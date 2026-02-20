Стендап-комік Тарас Яремій розповів про форс-мажор, який трапився з ним під час виступу

Головний герой романтичного реаліті «Кохання по-новому» Тарас Яремій розповів про особливість стендапу.

Стендап-коміки часто стають жертвами хейту в інтернеті й так званих «шакалячих експресах». Адже багато користувачів соцмереж не розуміють, що суть цього жанру гумору й полягає у сміливості, ризиковості, жартах «на межі».

Якщо порівнювати стендап із музикою, то він найближчий до панк-року. Знаєте, такий живий, неконтрольований процес, де під час виступу може статися що завгодно. Тут є пряма взаємодія з залом, і глядачі стають повноцінними учасниками всього, що відбувається. Саме тому трапляється багато курйозних моментів, – розповідає стендапер Тарас Яремій, який став головним героєм реаліті «Кохання по-новому» (Новий канал). – Цей жанр загалом дуже інтимний, провокативний і подекуди контроверсійний. Зі сцени ми іноді дозволяємо собі зайве – більше відвертості, різкіших жартів.

Стендап-комік Тарас Яремій / Пресслужба Нового каналу

Водночас не всі глядачі готові до такої відвертості.

Є люди, яких це обурює, і вони можуть демонстративно залишити концерт, – каже Яремій. – А от нещодавно на виступі у Львові була компанія дуже нетверезих жінок, які постійно заважали нам розповідати історії. У якийсь момент ми вирішили викликати їх на сцену. Одна з жінок була настільки напідпитку, що ледь утримувалася на стільці. Коли вона вийшла на сцену, то запитала: «Хлопці, а куди ми після концерту їдемо?» Ніби була впевнена, що ми всі разом кудись поїдемо після виступу (сміється).

