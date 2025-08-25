Чи справді діє «карта бажань», і як правильно її робити? Розповідає психологиня

Ви точно чули про майстер-класи, де роблять «карти бажань», які нібито притягують бажане. Насправді, ця модна техніка має психологічне підґрунтя. Мовою арттерапії вона називається «Колаж з позитивними установками».

Одразу зазначимо – хоч як би ви називали цю техніку – чи то картами бажань, чи колажами з позитивними установками – вони не чарівні. І не зможуть здійснити ваші мрії. Але під час вироблення колажу ви візуалізуєте бажане, усвідомлюєте його, вкладаєте в себе віру в можливість того, що воно може стати реальністю. Віра стає метою, мета – планом, який ви зможете впровадити в життя без усякої магії. А перегляд власного колажу мотивує йти до мети.

Я рекомендую робити цю вправу, коли важко зобразити певний образ власноруч. Адже зробити колаж може кожен, – говорить психологиня Центру «Незламна» від «Фонду Маша» Олена Луценко. – В ході створення ваші плани можуть змінитися. Це нормально. Оскільки усвідомлення дозволяє критично поставитися до власних ідей і внести корективи в їх реалізацію.

Що знадобиться:

• лист картону або ватману – це буде база для колажу (фон та розмір – за вашим вибором);

• фломастери, олівці, лінери, маркери;

• ножиці,

• клей;

• будь-які прикраси для оформлення (наліпки, блискітки).

• і головне – готові зображення: журнали, рекламні буклети, листівки – будь-які картинки, які можна вирізати/вирвати і приклеїти.

Як зробити колаж з позитивними установками?

1. Подумайте про основну ідею колажу. Наприклад, «Мої плани на літо», «Подорож моєї мрії». Це обов'язково має бути щось позитивне, чого ви прагнете.2. Перегляньте готові зображення і, не замислюючись надто довго, зберіть/оберіть/відкладіть їх для майбутнього колажу. Дійте за принципом «до чого тягнеться рука чи око».3. Складіть з обраних зображень композицію. Важливо, щоб вона подобалась і відповідала основній ідеї.4. Не поспішайте приклеювати. Розкладіть і прислухайтеся до своїх відчуттів.5. Перекладіть, замініть зображення так, щоб усе подобалося.6. Додайте (домалюйте, доклейте) елементи, які зроблять композицію кращою та приємнішою.7. Після завершення проговоріть собі вголос про те, що зображено. Наприклад, «Я планую влітку піти з друзями в гори на три дні. Потім провести два тижні у бабусі в селі. Після цього вирушу в «Діснейленд» у Париж». Адже коли людина щось проговорює, вона це усвідомлює.