути «мову» лісу чи океану, яка передається через вібрації та енергетичні поля, і як наші предки вміли передбачати катаклізми, просто «читаючи» знаки Землі.

Не пропустіть 1 березня о 11:45 на телеканалі 2+2 прем'єрний випуск «Загублений світ. Ключ до планети». 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

2+2 анонси прем`єра Загублений світ

Матеріали на тему

Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень
Анонси на ТВ

Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень
Ціна героїзму та жага до життя: воєнна драма «Живий» про подвиг спецпризначенця ГУР
Анонси на ТВ

Ціна героїзму та жага до життя: воєнна драма «Живий» про подвиг спецпризначенця ГУР
«НУ МАМ»: фільм, який нагадає, чому мама – це найголовніше слово у світі
Прем'єри

«НУ МАМ»: фільм, який нагадає, чому мама – це найголовніше слово у світі
Чому складно дозволити собі відчувати й тим більше говорити про свій біль
Психологія

Чому складно дозволити собі відчувати й тим більше говорити про свій біль
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно

5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно
Фіма Константиновський розповів, як стає кращим в оточенні молодших стендаперів

Фіма Константиновський розповів, як стає кращим в оточенні молодших стендаперів
Стендапер Тарас Яремій розповів про факапи у стосунках

Стендапер Тарас Яремій розповів про факапи у стосунках
Стендап-комік Тарас Яремій розповів про форс-мажор, який трапився з ним під час виступу

Стендап-комік Тарас Яремій розповів про форс-мажор, який трапився з ним під час виступу

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK