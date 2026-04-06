Сирна паска за простим рецептом від Євгена Поліводи

6 квітня 2026 16:00 Надточий Андрій
Вже 12 квітня православні християни та греко-католики святкуватимуть Великдень. Тож зараз саме час подбати про великодні страви!

Герой спецпроєкту Нового каналу, серіаліті «Київ 24/7», талановитий кухар-кондитер Євген Поліводa поділився рецептом сирної бездріжджової паски з родзинками або сушеними ягодами, яка, за його словами, виходить смачною та стабільно вдалою. 

Це безпрограшний варіант для всіх, хто не хоче возитися з тістом, опарою, дріжджами. Це паска для лінивих, – жартує Євген Полівода. 

Інгредієнти:

  • 400 г кисломолочного сиру (9%);
  • 200 г вершкового масла (82%);
  • 200 г цукру;
  • 4 яйця (приблизно 200 г);
  • 300 г борошна вищого сорту;
  • 20 г розпушувача;
  • 8 г солі;
  • 80 г сушеної вишні або журавлини;
  • родзинки – за смаком.

Загальна кількість тіста – близько 1,4 кг (на 3 паски).

Як готувати:

  1. Вершкове масло кiмнатної температури треба добре збити з цукром, краще це робити кухонним комбайном, насадка «К», щоб маса побіліла, але можна й міксером, – радить герой серіаліті «Київ 24/7» Євген Полівода. – Далі додайте яйця, добре перемішайте. 
  2. Кисломолочний сир обов’язково треба перетерти через сито, щоб не було грудочок. Додайте його до маси та ще раз добре перемішайте.
  3. Після цього вводьте сухі інгредієнти: сіль, борошно та розпушувач, – говорить Женя. – Наприкінці – сушені ягоди й родзинки. До речі, їх можна попередньо або запарити в окропі й висушити, або замочити в ромі для більш насиченого смаку. Тісто має вийти однорідним, густим і добре перемішаним. Далі розкладіть його у форми, заповнюючи трохи більше ніж наполовину.

Випікання:

Випікати треба у добре розігрітій духовці при 175°C приблизно 40-45 хвилин – до готовності, – говорить Євген Полівода. – Після охолодження прикрасьте за смаком: цукровою глазур’ю або меренгою.

