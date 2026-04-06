Олександр Рудинський розповів про акторське вигорання

6 квітня 2026 18:15 Надточий Андрій
Актор Олександр Рудинський
Як театр вилікував Олександра Рудинського?

У кожної людини, навіть у найбільш натхненної та енергійної, бувають складні періоди на роботі. Хтось помічає це на етапі втоми чи поганого самопочуття і встигає вчасно виправити. У когось, на жаль, доходить до вигорання. І це стосується як точних професій з чіткими щоденними задачами, так і творчих. 
Про свій досвід вигорання відверто розповів заслужений артист України, топовий український актор, власник нагороди Bafta Олександр Рудинський.

Інколи в мене бували думки, що я не хочу зараз знаходитися тут. Точніше: не хочу зараз знаходитися на цій сцені, – ділиться Сашко в YouTube-проєкті «Станція театральна». – В мене нещодавно таке було! Після вистави зайшов у гримерку, сів на диван і сказав, що це була одна з найгірших моїх вистав. Але не за тим, як вона рухалася чи як глядач сприймає, не думав про це. Просто в мене було таке відчуття, що я збираю себе до купи. А потім думки, що нічого не хочу, не хочу жодних оцінок. Просто дайте мені сховатися.

Таке складне відчуття в Олександра не зникло після завершення вистави.

Я приїхав додому й кажу: «Не хочу якийсь час грати ні в театрі, ні в кіно. Не хочу слухати, як я граю, чи комусь подобаюсь, чи ні. Я хочу тиші», – пригадує Рудинський. – Минуло два тижні, і я дуже захворів. Вночі лежав вдома з температурою, домовився, щоб на «Калігулі» наступного дня мене підмінили. Та коли настав день, ломка тіла продовжувалася, але з’явились думки: «Я не хочу тут сидіти, я хочу поїхати». Марія (Марія Рудинська – дружина Олександра. – Прим. ред.) каже: «Ти точно впевнений?» Я відповідаю: «Так, я хочу просто поїхати!»

Олександр приїхав у театр, близько не контактував з акторами, аби не заразити, і вирішив таки вийти на сцену.

Коли я зіграв виставу, сів у машину, був супербадьорий, приїхав додому, і в мене, присягаюся вам, зникли всі симптоми, – з усмішкою закінчує розповідь актор.

