Другий шанс у стосунках: коли варто повертатися до колишніх – поради психологині

Другий шанс у стосунках: коли варто повертатися до колишніх – поради психологині

Чи варто давати стосункам другий шанс і чи змінюються люди після розриву? Психологиня Віра Романова у програмі «Ранок Вдома» назвала 3 запитання, які врятують вас від помилок. Читайте поради експерта.

Кажуть, що минуле краще залишати в минулому. Однак, коли йдеться про кохання, чимало людей замислюються: чи варто давати стосункам другий шанс? Чи здатні партнери насправді змінитися, і чи може повторна спроба стати початком нової щасливої історії?

У рубриці «Точка рівноваги» програми «Ранок Вдома» на телеканалі «Дім» ведуча Світлана Леонтьєва детально обговорила цю тему з відомою психологинею Вірою Романовою.

Шанс не для партнера, а для себе: головний секрет відновлення стосунків

За словами експертки, замість того, щоб аналізувати зміни в колишньому партнері, спочатку потрібно зазирнути в себе. Головне питання, яке варто поставити: чи потрібні ці стосунки саме вам?

Не варто це розглядати як шанс для якоїсь людини – це шанс для вас. Питання в тому, як і для чого ми хочемо знову вписати цю людину у своє життя. Тоді ми будемо відповідати не за свої очікування (що інша людина має зробити чи змінити), а тільки за себе: що я з цим буду робити, – пояснює Віра Романова.

Психологиня зазначає: люди дійсно змінюються, але далеко не завжди так, як від них очікують інші. Якщо причиною вашого розриву були постійні маніпуляції та пошуки приводів для конфліктів, існує величезний ризик, що цей токсичний сценарій повториться знову.

3 запитання, які потрібно поставити собі перед примиренням

Якщо ви серйозно думаєте над тим, як повернути колишні стосунки, Віра Романова радить влаштувати собі чесний іспит і відповісти на три запитання:

Хто я зараз? (Оцініть свій поточний емоційний стан та внутрішню готовність.)

Що в мені змінилося з того часу, як ми не бачилися, і в чому конкретно полягає ця різниця?

Яку позицію в своєму житті я можу запропонувати цій людині і чого саме мені не вистачає?

Самі ці усвідомлені відповіді допоможуть вам остаточно зрозуміти, чи має сенс реанімація минулих почуттів, чи краще рухатися далі.