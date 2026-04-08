Анастасія Іванюк розповіла, як часто відвідує косметолога та які методи догляду за обличчям обирає

Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Анастасія Іванюк розповіла про сучасні процедури для обличчя.

Молода українська акторка Анастасія Іванюк, яку можна побачити в одній із головних ролей серіалу «Сім’я по неділях» на Новому каналі, пропагує здоровий спосіб життя та ретельний догляд за собою та своїм організмом.

У соцмережах говорить про важливість вакцинації, наприклад, від ВПЛ, та часто показує б’юті-рутину й дає дівчатам корисні поради з догляду за шкірою обличчя.

Косметолога, насправді, я не відвідую так часто, як це роблять інші. Лише за необхідності, – ділиться Настя. – Колись у мене були серйозні проблеми зі шкірою, тоді довелося консультуватися з дерматологом. Після здачі аналізів і лікування ця потреба у частих візитах значно зменшилася. Остання процедура, яку я робила, – це карбоксітерапія (метод впливу CO₂ на шкіру, який стимулює мікроциркуляцію, утворення нових судин і вироблення колагену, тобто запускає природні механізми відновлення епідермісу. Завдяки цьому шкіра стає більш пружною, щільною та глибоко зволоженою. – Прим.ред.). Мені дуже сподобалося (усміхається).

Акторка Анастасія Іванюк / Пресслужба Нового каналу

Акторка також розповіла, якої процедури боїться.

Я ніколи б не наважилася на гірудотерапію для обличчя, тобто лікування п’явками, – говорить Іванюк. – Звісно, кажуть, що це ефективна процедура: покращує кровообіг, зменшує набряки, акне, розацеа і навіть сприяє омолодженню шкіри. Але особисто для мене це точно не варіант!

Підсумовуючи, Анастасія Іванюк розповідає про основний секрет краси, який визначила для себе.

Головне – це любов до себе! Жоден дорогий чи бюджетний продукт не підкреслить настільки ідеально людину, як щире прийняття себе, – з усмішкою каже акторка. – Я краще вийду на подію зовсім без макіяжу і буду себе любити, ніж нанесу тонну тональної основи, нафарбую очі яскраво і піду «підкорювати світ», але при цьому ненавидітиму себе. Тому секрет мого відчуття краси простий: любити себе, і все інше запрацює саме собою (усміхається).

Акторка Анастасія Іванюк / Пресслужба Нового каналу

