Соковите буріто з телятиною: рецепт мексиканської страви від шефа програми «Ранок вдома»
Як приготувати соковите буріто з телятиною вдома? Покроковий рецепт від шефа Чаби Бакоша («Ранок вдома»). Спробуйте справжній мексиканський смак у хрусткому лаваші.
Як приготувати соковите буріто з телятиною: покроковий рецепт від шефа Чаби Бакоша
Мрієте про яскраві гастрономічні враження, не виходячи з дому? Мексиканська кухня — ідеальний вибір для тих, хто хоче розбавити буденне меню справжнім вибухом смаків.
У популярній програмі «Ранок вдома» на каналі «Дім» відомий шеф-кухар Чаба Бакош показав, як швидко та просто приготувати соковите буріто з ніжною телятиною, свіжими овочами та пікантним соусом у хрусткому лаваші.
Основна інформація про страву
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Час приготування: 30 хвилин
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Складність: Середня
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Кількість порцій: 3–4 шт.
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Тип страви: Основна страва, швидкий перекус
Інгредієнти для домашнього буріто
Щоб повторити цей мексиканський шедевр на власній кухні, вам знадобляться прості та доступні продукти.
Для основи:
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Теляча вирізка – 500 г
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Лаваш (або класичні пшеничні тортильї) – 3–4 шт.
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Авокадо – 1 шт.
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Помідор – 1 шт.
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Салат романо – 3–4 листки
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Зелена цибуля – 3–4 пера
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Мариновані халапеньйо – 3–4 шт.
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Кінза – кілька гілочок
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Лайм – 1 шт.
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Вершкове масло – 30 г
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Оливкова олія – 30 мл
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Спеції: сіль, чорний перець та мелений коріандр – за смаком
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Для маринаду: соєвий соус та кілька крапель ворчестерського соусу
Для фірмового соусу:
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Натуральний йогурт — 150 г
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Майонез — 30 г
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Кетчуп — 40 г
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Солодка гірчиця — 30 г
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Часник — 1 зубчик
Покрокова інструкція приготування
Крок 1. Маринування м'яса
Секрет соковитості цієї страви полягає в правильній підготовці телятини.
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Наріжте телячу вирізку тонкими смужками.
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Приправте м'ясо сіллю, перцем та коріандром.
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Додайте соєвий та ворчестерський соуси, після чого скропіть соком свіжого лайма.
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Ретельно перемішайте та залиште маринуватися на кілька хвилин.
Крок 2. Приготування соусу та овочів
Поки м'ясо насичується ароматами, підготуйте інші компоненти.
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Зробіть соус: у глибокій мисці змішайте натуральний йогурт, майонез, кетчуп та солодку гірчицю. Додайте подрібнений через прес часник і вимішайте все до однорідності.
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Наріжте овочі: авокадо та помідор наріжте невеликими шматочками, зелену цибулю подрібніть, а листя салату романо промийте та обсушіть паперовим рушником.
Крок 3. Обсмажування та збирання
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Добре розігрійте пательню, розтопіть вершкове масло і швидко обсмажте замариновану телятину на сильному вогні до золотистої скоринки (м'ясо має залишитися ніжним усередині).
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Кожен лаваш щедро змастіть приготованим соусом.
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Викладіть по центру листя салату, обсмажену телятину, шматочки авокадо, томати та зелену цибулю. За бажанням додайте свіжу кінзу.
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Щільно загорніть лаваш у рулет чи конверт, щоб начинка трималася всередині.
Крок 4. Фінальний штрих
Викладіть буріто на суху гарячу сковороду (або з додаванням краплі оливкової олії) та обсмажте з усіх боків до появи хрусткої рум'яної скоринки.
Порада від шефа. Подавайте буріто гарячим, розрізавши навпіл по діагоналі. Поруч викладіть кружальця гострого маринованого халапеньйо та прикрасьте тарілку свіжою кінзою.