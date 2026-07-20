Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці: вийшов трейлер комедійного екшена «Перевізник»

20 липня 2026 12:23 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці: вийшов трейлер комедійного екшена «Перевізник»

Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці у трейлері комедійного екшена «Перевізник»

Дистриб'юторська компанія Green Light Films презентувала дубльований трейлер та офіційний постер видовищного комедійного екшена «Перевізник» (оригінальна назва – Runner). Головні ролі у стрічці виконали зірка серіалу «Річер» Алан Рітчсон та комедійна легенда Оуен Вілсон. Режисером проєкту виступив Скотт Во, відомий за фільмами «Need for Speed: Жага швидкості» та «Нестримні 4».

Прем’єра фільму в національному кінотеатральному прокаті України відбудеться восени 2026 року.

Про що фільм «Перевізник»?

За сюжетом Генк Мелоун колишній боєць спецпідрозділу ВМС США, який тепер працює кур’єром преміум-класу. Доля ставить перед ним надскладне завдання: він має лише три години, щоб доставити донорський орган і врятувати життя семирічної дівчинки.

Проста місія перетворюється на смертельно небезпечну гонку з часом, коли ватажок злочинного синдикату розпочинає полювання за цінним вантажем. У самому центрі цього хаосу неохоче опиняється Бен Бішоп педантичний медичний кур’єр, якого Генк змушений не лише перевозити, а й захищати ціною власного життя.

Синопсис. Колишній спецпризначенець і його випадковий напарник, за яким полює картель, вирушають у відчайдушну гонитву, щоб вчасно доставити донорський орган для порятунку дитини. Попереду — суцільний хаос, абсурдні пригоди та несподіваний героїзм.

Головні факти про фільм

1. Сценарій із престижного Black List

«Перевізник» одразу розроблявся як дещо більше за стандартний екшен-трилер. Сценарій Майлза Габлі та Томмі Вайта потрапив до відомого голлівудського списку Black List переліку найкращих нереалізованих сценаріїв. Свого часу саме з цього списку стартували такі культові стрічки, як «Арго» та «Мільйонер із нетрів». Проєкт отримав визнання завдяки свіжому погляду на жанр: це напружений трилер із відліком часу, гармонійно поєднаний із гумором та емоційною глибиною.

2. Дует у стилі культової бадді-комедії 80-х і 90-х

Продюсер Тодд Гарнер порівнює стрічку з легендарною класикою на кшталт «Смертельної зброї» чи «48 годин». В основі сюжету контраст двох абсолютно протилежних характерів:

  • Алан Рітчсон («Річер», «Форсаж Х», «Янголи серед нас») загартований і безкомпромісний ексспецпризначенець Генк Мелоун. Рітчсон також виступив співпродюсером стрічки.

  • Оуен Вілсон («Опівночі в Парижі», «Марлі та я», «Ніч у музеї») закон слухняний, дріб’язковий і педантичний медичний працівник Бен Бішоп.

Продюсер Тодд Гарнер про фільм: «Найбільше я хочу, щоб після перегляду люди відчули, що пережили справжню подорож. Тут є емоції, гумор і напруга. Але, думаю, найбільше глядачів здивує те, наскільки сильні почуття вони відчуватимуть наприкінці».

3. Режисерський стиль Скотта Во

Скотт Во колишній професійний каскадер, який перейшов у режисерське крісло і відзначився воєнним трилером «Закон доблесті», а також стрічками «Need for Speed» та «Місія на двох». Во відомий своїм принциповим ставкам на практичні трюки, видовищні автомобільні погоні та реалістичний екшен, що стало візитівкою і для «Перевізника».

Режисер Скотт Во зазначає: «Мене підкупило те, що я щиро полюбив серце цієї історії. Ключове слово для цього фільму «здивування». Сподіваюся, глядачі будуть здивовані тим, яким він виявиться насправді. Комедія тут лише спеція, а не головна страва».

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

фільм Перевізник

Матеріали на тему

«Марті Супрім. Геній комбінацій» повертається у прокат напередодні оскарівських перегонів
Новини

«Марті Супрім. Геній комбінацій» повертається у прокат напередодні оскарівських перегонів
«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму
Події

«Кутюр» з Анджеліною Джолі: у Києві відбулася офіційна прем’єра фільму
Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого
Новини

Що подивитися про війну в Україні? Топ-5 стрічок від Євгена Лісничого
«П'ять ночей у Фредді 2»: відбувся допрем'єрний показ фільму
Події

«П'ять ночей у Фредді 2»: відбувся допрем'єрний показ фільму
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Соковите буріто з телятиною: рецепт мексиканської страви від шефа програми «Ранок вдома»

Соковите буріто з телятиною: рецепт мексиканської страви від шефа програми «Ранок вдома»
Фільм Павла Шпегуна «Тиша» увійшов до конкурсної програми Венеційського кінофестивалю

Фільм Павла Шпегуна «Тиша» увійшов до конкурсної програми Венеційського кінофестивалю
Гороскоп на серпень 2026 для всіх знаків зодіаку від Ярослави Солодєєвої

Гороскоп на серпень 2026 для всіх знаків зодіаку від Ярослави Солодєєвої
Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці: вийшов трейлер комедійного екшена «Перевізник»

Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці: вийшов трейлер комедійного екшена «Перевізник»

Популярне відео

Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці: вийшов трейлер комедійного екшена «Перевізник»

Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці: вийшов трейлер комедійного екшена «Перевізник»
MOROZOVA презентує вибухову танцювальну прем’єру літа – «Викликай таксі»

MOROZOVA презентує вибухову танцювальну прем’єру літа – «Викликай таксі»
Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини: дивіться український трейлер анімаційної комедії

Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини: дивіться український трейлер анімаційної комедії
«Ідеальна зброя» – новий екшен-трилер A24 у кіно вже восени: дивіться трейлер українською

«Ідеальна зброя» – новий екшен-трилер A24 у кіно вже восени: дивіться трейлер українською
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK