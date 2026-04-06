Сирна паска за простим рецептом від Євгена Поліводи
Вже 12 квітня православні християни та греко-католики святкуватимуть Великдень. Тож зараз саме час подбати про великодні страви!
Це безпрограшний варіант для всіх, хто не хоче возитися з тістом, опарою, дріжджами. Це паска для лінивих, – жартує Євген Полівода.
Інгредієнти:
- 400 г кисломолочного сиру (9%);
- 200 г вершкового масла (82%);
- 200 г цукру;
- 4 яйця (приблизно 200 г);
- 300 г борошна вищого сорту;
- 20 г розпушувача;
- 8 г солі;
- 80 г сушеної вишні або журавлини;
- родзинки – за смаком.
Загальна кількість тіста – близько 1,4 кг (на 3 паски).
Як готувати:
- Вершкове масло кiмнатної температури треба добре збити з цукром, краще це робити кухонним комбайном, насадка «К», щоб маса побіліла, але можна й міксером, – радить герой серіаліті «Київ 24/7» Євген Полівода. – Далі додайте яйця, добре перемішайте.
- Кисломолочний сир обов’язково треба перетерти через сито, щоб не було грудочок. Додайте його до маси та ще раз добре перемішайте.
- Після цього вводьте сухі інгредієнти: сіль, борошно та розпушувач, – говорить Женя. – Наприкінці – сушені ягоди й родзинки. До речі, їх можна попередньо або запарити в окропі й висушити, або замочити в ромі для більш насиченого смаку. Тісто має вийти однорідним, густим і добре перемішаним. Далі розкладіть його у форми, заповнюючи трохи більше ніж наполовину.
Випікання:
Випікати треба у добре розігрітій духовці при 175°C приблизно 40-45 хвилин – до готовності, – говорить Євген Полівода. – Після охолодження прикрасьте за смаком: цукровою глазур’ю або меренгою.
Нагадаємо,