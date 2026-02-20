Стендап-комік Тарас Яремій розповів про форс-мажор, який трапився з ним під час виступу

Ексклюзив 20 лютого 2026 12:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Стендап-комік Тарас Яремій розповів про форс-мажор, який трапився з ним під час виступу
Стендап-комік Тарас Яремій
Пресслужба Нового каналу

Головний герой романтичного реаліті «Кохання по-новому» Тарас Яремій розповів про особливість стендапу.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Стендап-коміки часто стають жертвами хейту в інтернеті й так званих «шакалячих експресах». Адже багато користувачів соцмереж не розуміють, що суть цього жанру гумору й полягає у сміливості,  ризиковості, жартах «на межі».

Якщо порівнювати стендап із музикою, то він найближчий до панк-року. Знаєте, такий живий, неконтрольований процес, де під час виступу може статися що завгодно. Тут є пряма взаємодія з залом, і глядачі стають повноцінними учасниками всього, що відбувається. Саме тому трапляється багато курйозних моментів, – розповідає стендапер Тарас Яремій, який став головним героєм реаліті «Кохання по-новому» (Новий канал). – Цей жанр загалом дуже інтимний, провокативний і подекуди контроверсійний. Зі сцени ми іноді дозволяємо собі зайве – більше відвертості, різкіших жартів.

Стендап-комік Тарас Яремій / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Водночас не всі глядачі готові до такої відвертості.

Є люди, яких це обурює, і вони можуть демонстративно залишити концерт, – каже Яремій. – А от нещодавно на виступі у Львові була компанія дуже нетверезих жінок, які постійно заважали нам розповідати історії. У якийсь момент ми вирішили викликати їх на сцену. Одна з жінок була настільки напідпитку, що ледь утримувалася на стільці. Коли вона вийшла на сцену, то запитала: «Хлопці, а куди ми після концерту їдемо?» Ніби була впевнена, що ми всі разом кудись поїдемо після виступу (сміється).

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Тарас Яремій Кохання по-новому

Матеріали на тему

Фіма Константиновський розповів, як стає кращим в оточенні молодших стендаперів
Новини

Фіма Константиновський розповів, як стає кращим в оточенні молодших стендаперів
Стендапер Тарас Яремій розповів про факапи у стосунках
Новини

Стендапер Тарас Яремій розповів про факапи у стосунках
5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно
Психологія

5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно
Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень
Анонси на ТВ

Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень

Стала відома дата прем'єри МастерШеф-17: цієї весни улюблений проєкт виходитиме двічі на тиждень
Sergii Garant про кохання після 15 років шлюбу: чоловіча сила без крику

Sergii Garant про кохання після 15 років шлюбу: чоловіча сила без крику
«Шлях до злочину»: як пройшла київська прем’єра кримінального трилера зі зірковим кастом

«Шлях до злочину»: як пройшла київська прем’єра кримінального трилера зі зірковим кастом
5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно

5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK