Я хочу від тебе сексу: презентовано український трейлер драми Ґреґґа Аракі з Олівією Вайлд

Я хочу від тебе сексу: презентовано український трейлер драми Ґреґґа Аракі з Олівією Вайлд

Дивіться офіційний український трейлер стрічки «Я хочу від тебе сексу» з Олівією Вайлд та Купером Гоффманом.

Світ сучасного мистецтва, одержимість та смертельно небезпечні ігри – в мережі з'явився офіційний український трейлер стрічки «Я ХОЧУ ВІД ТЕБЕ СЕКСУ». Провокаційна новинка від культового режисера Ґреґґа Аракі виходить в український прокат 13 серпня 2026 року.

Еріка Трейсі – одна з найскандальніших постатей сучасного арт-простору. Її творчість і репутація давно стирають тонку межу між мистецькою провокацією та справжнім генієм.

Молодий і недосвідчений Елліот отримує омріяну роботу під її керівництвом і дуже швидко перетворюється на нового натхненника Еріки. Проте хлопець навіть не підозрює, у який вир подій він потрапляє. Що ближче він пізнає свою наставницю, то глибше занурюється у небезпечний світ одержимості, боротьби за владу, зради та навіть вбивств.