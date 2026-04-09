Зірка реаліті «Пара на мільйон» Анастасія Скальницька показала розкішне життя в реаліті «Мамо, ваш вихід!»

Учасниця реаліті «Пара на мільйон» настасія Скальницька стала героїнею реаліті «Мамо, ваш вихід!» та розповіла, скільки грошей витрачає, та зізналася, чому мама чоловіка живе разом з ними.

Лайфстайл-блогерка та власниця квіткового бізнесу Анастасія Скальницька два роки тому вийшла заміж. У пари народився син Михайло, також разом із чоловіком вони виховують доньку Насті від першого шлюбу Мілану. Сім’я живе у житловому комплексі VIP-класу – квартиру вони орендують. У гардеробній – брендові речі, у побуті допомагає няня та прибиральниця.

На проєкт Настя прийшла разом зі свекрухою Тетяною, яка все життя пропрацювала медпрацівницею, а після народження онука залишила роботу, щоб допомагати сину та невістці. Інші учасниці реаліті припустили, що блогерка просто використовує свекруху, аби зекономити на ще одній няні.

Ми шукали двох нянь, але знайшли лише одну. Мама запропонувала допомогу, – розповіла Анастасія Скальницька в ефірі реаліті Нового каналу «Мамо, ваш вихід!» – Свекруха в нас живе та допомагає нам з Мішею, це дуже цінно, я дуже їй вдячна. Вона не хоче просто бавитись з онуком, а хоче брати участь у його вихованні, це різні речі! Няня в нас коштує тисячу доларів за два тижні. Якщо ви думаєте, що ми беремо маму, щоб економити на няні – альо! Мама просто хоче проводити час з онуком.

Блогерка Анастасія Скальницька / Пресслужба Нового каналу

Свекруха Тетяна стала на захист невістки та пояснила свою роль у родині.

Няня є, але ми з нею чергуємося: тиждень вона, тиждень я. Проводжу час з онуком і отримую від цього кайф, не заміняю йому няню, бо це мій онук, – запевняє свекруха Насті Тетяна. – Настю дуже люблю, вона молодець! У 25 років має свою академію, сім’ю, хороший заробіток. Успішні люди в такому молодому віці нікому не подобаються. Я хочу показати всім, що свекруха може бути горою за свою невістку. Успіх Насті – це не привід для хейту, а привід для мотивації.

Також родина не приховує й рівень витрат, який неабияк вразив решту учасниць реаліті.

Оренда коштує дорого, – зізналась свекруха Тетяна. – Разом з комунальними рахунками вони платять п’ять тисяч доларів.

Сама ж блогерка відкрито розповіла, скільки коштує комфорт, до якого вона звикла.

Я хочу жити в квартирі такого рівня, але не можу купити її просто зараз, бо вона коштує більше мільйона, тому орендуємо. Прибирає помічниця, вісім прибирань на місяць коштують 25 тисяч гривень, – розповіла Настя. – Також плануємо віддати Мілану в приватну школу. Місяць там – тисяча доларів, але це тільки навчання . З їжею і гуртками виходить десь три.

Блогерка Анастасія Скальницька на зйомках / Пресслужба Нового каналу

