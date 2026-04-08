Анастасія Іванюк розповіла, як часто відвідує косметолога та які методи догляду за обличчям обирає
Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Анастасія Іванюк розповіла про сучасні процедури для обличчя.
У соцмережах говорить про важливість вакцинації, наприклад, від ВПЛ, та часто показує б’юті-рутину й дає дівчатам корисні поради з догляду за шкірою обличчя.
Косметолога, насправді, я не відвідую так часто, як це роблять інші. Лише за необхідності, – ділиться Настя. – Колись у мене були серйозні проблеми зі шкірою, тоді довелося консультуватися з дерматологом. Після здачі аналізів і лікування ця потреба у частих візитах значно зменшилася. Остання процедура, яку я робила, – це карбоксітерапія (метод впливу CO₂ на шкіру, який стимулює мікроциркуляцію, утворення нових судин і вироблення колагену, тобто запускає природні механізми відновлення епідермісу. Завдяки цьому шкіра стає більш пружною, щільною та глибоко зволоженою. – Прим.ред.). Мені дуже сподобалося (усміхається).
Акторка також розповіла, якої процедури боїться.
Я ніколи б не наважилася на гірудотерапію для обличчя, тобто лікування п’явками, – говорить Іванюк. – Звісно, кажуть, що це ефективна процедура: покращує кровообіг, зменшує набряки, акне, розацеа і навіть сприяє омолодженню шкіри. Але особисто для мене це точно не варіант!
Головне – це любов до себе! Жоден дорогий чи бюджетний продукт не підкреслить настільки ідеально людину, як щире прийняття себе, – з усмішкою каже акторка. – Я краще вийду на подію зовсім без макіяжу і буду себе любити, ніж нанесу тонну тональної основи, нафарбую очі яскраво і піду «підкорювати світ», але при цьому ненавидітиму себе. Тому секрет мого відчуття краси простий: любити себе, і все інше запрацює саме собою (усміхається).
