Сирна паска за простим рецептом від Євгена Поліводи

Вже 12 квітня православні християни та греко-католики святкуватимуть Великдень. Тож зараз саме час подбати про великодні страви!

Герой спецпроєкту Нового каналу, серіаліті «Київ 24/7», талановитий кухар-кондитер Євген Поліводa поділився рецептом сирної бездріжджової паски з родзинками або сушеними ягодами, яка, за його словами, виходить смачною та стабільно вдалою.

Це безпрограшний варіант для всіх, хто не хоче возитися з тістом, опарою, дріжджами. Це паска для лінивих, – жартує Євген Полівода.

Інгредієнти:

400 г кисломолочного сиру (9%);

200 г вершкового масла (82%);

200 г цукру;

4 яйця (приблизно 200 г);

300 г борошна вищого сорту;

20 г розпушувача;

8 г солі;

80 г сушеної вишні або журавлини;

родзинки – за смаком.

Загальна кількість тіста – близько 1,4 кг (на 3 паски).

Як готувати:

Вершкове масло кiмнатної температури треба добре збити з цукром, краще це робити кухонним комбайном, насадка «К», щоб маса побіліла, але можна й міксером, – радить герой серіаліті «Київ 24/7» Євген Полівода. – Далі додайте яйця, добре перемішайте. Кисломолочний сир обов’язково треба перетерти через сито, щоб не було грудочок. Додайте його до маси та ще раз добре перемішайте. Після цього вводьте сухі інгредієнти: сіль, борошно та розпушувач, – говорить Женя. – Наприкінці – сушені ягоди й родзинки. До речі, їх можна попередньо або запарити в окропі й висушити, або замочити в ромі для більш насиченого смаку. Тісто має вийти однорідним, густим і добре перемішаним. Далі розкладіть його у форми, заповнюючи трохи більше ніж наполовину.

Випікання:

Випікати треба у добре розігрітій духовці при 175°C приблизно 40-45 хвилин – до готовності, – говорить Євген Полівода. – Після охолодження прикрасьте за смаком: цукровою глазур’ю або меренгою.

