Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини: дивіться український трейлер анімаційної комедії

24 вересня на великі екрани українських кінотеатрів виходить анімаційна сімейна пригодницька комедія «Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини». Дивіться український трейлер мультфільму

Найнайвідоміша отара світу повертається на великі екрани! Вже цієї осені, 24 вересня, в український прокат виходить довгоочікувана сімейна анімаційна комедія «Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини» (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom). Творці презентували свіжий офіційний трейлер повнометражної пригоди, яка обіцяє стати головним мультфільмом сезону для всієї родини.

Нова частина франшизи створена легендарною британською студією Aardman (яка цього року святкує своє 50-річчя) та компанією StudioCanal, відомою завдяки фільмам «Пригоди Паддінгтона».

Новий офіційний трейлер мультфільму українською

Сюжет: Геловін та загадковий монстр у лісі

Події розгортаються напередодні Геловіну. Святковий настрій мешканців ферми опиняється під загрозою, коли незграбний Фермер випадково знищує улюблену гарбузову грядку отари. Кмітливий і винахідливий баранчик Шон вирішує виправити ситуацію за допомогою науки й перетворюється на справжнього «божевільного вченого».

Проте сміливі експерименти швидко виходять з-під контролю. Фермер загадково зникає, а в хащах Мохнявої долини починає блукати таємниче, волохате і дуже велике чудовисько. Тепер Шону та його друзям доведеться вирушити в небезпечну мандрівку, щоб розгадати таємницю лісового монстра та врятувати свою ферму.

Цікавий факт. Студія стоп-моушн анімації Aardman є чотириразовим володарем премії «Оскар». Перший серіал про пригоди Шона з'явився ще 2007 року, а попередні повнометражні хіти — «Баранчик Шон» (2015) та «Баранчик Шон: Фермагеддон» (2019) — завоювали мільйони сердець по всьому світу завдяки фірмовому британському гумору без слів, дотепним пародіям та зрозумілим кожній дитині та дорослому візуальним жартам.

«Баранчик Шон та чудовисько з Мохнявої долини» — це свіжа, динамічна, трохи містична, але неймовірно добра історія про дружбу та винахідливість. Не пропустіть старт прокату у кінотеатрах!