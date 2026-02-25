Загублений світ: на телеканалі 2+2 стартує новий сезон проєкту

З 1 березня інформаційно-розважальний проєкт «Загублений світ» повертається в ефір телеканалу «2+2».

Незмінні ведучі Максим Сухенко та Геннадій Попенко щонеділі об 11:45 занурюватимуть глядачів у вир відкриттів та загадок, феномени на межі науки, історії, психології та містики.

У свіжих випусках розкажуть про те, що монстри з легенд реальні, про те, як дороги впливають на наші долі, як зумери створюють проривні технології, чому театр стає дієвою психотерапією та як звичайні речі програмують наші емоції. Програма також досліджуватиме «цифрове кохання» та трансформацію людських стосунків під впливом технологій.

Новий сезон «Загубленого світу» – це не просто продовження. Це спроба відповісти на ті запитання, які люди ставлять найчастіше. Чи можемо ми зрозуміти мову тварин? Чи був Великий потоп – і якщо так, то де його сліди? Чому люди на всіх континентах будують піраміди? Ми сфокусувалися на пошуку відповідей разом з українськими науковцями, першовідкривачами та провідними світовими експертами. Кожна серія – це нове дослідження. Ми покажемо унікальні підводні зйомки затоплених міст у Чорному морі, як українські вчені вчаться комунікувати з китами. Розберемося з легендами про драконів, які, як виявляється, можуть мати своє коріння в українських Карпатах. Розкажемо про найбільше в Європі поховання мамонтів і шерстистих носорогів, яке знаходиться в центральній Україні. І це лише частина відкриттів, – зазначає продюсер і ведучий проєкту Максим Сухенко.

Серед ключових тем сезону: дослідження НЛО, підземні цивілізації та загадкове життя грибів; виклики цифровізації та ризики тотальної цифрової диктатури; розповіді про героїв, які виборюють нашу свободу, та трансформацію суспільства в реаліях війни.

Окрему увагу автори приділять українському контексту: таємницям нашої мови, погляду на інтимну культуру, а також глобальним урбаністичним процесам – від розвитку світового метрополітену до появи феномена «будинків-фортець».

У новому сезоні ми досліджуватимемо глибокі та актуальні теми, які справді хвилюють суспільство і змушують замислитися. В одній із програм говоритимемо про речі, що надихають людину. Адже вони мають власну енергетику, формують наш світ, допомагають виражати себе, почуватися впевненіше й комфортніше, а від цього часто залежить і якість життя. Я також поділюся особистою історією, розповім про річ, яку завжди ношу із собою як талісман. Уперше розкажу про свого батька-різьбяра і про те, яке значення його роботи мають для нашої родини. Крім того, ми спробуємо розгадати феномен так званої «магії театру»: як сцена здатна впливати на людину, змінювати її емоції та навіть життя. Буде дуже цікаво, – додає ведучий Геннадій Попенко.

Відкриє сезон 1 березня об 11:45 випуск «Загублений світ. Ключ до планети», присвячений революційним науковим відкриттям у спілкуванні з природою. Глядачі побачать, як за допомогою штучного інтелекту та біоакустики вчені розшифровують складну систему сигналів китів та намагаються порозумітися з іншими видами. Автори розкажуть, чому цивілізація втратила здатність чути «мову» лісу чи океану, яка передається через вібрації та енергетичні поля, і як наші предки вміли передбачати катаклізми, просто «читаючи» знаки Землі.

Не пропустіть 1 березня о 11:45 на телеканалі 2+2 прем'єрний випуск «Загублений світ. Ключ до планети».