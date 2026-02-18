5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно: коментарі психологині на відомі романтичні фільми

18 лютого 2026 14:15 Юлія Туренко
5 червоних прапорців у стосунках, які ми бачимо в кіно: коментарі психологині на відомі романтичні фільми
Ми виросли на історіях, де любов рятує, лікує та змінює. Якщо партнер поводиться жорстко, значить, йому просто боляче, якщо людина холодна – її треба відігріти, якщо руйнує себе – її треба врятувати.

Кіно часто дуже романтизує травму. Робить її глибокою, загадковою, майже еротичною. І ми поступово починаємо плутати: де любов, а де повторення травматичного сценарію. Разом із методисткою Центру ментального відновлення від «Фонду Маша» Оленою Запольською пропонуємо подивитися на відомі романтичні фільми з погляду психології та знайти в них червоні прапорці.

Прапорець №1: постійний контроль, ревнощі

Фільм «Сутінки»

Фільм «Сутінки» / Пресслужба

Про що фільм: після переїзду до похмурого містечка Форкс Белла Свон закохується в загадкового однокласника Едварда Каллена йі дізнається, що він вампір. Їхнє кохання розгортається на тлі небезпеки з боку інших вампірів і вибору між людським життям та безсмертям.

Коментар психологині:

Контроль, стеження, заборона спілкування з Джейкобом, постійне перебування поруч, вторгнення в особистий простір – усе це може виглядати як «пристрасна, захисна любов». Едвард «не може без неї», «не довіряє світові», «оберігає». І це виглядає романтично. Але насправді це лише прагнення контролю. Так проявляється тривожна або амбівалентна прив’язаність: «Я люблю – тому контролюю», «Я боюся втратити – тому обмежую».

Прапорець №2: закоханість у потенціал, а не в реальну людину, ілюзія «моє кохання його змінить»

Фільм «Блакитний Валентин»

Фільм «Блакитний Валентин» / Пресслужба

Про що фільм: стрічка паралельно показує зародження і руйнування шлюбу Діна та Сінді. Те, що починалося з романтики й надії, з роками стикається з побутом, нереалізованими очікуваннями та болісними непорозуміннями.

Коментар психологині:

Фраза «Я просто хвилююсь» часто означає «Мені страшно, що ти автономна». «Блакитний Валентин» – це антиромантична лекція про ілюзію «я його/її врятую». На початку – хімія, імпульс, закоханість, відчуття «ми не такі, як усі». Вона бачить у ньому чутливість і потенціал. Він бачить у ній сенс і порятунок. Насправді ж це дуже розповсюджена ідея «Я достатньо любитиму – і він стане іншим». Така собі нарцистична фантазія власного особливого впливу: якщо я достатньо значуща, мене оберуть замість старих патернів. Окрім того, тут явно простежується закоханість у потенціал, а не в реальність. Ми будуємо стосунки не з людиною, а з її версією «зі мною». Партнер насправді може підтримати зміни. Але не може їх здійснити замість іншого.

Прапорець №3: плутання пристрасті з любов’ю, контроль у вигляді сексуальної гри, зміщення меж через страх втратити зв'язок

Фільм «9 ½ тижнів»

Фільм «9 ½ тижнів» / Пресслужба

Про що фільм: молода галеристка Елізабет знайомиться з харизматичним брокером Джоном, і їхній роман швидко перетворюється на інтенсивну гру домінування й підкорення. За дев’ять із половиною тижнів пристрасть поступово стирає межу між задоволенням і емоційною залежністю.

Коментар психологині:

Фільм, у якому залежні стосунки замасковані під «хімію». У стрічці пристрасть знімають так, ніби вона і є любов. Камера ковзає по тілах, напруження наростає, межі стираються, і глядач майже фізично відчуває цю «хімію». Небезпека подається як частина еротики. Невизначеність – як збудження. Контроль – як гра. Але якщо дивитися не очима романтичної фантазії, а очима психолога, стає помітно інше. Інтенсивність тут постійно змішується з тривогою. Вона не до кінця розуміє, на що погоджується. Її межі рухаються поступово, не через внутрішню готовність, а через страх втратити цей зв’язок. І те, що виглядає як сексуальне розкриття, часто більше схоже на поступове віддалення від себе.

Прапорець №4: перетворення любові на місію порятунку, роль рятівниці

Фільм «Зірка народилася»

Фільм «Зірка народилася» / Пресслужба

Про що фільм: відомий музикант Джексон Мейн відкриває талант співачки Еллі й допомагає їй піднятися на велику сцену. Поки її зірка стрімко сходить, він бореться з залежністю й внутрішніми демонами, що ставлять під загрозу і кар’єру, і їхні стосунки.

Коментар психологині:

У цьому фільмі героїня закохується не лише в чоловіка. Вона закохується в його біль. У його тріщини. У його потребу в ній. І дуже швидко любов перетворюється на місію. Вона починає жити між двома ролями: партнерки і рятівниці. У психоаналітичному сенсі тут працює фантазія всемогутності «Я зможу його зцілити». Це часто пов’язано з раннім досвідом: коли любов треба було заслужити турботою, підтримкою, емоційною зрілістю раніше часу. Тоді формується сценарій: щоб мене любили, я маю бути потрібною, щоб мене не покинули, я маю рятувати. А партнер із залежністю (алкоголь, саморуйнування, депресивна структура) ідеально вписується у цей сценарій.

Прапорець №5: емоційна недоступність партнера, контроль і холодність

Фільм «50 відтінків сірого»

Фільм «50 відтінків сірого» / Пресслужба

Про що фільм: студентка Анастейша Стіл бере інтерв’ю в мільярдера Крістіана Ґрея, і між ними спалахує зв’язок, що виходить далеко за межі звичайного роману. Їхні стосунки будуються навколо домовленостей про контроль, межі та довіру, які випробовують обох.

Коментар психологині:

У цій історії нам пропонують повірити, що холодність, контроль і емоційна недоступність – це просто наслідок дитячої травми. І що якщо достатньо любити, достатньо терпіти, достатньо розуміти – він зміниться. Його ж просто не долюбили в дитинстві. Коли вам кажуть: «Ти ж розумієш, через що я пройшов», це розуміння починає підміняти межі. Так, ранній досвід насильства чи занедбаності може формувати потребу в контролі. Але травма пояснює поведінку, та вона її не виправдовує. У психоаналітичній перспективі тут можна побачити повторення травматичного сценарію: людина відтворює знайому динаміку влади, болю і контролю, бо психіка прагне «переписати» старий досвід. Проблема в тому, що партнер стає інструментом цього переписування.

