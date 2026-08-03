Я хочу від тебе сексу: презентовано український трейлер драми Ґреґґа Аракі з Олівією Вайлд

3 серпня 2026 17:13 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Я хочу від тебе сексу: презентовано український трейлер драми Ґреґґа Аракі з Олівією Вайлд
Я хочу від тебе сексу: презентовано український трейлер драми Ґреґґа Аракі з Олівією Вайлд
Пресслужба

Дивіться офіційний український трейлер стрічки «Я хочу від тебе сексу» з Олівією Вайлд та Купером Гоффманом.

Світ сучасного мистецтва, одержимість та смертельно небезпечні ігри – в мережі з'явився офіційний український трейлер стрічки «Я ХОЧУ ВІД ТЕБЕ СЕКСУ». Провокаційна новинка від культового режисера Ґреґґа Аракі виходить в український прокат 13 серпня 2026 року.

Еріка Трейсі – одна з найскандальніших постатей сучасного арт-простору. Її творчість і репутація давно стирають тонку межу між мистецькою провокацією та справжнім генієм.

Молодий і недосвідчений Елліот отримує омріяну роботу під її керівництвом і дуже швидко перетворюється на нового натхненника Еріки. Проте хлопець навіть не підозрює, у який вир подій він потрапляє. Що ближче він пізнає свою наставницю, то глибше занурюється у небезпечний світ одержимості, боротьби за владу, зради та навіть вбивств.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Я хочу від тебе сексу

Матеріали на тему

«Хижі води»: вийшов український трейлер трилера з Аароном Екгартом
Прем'єри

«Хижі води»: вийшов український трейлер трилера з Аароном Екгартом
Дмитро Чорний: гривня – це не просто гроші, а символ нашої свободи та державності
Інтерв'ю

Дмитро Чорний: гривня – це не просто гроші, а символ нашої свободи та державностіЕксклюзив
Месник: Ендрю Ґарфілд очолить масштабне народне повстання в новому екшені Пола Ґрінґрасса
Події

Месник: Ендрю Ґарфілд очолить масштабне народне повстання в новому екшені Пола Ґрінґрасса
Володимир Дантес анонсував ПАУЗУ
Події

Володимир Дантес анонсував ПАУЗУ
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Сергій Степаненко: сьогодні знімати кіно в Україні – це щоденний подвиг усієї команди

Сергій Степаненко: сьогодні знімати кіно в Україні – це щоденний подвиг усієї команди
Дмитро Чорний: гривня – це не просто гроші, а символ нашої свободи та державності

Дмитро Чорний: гривня – це не просто гроші, а символ нашої свободи та державності
Я хочу від тебе сексу: презентовано український трейлер драми Ґреґґа Аракі з Олівією Вайлд

Я хочу від тебе сексу: презентовано український трейлер драми Ґреґґа Аракі з Олівією Вайлд
Месник: Ендрю Ґарфілд очолить масштабне народне повстання в новому екшені Пола Ґрінґрасса

Месник: Ендрю Ґарфілд очолить масштабне народне повстання в новому екшені Пола Ґрінґрасса

Популярне відео

Я хочу від тебе сексу: презентовано український трейлер драми Ґреґґа Аракі з Олівією Вайлд

Я хочу від тебе сексу: презентовано український трейлер драми Ґреґґа Аракі з Олівією Вайлд
«Хижі води»: вийшов український трейлер трилера з Аароном Екгартом

«Хижі води»: вийшов український трейлер трилера з Аароном Екгартом
Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці: вийшов трейлер комедійного екшена «Перевізник»

Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці: вийшов трейлер комедійного екшена «Перевізник»
Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини: дивіться український трейлер анімаційної комедії

Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини: дивіться український трейлер анімаційної комедії
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK