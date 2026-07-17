Соковите буріто з телятиною: рецепт мексиканської страви від шефа програми «Ранок вдома»

Соковите буріто з телятиною: рецепт мексиканської страви від шефа програми «Ранок вдома»

Як приготувати соковите буріто з телятиною вдома? Покроковий рецепт від шефа Чаби Бакоша («Ранок вдома»). Спробуйте справжній мексиканський смак у хрусткому лаваші.

Як приготувати соковите буріто з телятиною: покроковий рецепт від шефа Чаби Бакоша

Мрієте про яскраві гастрономічні враження, не виходячи з дому? Мексиканська кухня — ідеальний вибір для тих, хто хоче розбавити буденне меню справжнім вибухом смаків.

У популярній програмі «Ранок вдома» на каналі «Дім» відомий шеф-кухар Чаба Бакош показав, як швидко та просто приготувати соковите буріто з ніжною телятиною, свіжими овочами та пікантним соусом у хрусткому лаваші.

Основна інформація про страву

Час приготування: 30 хвилин

Складність: Середня

Кількість порцій: 3–4 шт.

Тип страви: Основна страва, швидкий перекус

Інгредієнти для домашнього буріто

Щоб повторити цей мексиканський шедевр на власній кухні, вам знадобляться прості та доступні продукти.

Для основи:

Теляча вирізка – 500 г

Лаваш (або класичні пшеничні тортильї) – 3–4 шт.

Авокадо – 1 шт.

Помідор – 1 шт.

Салат романо – 3–4 листки

Зелена цибуля – 3–4 пера

Мариновані халапеньйо – 3–4 шт.

Кінза – кілька гілочок

Лайм – 1 шт.

Вершкове масло – 30 г

Оливкова олія – 30 мл

Спеції: сіль, чорний перець та мелений коріандр – за смаком

Для маринаду: соєвий соус та кілька крапель ворчестерського соусу

Для фірмового соусу:

Натуральний йогурт — 150 г

Майонез — 30 г

Кетчуп — 40 г

Солодка гірчиця — 30 г

Часник — 1 зубчик

Покрокова інструкція приготування

Крок 1. Маринування м'яса

Секрет соковитості цієї страви полягає в правильній підготовці телятини.

Наріжте телячу вирізку тонкими смужками. Приправте м'ясо сіллю, перцем та коріандром. Додайте соєвий та ворчестерський соуси, після чого скропіть соком свіжого лайма. Ретельно перемішайте та залиште маринуватися на кілька хвилин.

Крок 2. Приготування соусу та овочів

Поки м'ясо насичується ароматами, підготуйте інші компоненти.

Зробіть соус: у глибокій мисці змішайте натуральний йогурт, майонез, кетчуп та солодку гірчицю. Додайте подрібнений через прес часник і вимішайте все до однорідності. Наріжте овочі: авокадо та помідор наріжте невеликими шматочками, зелену цибулю подрібніть, а листя салату романо промийте та обсушіть паперовим рушником.

Крок 3. Обсмажування та збирання

Добре розігрійте пательню, розтопіть вершкове масло і швидко обсмажте замариновану телятину на сильному вогні до золотистої скоринки (м'ясо має залишитися ніжним усередині). Кожен лаваш щедро змастіть приготованим соусом. Викладіть по центру листя салату, обсмажену телятину, шматочки авокадо, томати та зелену цибулю. За бажанням додайте свіжу кінзу. Щільно загорніть лаваш у рулет чи конверт, щоб начинка трималася всередині.

Крок 4. Фінальний штрих

Викладіть буріто на суху гарячу сковороду (або з додаванням краплі оливкової олії) та обсмажте з усіх боків до появи хрусткої рум'яної скоринки.

Порада від шефа. Подавайте буріто гарячим, розрізавши навпіл по діагоналі. Поруч викладіть кружальця гострого маринованого халапеньйо та прикрасьте тарілку свіжою кінзою.