Анастасія Іванюк розповіла, як часто відвідує косметолога та які методи догляду за обличчям обирає

8 квітня 2026 15:00 Надточий Андрій
Акторка Анастасія Іванюк
Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Анастасія Іванюк розповіла про сучасні процедури для обличчя.

Молода українська акторка Анастасія Іванюк, яку можна побачити в одній із головних ролей серіалу «Сім’я по неділях» на Новому каналі, пропагує здоровий спосіб життя та ретельний догляд за собою та своїм організмом. 

У соцмережах говорить про важливість вакцинації, наприклад, від ВПЛ, та часто показує б’юті-рутину й дає дівчатам корисні поради з догляду за шкірою обличчя.

Косметолога, насправді, я не відвідую так часто, як це роблять інші. Лише за необхідності, – ділиться Настя. – Колись у мене були серйозні проблеми зі шкірою, тоді довелося консультуватися з дерматологом. Після здачі аналізів і лікування ця потреба у частих візитах значно зменшилася. Остання процедура, яку я робила, – це карбоксітерапія (метод впливу CO₂ на шкіру, який стимулює мікроциркуляцію, утворення нових судин і вироблення колагену, тобто запускає природні механізми відновлення епідермісу. Завдяки цьому шкіра стає більш пружною, щільною та глибоко зволоженою. – Прим.ред.). Мені дуже сподобалося (усміхається).

Акторка також розповіла, якої процедури боїться.

Я ніколи б не наважилася на гірудотерапію для обличчя, тобто лікування п’явками, – говорить Іванюк. – Звісно, кажуть, що це ефективна процедура: покращує кровообіг, зменшує набряки, акне, розацеа і навіть сприяє омолодженню шкіри. Але особисто для мене це точно не варіант!

Підсумовуючи, Анастасія Іванюк розповідає про основний секрет краси, який визначила для себе.

Головне – це любов до себе! Жоден дорогий чи бюджетний продукт не підкреслить настільки ідеально людину, як щире прийняття себе, – з усмішкою каже акторка. – Я краще вийду на подію зовсім без макіяжу і буду себе любити, ніж нанесу тонну тональної основи, нафарбую очі яскраво і піду «підкорювати світ», але при цьому ненавидітиму себе. Тому секрет мого відчуття краси простий: любити себе, і все інше запрацює саме собою (усміхається).

