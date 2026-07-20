Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці: вийшов трейлер комедійного екшена «Перевізник»

Алан Рітчсон та Оуен Вілсон у смертельній гонці у трейлері комедійного екшена «Перевізник»

Дистриб'юторська компанія Green Light Films презентувала дубльований трейлер та офіційний постер видовищного комедійного екшена «Перевізник» (оригінальна назва – Runner). Головні ролі у стрічці виконали зірка серіалу «Річер» Алан Рітчсон та комедійна легенда Оуен Вілсон. Режисером проєкту виступив Скотт Во, відомий за фільмами «Need for Speed: Жага швидкості» та «Нестримні 4».

Прем’єра фільму в національному кінотеатральному прокаті України відбудеться восени 2026 року.

Про що фільм «Перевізник»?

За сюжетом Генк Мелоун – колишній боєць спецпідрозділу ВМС США, який тепер працює кур’єром преміум-класу. Доля ставить перед ним надскладне завдання: він має лише три години, щоб доставити донорський орган і врятувати життя семирічної дівчинки.

Проста місія перетворюється на смертельно небезпечну гонку з часом, коли ватажок злочинного синдикату розпочинає полювання за цінним вантажем. У самому центрі цього хаосу неохоче опиняється Бен Бішоп – педантичний медичний кур’єр, якого Генк змушений не лише перевозити, а й захищати ціною власного життя.

Синопсис. Колишній спецпризначенець і його випадковий напарник, за яким полює картель, вирушають у відчайдушну гонитву, щоб вчасно доставити донорський орган для порятунку дитини. Попереду — суцільний хаос, абсурдні пригоди та несподіваний героїзм.

Головні факти про фільм

1. Сценарій із престижного Black List

«Перевізник» одразу розроблявся як дещо більше за стандартний екшен-трилер. Сценарій Майлза Габлі та Томмі Вайта потрапив до відомого голлівудського списку Black List – переліку найкращих нереалізованих сценаріїв. Свого часу саме з цього списку стартували такі культові стрічки, як «Арго» та «Мільйонер із нетрів». Проєкт отримав визнання завдяки свіжому погляду на жанр: це напружений трилер із відліком часу, гармонійно поєднаний із гумором та емоційною глибиною.

2. Дует у стилі культової бадді-комедії 80-х і 90-х

Продюсер Тодд Гарнер порівнює стрічку з легендарною класикою на кшталт «Смертельної зброї» чи «48 годин». В основі сюжету – контраст двох абсолютно протилежних характерів:

Алан Рітчсон («Річер», «Форсаж Х», «Янголи серед нас») – загартований і безкомпромісний ексспецпризначенець Генк Мелоун. Рітчсон також виступив співпродюсером стрічки.

Оуен Вілсон («Опівночі в Парижі», «Марлі та я», «Ніч у музеї») – закон слухняний, дріб’язковий і педантичний медичний працівник Бен Бішоп.

Продюсер Тодд Гарнер про фільм: «Найбільше я хочу, щоб після перегляду люди відчули, що пережили справжню подорож. Тут є емоції, гумор і напруга. Але, думаю, найбільше глядачів здивує те, наскільки сильні почуття вони відчуватимуть наприкінці».

3. Режисерський стиль Скотта Во

Скотт Во – колишній професійний каскадер, який перейшов у режисерське крісло і відзначився воєнним трилером «Закон доблесті», а також стрічками «Need for Speed» та «Місія на двох». Во відомий своїм принциповим ставкам на практичні трюки, видовищні автомобільні погоні та реалістичний екшен, що стало візитівкою і для «Перевізника».

Режисер Скотт Во зазначає: «Мене підкупило те, що я щиро полюбив серце цієї історії. Ключове слово для цього фільму – «здивування». Сподіваюся, глядачі будуть здивовані тим, яким він виявиться насправді. Комедія тут лише спеція, а не головна страва».