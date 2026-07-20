Гороскоп на серпень 2026 для всіх знаків зодіаку від Ярослави Солодєєвої

Детальний астрологічний та езотеричний прогноз на серпень 2026 року для всіх знаків зодіаку від Ярослави Солодєєвої. Кохання, гроші, здоров’я та поради Санта Муерте.

Серпень 2026 року почнеться з відчуття, ніби життя нарешті знімає з очей тонку плівку туману. Після ретроградного Меркурія, який у липні міг плутати думки, повертати минулі історії та гальмувати домовленості, перший тиждень серпня ще вимагатиме обережності у словах, документах і рішеннях.

Але вже далі місяць поступово відкриватиме простір для дії, нових союзів, фінансових кроків і чесних розмов. Наймогутніша спадкова відьма України та жриця культу Санта Муерте Ярослава Солодєєва радить у серпні не поспішати наздоганяти втрачене, а спочатку зрозуміти, що саме більше не варто брати із собою в новий сезон.

Детальний астропрогноз на серпень 2026

Овен

Серпень для Овнів стане місяцем, коли внутрішній вогонь повертається, але вже без тієї хаотичності, яка могла виснажувати вас у липні. Перший тиждень ще може приносити дрібні непорозуміння через постретроградний вплив Меркурія, тому не поспішайте відповідати різко або доводити свою правоту будь-якою ціною.

Далі місяць дасть вам шанс проявитися яскраво, сміливо і навіть трохи зухвало, але перемагатимуть ті Овни, які діятимуть не з образи, а з чіткої мети.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Овнам у серпні важливо не спалювати мости там, де можна просто перейти на інший берег і залишити минуле позаду».

Кохання. У стосунках може з’явитися більше пристрасті, але разом із нею і бажання контролювати ситуацію. Якщо ви в парі, не перетворюйте дрібні суперечки на перевірку почуттів, бо партнер може втомитися від емоційних гойдалок. Самотні Овни можуть притягнути дуже яскраву людину, але варто дивитися не лише на хімію, а й на здатність цієї людини бути стабільною.

Здоров’я. Вашому тілу у серпні потрібен рух, але без надриву і бажання довести собі, що ви все витримаєте. Добре впливатимуть прогулянки, плавання, легкі тренування і будь-яка активність, яка допомагає скидати зайву напругу. Уникайте перевтоми, недосипу і звички ігнорувати сигнали організму.

Гроші. Фінансово серпень може принести нові можливості, але перший тиждень краще присвятити перевірці старих домовленостей. Не поспішайте вкладати гроші в ідею, яка подобається тільки емоційно, але не має чіткого плану. Наприкінці місяця ви зможете зробити сильний крок у роботі або бізнесі, якщо не розпорошите ресурс на чужі прохання.

Телець

Для Тельців серпень стане часом повернення опори, коли після липневих сумнівів захочеться нарешті зрозуміти, на чому стоїть ваше життя. Перші дні місяця ще можуть піднімати родинні теми, побутові питання або старі розмови, які варто завершити без зайвого драматизму. Далі ви поступово відчуєте більше впевненості, бажання краси, тепла, комфорту і конкретних результатів.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Тельцям серпень нагадує: ваша сила росте там, де є спокій, а не там, де вас постійно змушують нервувати».

Кохання. У стосунках вам захочеться більше ніжності, тілесного тепла і простих доказів любові. Якщо ви в парі, говоріть про свої бажання прямо, а не чекайте, що партнер сам здогадається про кожен ваш настрій. Самотні Тельці можуть зустріти людину через побутову ситуацію, друзів або знайоме середовище, де все почнеться дуже природно.

Здоров’я. Серпень просить вас берегти горло, шию, спину і нервову систему від накопиченої напруги. Вам не підходить режим постійного поспіху, бо тіло швидко реагуватиме на хаос втомою або важкістю. Корисними будуть масаж, теплі ванни, спокійне харчування і хоча б кілька вечорів без інформаційного шуму.

Гроші. У грошах можливе поступове вирівнювання після затримок або невизначеності попереднього періоду. Варто повернутися до старих фінансових планів і зрозуміти, що можна оживити, а що вже не має сенсу. Найкращі результати принесуть практичні рішення, стабільні домовленості і вміння не витрачати гроші на емоційне заспокоєння.

Близнюки

Близнюкам серпень принесе багато руху, спілкування, новин і ситуацій, де потрібно швидко орієнтуватися, але не втрачати глибину. Після ретроградного Меркурія ви можете відчути, що думки нарешті стають яснішими, а відповіді, яких бракувало, починають складатися в одну картину. Водночас перший тиждень місяця ще потребує уважності до повідомлень, документів і дрібних обіцянок.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Близнюкам у серпні не варто бігти за кожним знаком – виберіть той, який повторюється тричі, і саме він приведе вас до правильного рішення».

Кохання. У коханні можливі цікаві переписки, несподівані знайомства і розмови, які почнуться легко, а торкнуться дуже глибоких тем. Якщо ви у стосунках, не тікайте від серйозної розмови жартами, бо партнеру може бути потрібна ваша присутність, а не тільки дотепність. Самотнім Близнюкам варто уважніше придивитися до людини, з якою є не лише флірт, а й відчуття інтелектуальної близькості.

Здоров’я. Ваше здоров’я у серпні залежатиме від того, наскільки ви зможете заспокоїти нервову систему. Надлишок новин, переписок, планів і чужих історій може виснажувати сильніше, ніж физична робота. Вам допоможуть прогулянки без телефону, дихальні практики, нормальний сон і чітке розмежування робочого та особистого часу.

Гроші. Фінансово місяць може відкрити кілька варіантів заробітку, але не всі вони будуть однаково перспективними. Перевіряйте цифри, умови і реальні зобов’язання, особливо якщо пропозиція звучить дуже легко. Після середини серпня добре підуть переговори, консультації, тексти, продажі, навчання і все, де потрібна ваша швидка голова.

Рак

Для Раків серпень стане місяцем поступового виходу з емоційного лабіринту, у якому липень міг змушувати вас згадувати, сумніватися і заново переживати старі історії. Постретроградний шлейф Меркурія на початку місяця ще може торкатися вашого знаку, тому не дивуйтеся, якщо перші дні будуть трохи вразливими. Але далі ви почнете повертати собі спокій, внутрішню гідність і розуміння, чого насправді хочете.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Ракам у серпні треба не ховатися в панцир, а зробити з нього храм, у якому вам безпечно бути собою».

Кохання. У коханні ви можете нарешті зрозуміти, яка історія лікує, а яка тільки тримає вас у минулому. Якщо ви в парі, серпень допоможе проговорити важливі емоційні теми без тієї плутанини, яка могла бути раніше. Самотні Раки можуть отримати шанс на ніжне знайомство, але серце відкриється лише там, де є безпека, повага і відсутність тиску.

Здоров’я. Вашому тілу потрібні м’якість, режим, вода і достатній сон. У серпні варто берегти шлунок, груди, лімфатичну систему і психоемоційний стан, бо ви можете гостро реагувати на атмосферу навколо. Добре допоможуть тепла їжа, плавання, прогулянки біля води і відмова від людей, після яких стає важко дихати.

Гроші. У фінансах місяць може принести шанс на стабілізацію, особливо якщо ви перестанете витрачати ресурс на чужі потреби. Перегляньте бюджет, витрати на дім і родину, а також ті платежі, які давно стали автоматичними. Наприкінці серпня можливі приємні надходження або конкретна пропозиція, яка підтримає ваше відчуття опори.

Лев

Левам серпень відкриває особистий сезон сили, уваги і внутрішнього оновлення, але почнеться він із потреби навести лад у думках. Перший тиждень ще може тягнути за собою відлуння ретроградного Меркурія, тому не всі слова людей варто сприймати як остаточну правду. Далі місяць стане для вас сценою, на якій можна показати себе яскраво, красиво і гідно, не доводячи власну цінність тим, хто її не бачить.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Левам у серпні важливо пам’ятати: корона не потребує крику, вона просто світиться там, де людина знає собі ціну».

Кохання. У стосунках ви захочете більше уваги, романтики і підтвердження, що вас справді обирають. Якщо ви в парі, не вимагайте любові через драму, краще прямо скажіть, чого вам бракує. Самотні Леви можуть стати дуже магнетичними для нових знайомств, але варто обирати того, хто бачить у вас людину, а не тільки красивий образ.

Здоров’я. Серпень дасть вам енергію, але важливо не спалити її в постійному бажанні бути активними, помітними і незамінними. Бережіть серце, спину, тиск і нервову систему, особливо якщо ви мало спите або переживаєте через чужу оцінку. Вам корисні сонце в помірній кількості, творчість, танці, прогулянки і все, що повертає радість у тіло.

Гроші. У фінансах серпень може принести можливості через особистий бренд, публічність, творчість або сміливу самопрезентацію. Але не варто витрачати гроші лише для того, щоб вразити інших або швидко підняти собі настрій. Найкраще спрацюють вкладення у якість, репутацію, навчання, зовнішній вигляд або проєкт, який має довгий потенціал.

Діва

Для Дів серпень буде місяцем підготовки до нового етапу, коли зовні може здаватися, що все рухається повільно, але всередині вже формується важливе рішення. Після ретроградного Меркурія ви поступово почнете бачити, хто з людей поруч справді ваш, а хто лише користувався вашою уважністю і відповідальністю. Не поспішайте всім пояснювати свої plans, бо частина сили цього місяця народжується саме в тиші.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Дівам у серпні варто берегти свої задуми, як насіння: не все треба показувати світу до того, як воно пустило коріння».

Кохання. У коханні може з’явитися потребa побути чесними із собою, навіть якщо зовні ви продовжуєте тримати спокійний вигляд. Якщо ви в парі, зверніть увагу не на красиві слова, а на щоденні дії партнера. Самотні Діви можуть зрозуміти, що більше не готові погоджуватися на емоційно холодні або невизначені історії.

Здоров’я. Ваш організм проситиме сповільнення, відновлення і меншої кількості внутрішньої критики. У серпні можуть загострюватися втома, напруга в животі, проблеми зі сном або відчуття, що ви несете занадто багато. Корисними будуть тиша, легка їжа, прогулянки, ранній сон і будь-які практики, які повертають вам відчуття контролю без жорсткості.

Гроші. Фінансово серпень краще використати для аналізу, планування і підготовки до сильнішого ривка восени. Старі робочі зв’язки можуть нагадати про себе, але не всі вони заслуговують на повторне входження у ваше життя. Не поспішайте з великими витратами, зате добре перегляньте бюджет, ціни на свої послуги і невидиму працю, яку ви часто недооцінюєте.

Терези

Терезам серпень принесе активізацію соціального життя, нових контактів, запрошень, партнерських ідей і розмов про майбутнє. Після постретроградної плутанини початку місяця ви поступово відчуєте, з ким хочете рухатися далі, а хто залишився у попередньому етапі. Важливо не погоджуватися на компанію лише зі страху залишитися наодинці, бо доля готує вам якісніші союзи.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Терезам у серпні треба вибирати не тих, хто красиво стоїть поруч, а тих, хто не тікає, коли починається справжнє життя».

Кохання. У стосунках серпень може принести більше легкості, спільних виходів, розмов і відчуття, що ви знову цікаві одне одному. Якщо були конфлікти, після першого тижня місяця стане простіше проговорити їх без зайвого напруження. Самотні Терези можуть зустріти людину через друзів, подію або професійне коло, де спершу виникне симпатія, а потім глибший інтерес.

Здоров’я. Ваше тіло потребуватиме балансу, краси простору і внутрішнього спокою. У серпні варто берегти нирки, поперек, гормональну систему і шкіру, особливо якщо ви реагуєте на стрес через тіло. Вам допоможуть розтяжка, вода, легкі прогулянки, доглядові ритуали і відмова від токсичних розмов перед сном.

Гроші. Гроші можуть приходити через партнерства, клієнтів, знайомства, рекомендації і соціальну активність. Але не варто погоджуватися на всі пропозиції, бо частина з них може забирати більше енергії, ніж приносити прибутку. Найкраще працюватимуть чесні домовленості, естетичні проєкти, консультації, публічність і вміння красиво презентувати свою експертність.

Скорпіон

Скорпіонам серпень підсвітить кар’єру, статус, амбіції і бажання вийти на новий рівень, але без старих методів самознищення. Після ретроградного Меркурія ви можете побачити, які професійні рішення були прийняті з напруги, а які справді ведуть вас до сили. Це місяць, коли варто діяти стратегічно, не розкриваючи всі карти завчасно.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Скорпіонам у серпні доля дає не просто шанс, а ключ, але відчинити ним треба не чужі двері, а власний шлях».

Кохання. У стосунках може виникати тема контролю, ревнощів або боротьби за емоційну владу. Якщо ви в парі, не перевіряйте почуття партнера мовчанням або холодністю, бо це лише посилить дистанцію. Самотні Скорпіони можуть притягнути сильну людину, але варто не одразу занурюватися в пристрасть, а подивитися, чи є там повага.

Здоров’я. Серпень потребує від вас уважності до нервової системи, гормонального фону, спини і загального рівня напруги. Не накопичуйте емоції в собі, бо вони можуть виходити через втому, різкість або внутрішнє виснаження. Добре працюватимуть вода, фізична активність, дихальні практики і чесне очищення простору від того, що вас обтяжує.

Гроші. У фінансах можливий ривок, але він вимагатиме холодної голови і вміння не змішувати амбіції з образами. Професійні пропозиції можуть стати сильнішими після першого тижня серпня, коли розвіється частина інформаційного туману. Перевіряйте умови, не погоджуйтеся на тіньові домовленості і сміливо піднімайте планку там, де ви вже давно виросли.

Стрілець

Для Стрільців серпень стане місяцем розширення горизонту, нових знань, поїздок, планів і бажання вирватися з рутини. Після ретроградного Меркурія ви можете повернутися до теми, яку давно відкладали: навчання, подорожі, документи, публічність або власний великий задум. Важливо не плутати свободу з втечею, бо цього місяця доля підтримує не хаос, а усвідомлений рух.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Стрільцям у серпні відкривається дорога, але перед першим кроком варто запитати себе: ви йдете до мрії чи просто подалі від втоми?»

Кохання. У коханні можливі знайомства на відстані, через навчання, події, дороги або людей з іншого середовища. Якщо ви у стосунках, варто додати більше спільних вражень, бо рутина може здаватися вам занадто тісною. Самотнім Стрільцям серпень дає шанс на цікаву історію, але не обіцяйте більше, ніж готові виконати.

Здоров’я. Вашому тілу потрібні рух, свіже повітря і відчуття простору. У серпні варто берегти печінку, стегна, спину і нервову систему від перенавантажень та крайнощів. Не кидайтеся в різкі експерименти з режимом, краще оберіть стабільну активність, яка дарує радість, а не покарання.

Гроші. Фінансово місяць може бути пов’язаний із навчанням, подорожами, рекламою, публікаціями або новими ринками. Не всі витрати будуть марними, але кожна велика покупка має мати логіку, а не тільки емоцію. Після середини серпня можливий хороший шанс заявити про себе ширшій аудиторії або повернутися до ідеї, яка може принести прибуток восени.

Козоріг

Козорогам серпень принесе глибокі внутрішні зміни, пов’язані з довірою, спільними ресурсами, страхами і темами, які ви зазвичай тримаєте під контролем. Після ретроградного Меркурія можуть прояснитися ситуації з партнерами, боргами, документами або емоційними зобов’язаннями. Це місяць не для поверхневих рішень, а для чесного перегляду того, що забирає вашу силу.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Козорогам у серпні треба не стискати кулаки сильніше, а відпустити те, що давно перетворилося на ланцюг».

Кохання. У стосунках можуть піднятися теми близькості, довіри, ревнощів або фінансової відповідальності. Якщо ви в парі, не ховайте в собі те, що давно турбує, бо мовчання цього місяця може створити ще більшу дистанцію. Самотні Козероги можуть відчути сильне притягання до людини, але важливо не втратити голову там, де ще мало реальних фактів.

Здоров’я. У серпні варто берегти кістки, зуби, суглоби, шкіру і нервову систему. Ваше тіло може реагувати на прихований стрес, навіть якщо зовні ви виглядаєте зібраними і спокійними. Добре допоможуть режим, вода, помірна фізична активність, масаж і відмова від звички терпіти все до останнього.

Гроші. Фінансово місяць вимагає уважності до спільних коштів, кредитів, боргів, податків і домовленостей з іншими людьми. Не беріть на себе чужі зобов’язання лише тому, що ви сильніші або відповідальніші. Після першого тижня серпня можна поступово розв’язувати складні фінансові вузли, але кожне рішення краще фіксувати чітко.

Водолій

Водоліям серпень принесе акцент на партнерства, особисті союзи, клієнтів, домовленості і людей, які стають дзеркалом ваших справжніх потреб. Після ретроградного Меркурія можуть прояснитися ситуації у стосунках або робочих зв’язках, де раніше було багато недомовок. Ви побачите, хто готовий іти поруч, а хто лише зручно користувався вашою відкритістю.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Водоліям у серпні важливо не пояснювати свою цінність тим, хто давно мав би її бачити без додаткових доказів».

Кохання. У парі серпень може стати місяцем важливих рішень, чесних розмов і нового розуміння ролей у стосунках. Якщо ви самі тягнули зв’язок або, навпаки, тримали дистанцію, це стане дуже помітно. Самотні Водолії можуть зустріти людину, яка відрізняється від їхнього звичного типажу, але саме це і зачепить.

Здоров’я. Ваше самопочуття залежатиме від рівня емоційної напруги у стосунках і роботі. У серпні варто берегти нервову систему, ноги, спину, судини і сон, особливо якщо ви багато думаєте ночами. Корисними будуть прогулянки, легкий спорт, обмеження екранів перед сном і чесне визнання, де вам потрібна пауза.

Гроші. Гроші можуть приходити через партнерства, клієнтів, спільні проєкти або нові домовленості. Але не поспішайте підписувати все на довірі, особливо на початку місяця, коли ще може тягнутися постретроградна плутанина. Найкраща стратегія — говорити про умови прямо, не знецінювати свою працю і не боятися переглядати старі правила.

Риби

Для Риб серпень стане місяцем наведення порядку в тілі, роботі, режимі і щоденних звичках, які або підтримують вас, або повільно виснажують. Після ретроградного Меркурія може стати зрозуміло, де ви надто довго жили на натхненні, але без структури. Місяць просить вас не втрачати магію, а дати їй форму, графік і реальне місце у житті.

Порада від Ярослави Солодєєвої:

«Рибам у серпні треба перестати чекати ідеального моменту: іноді диво приходить тоді, коли ви просто вчасно зробили маленьку правильну дію».

Кохання. У стосунках серпень покаже, як любов проявляється у дрібницях, турботі і щоденній присутності. Якщо ви в парі, не чекайте великої романтичної сцени, а подивіться, чи є між вами підтримка у звичайному житті. Самотні Риби можуть познайомитися через роботу, навчання, побутову справу або ситуацію, яка спершу здасться зовсім не романтичною.

Здоров’я. Вашому організму потрібні режим, вода, легкість у харчуванні і достатньо сну. У серпні варто берегти стопи, нервову систему, травлення і психоемоційний стан, бо ви можете тонко вловлювати чужі настрої. Добре працюватимуть плавання, йога, прогулянки, творчість і очищення простору від речей, які давно не несуть радості.

Гроші. У фінансах місяць може принести результат через дисципліну, регулярність і маленькі кроки, а не через один великий прорив. Старі робочі задачі або клієнти можуть повернутися вже в оновленому форматі, але важливо одразу визначити межі і оплату. Після середини серпня добре просуватимуться послуги, консультації, творчі продукти і все, що поєднує вашу інтуїцію з практичною користю.

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