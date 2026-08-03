«Хижі води»: вийшов український трейлер трилера з Аароном Екгартом

3 серпня 2026 18:11 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Хижі води»: вийшов український трейлер трилера з Аароном Екгартом
«Хижі води»: вийшов український трейлер трилера з Аароном Екгартом

Дивіться офіційний український трейлер екшн-трилера «ХИЖІ ВОДИ» з Аароном Екгартом та Беном Кінґслі.

Кровожерливі акули, аварія над океаном та боротьба за кожну хвилину життя – презентовано офіційний український трейлер напруженого екшен-горору «ХИЖІ ВОДИ». Нова стрічка від творця «Міцного горішка 2» Ренні Гарліна виходить в український прокат 27 серпня 2026 року.

Про що фільм?

Звичайний рейс із Лос-Анджелеса до Шанхая перетворюється на справжнє жахіття, коли пасажирський літак зазнає катастрофи та здійснює аварійну посадку просто посеред безкрайнього океану.

Ті, кому вдалося вижити під час падіння, опиняються у крижаній пастці, тримаючись за уламки фюзеляжу без жодної надії на швидку допомогу. Проте справжня загроза чекає на них під водою: відчувши кров, навколо вцілілих змикається кільце кровожерливих акул. Тепер кожна хвилина чекання перетворюється на відчайдушний бій за виживання.

Творці та зоряний каст

Режисерське крісло посів майстер напруженого екшну Ренні Гарлін, культовий постановник блокбастерів «Міцний горішок 2», «Скелелаз» та «Мисливці за розумом».

У стрічці знявся потужний акторський склад:

  • Аарон Екгарт («Темний лицар», «Падіння Олімпу»)

  • Бен Кінґслі («Острів проклятих», «Ґанді»)

  • Ангус Семпсон («Шалений Макс: Дорога гніву», «Астрал»)

  • Келлі Ґейл («Рейс», «Огидні»)

  • Моллі Райт (серіал «Дев'ять ідеальних незнайомців»)

Дивіться офіційний трейлер та готуйтеся до напруженого кіносеансу у кінотеатрах з 27 серпня!

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