Чому читати – корисно? Психологиня розповіла про терапевтичність книжок

4 липня 2025 13:35 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Чому читати – корисно? Психологиня розповіла про терапевтичність книжок
Чому читати – корисно? Психологиня розповіла про терапевтичність книжок
pixabay.com

У часи, коли реальність часто виявляється надто важкою, ми шукаємо точки опори. Для когось це психотерапія, для когось – розмова з подругою. Але є ще один простий і часто недооцінений інструмент – читання.

Книжки не замінюють фахової допомоги, але вони можуть стати містком до глибших переживань і трансформацій. Про те, як історії лікують, а їх обговорення дає усвідомлення, розповідає психологиня Центру ментального відновлення «Незламна» від «Фонду Маша» Ірина Басіста.

Читаючи художню літературу, ми не просто розширюємо кругозір, покращуємо словниковий запас і відпочиваємо. Ми ще й навчаємося! Навчаємося на чужому досвіді, а також переживаємо власний. Звісно, книжка не може замінити психотерапевта. Але може бути терапевтичною.

У психотерапії навіть є окремий напрям – казкотерапія. Через алегорії, символіку й казкових героїв ми можемо побачити з боку сценарії власного життя, приміряти нові ролі, дозволити собі інший досвід, – говорить психологиня. – Це безпечна відстань, з якої простіше дивитися на себе.

Чому читати – корисно? Психологиня розповіла про терапевтичність книжок / pixabay.com

Та найважливіше, що відбувається після прочитання, – це обговорення. Бо саме в розмові починаємо усвідомлювати, що і як ми прожили.

Коли ми читаємо книжки, дивимося фільми або картини – бачимо щось своє. А під час обговорення з іншими ми осмислюємо, усвідомлюємо власні обмеження, розширюємо бачення та отримуємо можливість подивитися на ситуацію іншими очима, – пояснює психологиня. – Що більше усвідомлюємо, то більше ментально зростаємо.

А коли ще й проговорюємо вголос – стаємо емоційно сильнішими, впевненішими. Саме тому книжкові клуби – це не просто мода. Це форма колективного зцілення. Адже слова підтримки від інших жінок, здавалося б, прості – «я теж так думаю», «ти права» – мають велику силу.

Сьогодні з’являється багато книжкових клубів – за інтересами або з фокусом на психотерапевтичні теми. Я знаю, що є клуби, які ведуть психологи. І це дає ще більше сенсу. Обговорення книжки в такому форматі може бути терапевтичнішим, ніж читання наодинці, – пояснює психологиня Ірина Басіста.

Тож шукайте свою терапевтичну книжку. Адже через історії можна прожити емоції, усвідомити свої переживання й думки, разом з героєм отримати новий досвід. Читайте. Але й про професійну допомогу психотерапевтів не забувайте!

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